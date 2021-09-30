Лига конференций. Гент обыграл Анортосис, Безус отыграл 73 минуты

Сегодня «Гент» во втором туре Лиги конференций дома одержал уверенную победу 2:0 над кипрским «Анортосисом». Роман Безус вышел на поле с первых минут и был заменен на Вадиса Оджиджа-Офо на 73-й минуте при счете 1:0.

«Гент» - «Анортосис» - 2:0

Голы: Коррея 28 (автогол), Кумс 81

В другом матче группы В «Партизан» с аналогичным счетом дома обыграл «Флору». Именно «Гент» и «Партизан» возглавляют группу В, имея по 6 очков в активе.