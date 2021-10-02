Партизан – Флора – 2:0, Гент – Анортосис – 2:0. Видео голов и обзор матчей

30 сентября прошли матчи 2-го тура группового этапа Лиги конференций.
Лига конференций 2021/22
Группа B. 2-й тур, 30 сентября
Партизан (Сербия) – Флора (Эстония) – 2:0
Гент (Бельгия) – Анортосис (Кипр) – 2:0
События матча
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Лазар Маркович (Партизан Б).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Лазар Маркович (Партизан Б).
Источник — Sport.ua
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