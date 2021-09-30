Безус – в основе Гента на матч Лиги конференций против Анортосиса

Сегодня, 30 сентября «Гент» во втором туре Лиги конференций дома примет «Анортосис». Начало матча – в 19:45 по Киеву.
Украинский полузащитник Роман Безус выйдет в основе «Гента» на матч.
Состав «Гента»: Болат – Ханче-Ольсен, Нгаду-Нгаджуи, Окуму, Фортуна – Овусу, Кумс – Кастро-Монтес, Безус, Тиссудали - Лемаич
Источник — УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.