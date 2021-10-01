2-й тур Лиги Европы. Харатин обыграл Лестер, у Ярмоленко – предголевой пас

30 сентября сыграны матчи второго тура группового этапа Лиги Европы.
Итальянский «Наполи» сенсационно дома уступил московскому «Спартаку» (2:3). «Лестер» потерпел поражение от «Легии» в Польше (0:1), за которую весь матч провел хавбек Игорь Харатин.
У «Вест Хэма» украинец Андрей Ярмоленко провел на поле 75 минут в матче против «Рапида» из Вены (2:0). Андрей отдал предголевой пас, когда его команда забивала первый гол.
Украинец Александр Зубков на 81-й минуте вышел на замену у «Ференцвароша» в игре против «Бетиса» (1:3).
Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
Лига Европы 2021/22
2-й тур, 30 сентября
19:45. Первый блок матчей
- Антверпен (Бельгия) – Айнтрахт (Германия) – 0:1
- Легия (Польша) – Лестер (Англия) – 1:0
- Лион (Франция) – Брондбю (Дания) – 3:0
- Наполи (Россия) – Спартак Москва (Россия) – 2:3
- Реал Сосьедад (Испания) – Монако (Франция) – 1:1
- Спарта Прага (Чехия) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:0
- Фенербахче (Турция) – Олимпиакос (Греция) – 0:3
- Штурм (Австрия) – ПСВ (Нидерланды) – 1:4
22:00. Второй блок матчей
- Брага (Португалия) – Мидтьюлланд (Дания) – 3:1
- Вест Хэм (Англия) – Рапид Вена (Австрия) – 2:0
- Генк (Бельгия) – Динамо Загреб (Хорватия) – 0:3
- Лацио (Италия) – Локомотив Москва (Россия) – 2:0
- Лудогорец (Болгария) – Црвена Звезда (Сербия) – 0:1
- Марсель (Франция) – Галатасарай (Турция) – 0:0
- Селтик (Шотландия) – Байер (Германия) – 0:4
- Ференцварош (Венгрия) – Бетис (Испания) – 1:3
Турнирные таблицы
Источник — Sport.ua
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