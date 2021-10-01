2-й тур Лиги Европы. Харатин обыграл Лестер, у Ярмоленко – предголевой пас

30 сентября сыграны матчи второго тура группового этапа Лиги Европы

  • 01.10.2021 00:30
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  • 2 комментария
2-й тур Лиги Европы. Харатин обыграл Лестер, у Ярмоленко – предголевой пас
© Getty Images/Global Images Ukraine. Конфликт в матче Наполи и Спартака

30 сентября сыграны матчи второго тура группового этапа Лиги Европы.

Итальянский «Наполи» сенсационно дома уступил московскому «Спартаку» (2:3). «Лестер» потерпел поражение от «Легии» в Польше (0:1), за которую весь матч провел хавбек Игорь Харатин.

У «Вест Хэма» украинец Андрей Ярмоленко провел на поле 75 минут в матче против «Рапида» из Вены (2:0). Андрей отдал предголевой пас, когда его команда забивала первый гол.

Украинец Александр Зубков на 81-й минуте вышел на замену у «Ференцвароша» в игре против «Бетиса» (1:3).

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua

Лига Европы 2021/22

2-й тур, 30 сентября

19:45. Первый блок матчей

  • Антверпен (Бельгия) – Айнтрахт (Германия) – 0:1
  • Легия (Польша) – Лестер (Англия) – 1:0
  • Лион (Франция) – Брондбю (Дания) – 3:0
  • Наполи (Россия) – Спартак Москва (Россия) – 2:3
  • Реал Сосьедад (Испания) – Монако (Франция) – 1:1
  • Спарта Прага (Чехия) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:0
  • Фенербахче (Турция) – Олимпиакос (Греция) – 0:3
  • Штурм (Австрия) – ПСВ (Нидерланды) – 1:4

22:00. Второй блок матчей

  • Брага (Португалия) – Мидтьюлланд (Дания) – 3:1
  • Вест Хэм (Англия) – Рапид Вена (Австрия) – 2:0
  • Генк (Бельгия) – Динамо Загреб (Хорватия) – 0:3
  • Лацио (Италия) – Локомотив Москва (Россия) – 2:0
  • Лудогорец (Болгария) – Црвена Звезда (Сербия) – 0:1
  • Марсель (Франция) – Галатасарай (Турция) – 0:0
  • Селтик (Шотландия) – Байер (Германия) – 0:4
  • Ференцварош (Венгрия) – Бетис (Испания) – 1:3

Турнирные таблицы

Источник — Sport.ua

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Сначала:
    s.vodyanitskiy
    s.vodyanitskiy, 01.10.2021 01:00
    0
    igogo, 30.09.2021 22:22
    Фига себе, спартачи удержались до 90+11
    Договорняк Наполі (Росія) – Спартак Москва (Росія) – 2:3
    Ссылка
    igogo
    igogo, 30.09.2021 22:22
    +3
    Фига себе, спартачи удержались до 90+11
    Ссылка
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