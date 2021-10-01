2-й тур Лиги Европы. Харатин обыграл Лестер, у Ярмоленко – предголевой пас

30 сентября сыграны матчи второго тура группового этапа Лиги Европы.

Итальянский «Наполи» сенсационно дома уступил московскому «Спартаку» (2:3). «Лестер» потерпел поражение от «Легии» в Польше (0:1), за которую весь матч провел хавбек Игорь Харатин.

У «Вест Хэма» украинец Андрей Ярмоленко провел на поле 75 минут в матче против «Рапида» из Вены (2:0). Андрей отдал предголевой пас, когда его команда забивала первый гол.

Украинец Александр Зубков на 81-й минуте вышел на замену у «Ференцвароша» в игре против «Бетиса» (1:3).

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Лига Европы 2021/22

2-й тур, 30 сентября

19:45. Первый блок матчей

Антверпен (Бельгия) – Айнтрахт (Германия) – 0:1

(Германия) – 0:1 Легия (Польша) – Лестер (Англия) – 1:0

(Польша) – Лестер (Англия) – 1:0 Лион (Франция) – Брондбю (Дания) – 3:0

(Франция) – Брондбю (Дания) – 3:0 Наполи (Россия) – Спартак Москва (Россия) – 2:3

(Россия) – 2:3 Реал Сосьедад (Испания) – Монако (Франция) – 1:1

Спарта Прага (Чехия) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:0

(Чехия) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:0 Фенербахче (Турция) – Олимпиакос (Греция) – 0:3

(Греция) – 0:3 Штурм (Австрия) – ПСВ (Нидерланды) – 1:4

22:00. Второй блок матчей

Брага (Португалия) – Мидтьюлланд (Дания) – 3:1

(Португалия) – Мидтьюлланд (Дания) – 3:1 Вест Хэм (Англия) – Рапид Вена (Австрия) – 2:0

(Австрия) – 2:0 Генк (Бельгия) – Динамо Загреб (Хорватия) – 0:3

(Хорватия) – 0:3 Лацио (Италия) – Локомотив Москва (Россия) – 2:0

(Италия) – Локомотив Москва (Россия) – 2:0 Лудогорец (Болгария) – Црвена Звезда (Сербия) – 0:1

(Сербия) – 0:1 Марсель (Франция) – Галатасарай (Турция) – 0:0

Селтик (Шотландия) – Байер (Германия) – 0:4

(Германия) – 0:4 Ференцварош (Венгрия) – Бетис (Испания) – 1:3

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