Сегодня «Легия» в втором туре Лиги Европы дома сенсационно обыграла «Лестер» со счетом 1:0. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
Источник — Sport.ua
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Сегодня «Легия» в втором туре Лиги Европы дома сенсационно обыграла «Лестер» со счетом 1:0. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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