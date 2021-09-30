Шок для Спаллетти. Спартак на выезде обыграл Наполи в Лиге Европы

Сегодня «Наполи» во втором туре Лиги Европы дома потерпел сенсационное поражение 2:3 от московского «Спартака». Команда Лучано Спаллетти вышла вперед уже на первой минуте, но удаление Марио Руя на 29-й минуте перевернуло ход встречи в пользу гостей.

«Наполи» - «Спартак» - 2:3

Голы: Элмас 1, Осимхен 90+4 – Промес 55, Игнатов 80, Промес 90

Удаления: Марио Руй 29 – Кауфриз 82

Для Спаллетти это первое поражение на посту главного тренера «Наполи». В Серии А «партенопеи» лидируют, одержал 6 побед в 6 стартовых турах.

В другом матче группы С «Легия» Игоря Харатина сотворила еще одну сенсацию, обыграв «Лестер» 1:0. Именно варшавский клуб лидирует в группе с 6 очками в активе. Сам Харатин вышел в основе «Легии» на матч и провел на поле все 90 минут.