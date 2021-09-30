Шок для Спаллетти. Спартак на выезде обыграл Наполи в Лиге Европы

Сенсационное поражение лидеров Серии А

  • 30.09.2021 22:22
  • 2010 просмотров
  • 9 комментариев
Шок для Спаллетти. Спартак на выезде обыграл Наполи в Лиге Европы
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Наполи» во втором туре Лиги Европы дома потерпел сенсационное поражение 2:3 от московского «Спартака». Команда Лучано Спаллетти вышла вперед уже на первой минуте, но удаление Марио Руя на 29-й минуте перевернуло ход встречи в пользу гостей.

«Наполи» - «Спартак» - 2:3
Голы: Элмас 1, Осимхен 90+4 – Промес 55, Игнатов 80, Промес 90
Удаления: Марио Руй 29 – Кауфриз 82

Для Спаллетти это первое поражение на посту главного тренера «Наполи». В Серии А «партенопеи» лидируют, одержал 6 побед в 6 стартовых турах.

В другом матче группы С «Легия» Игоря Харатина сотворила еще одну сенсацию, обыграв «Лестер» 1:0. Именно варшавский клуб лидирует в группе с 6 очками в активе. Сам Харатин вышел в основе «Легии» на матч и провел на поле все 90 минут.

Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    alefteev77
    alefteev77, 30.09.2021 23:31
    0
    Тут що росіянські фани мінусують? Що спорт-експрес закрили на ремонт?
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 30.09.2021 23:26
    +2
    Это для рейтинга плохо.
    А вот Рейнджерс и Селтик проиграли это хорошо.
    Ссылка
    alefteev77
    alefteev77, 30.09.2021 23:19
    -4
    Перемога в Серії А та потрапляння в Лігу Чемпіонів набагато важливіша для неаполітанського клубу ніж Ліга Європи як з точки зору престижу, так і грошей.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 30.09.2021 22:42
    +4
    Spectra, 30.09.2021 22:38
    Да уж, чтоли сливают ле ради чемпионата, другого объснения я не вижу
    Удаление сильно помогло как и вчера Зениту, до того была проигрышная игра. Но Спартак все равно не выглядел мальчиками для битья как наши на этой неделе.
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    Женя Незнанов
    Женя Незнанов, 30.09.2021 22:41
    -1
    Spectra, 30.09.2021 22:38
    Да уж, чтоли сливают ле ради чемпионата, другого объснения я не вижу
    Хорошо коментировать когда матч не смотрел . Спартаку повезло отчасти и свой шанс не упустил.
    У вас других обьяснений по сценарию и не должно было быть.
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    JV
    online
    JV, 30.09.2021 22:40
    -3
    Комментарий свернут. Показать
    Спартак донный обыграли такую команду как Наполи ,а динамо уже и забыло что это такое
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    Nadiia Shamli
    online
    Nadiia Shamli, 30.09.2021 22:39
    -6
    слава братьям славянам
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    Spectra
    online
    Spectra, 30.09.2021 22:38
    -5
    Да уж, чтоли сливают ле ради чемпионата, другого объснения я не вижу
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    Alex86 1
    Alex86 1, 30.09.2021 22:33
    -1
    шо?
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