Харатин – в основе Легии на матч Лиги Европы против Лестера

Сегодня, 30 сентября «Легия» во втором туре Лиги Европы дома примет «Лестер». Начало матча – в 19:45 по Киеву.
Хавбек сборной Украины Игорь Харатин вошел в основной состав «Легии» на матч.
Составы команд:
«Легия»: Мишта, Йенджейчик, Вьетеска, Навроцки, Йоханссон, Слиш, Харатин, Андре Мартинс, Младенович, Хосуэ, Эмрели
«Лестер»: Шмейхель, Чалгар, Вестергор, Амарти, Томас, Дьюсбери-Холл, Тилеманс, Сумаре, Кастань, Дака, Перес
Источник — УЕФА
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