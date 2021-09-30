Харатин – в основе Легии на матч Лиги Европы против Лестера

Хавбек сборной Украины попал в основной состав

  • 30.09.2021 19:39
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Харатин – в основе Легии на матч Лиги Европы против Лестера
© ФК Легия

Сегодня, 30 сентября «Легия» во втором туре Лиги Европы дома примет «Лестер». Начало матча – в 19:45 по Киеву.

Хавбек сборной Украины Игорь Харатин вошел в основной состав «Легии» на матч.

Составы команд:

«Легия»: Мишта, Йенджейчик, Вьетеска, Навроцки, Йоханссон, Слиш, Харатин, Андре Мартинс, Младенович, Хосуэ, Эмрели

«Лестер»: Шмейхель, Чалгар, Вестергор, Амарти, Томас, Дьюсбери-Холл, Тилеманс, Сумаре, Кастань, Дака, Перес

Источник — УЕФА

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