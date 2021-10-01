Максим КАЛИНИЧЕНКО: «Удаление очень помогло, спасибо судье»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко поделился впечатлениями о выездной победе «Спартака» над «Наполи» (3:2) в рамках группового этапа Лиги Европы.

«Удаление очень помогло, спасибо судье. Кто понравился. Прежде всего, Мозес. Видно было, что играет в охотку, чего за ним давно не наблюдалось. Бакаев провел, наверное, лучший матч за долгое-долгое время. Литвинов радует, очень много пытается играть вперед, чего очень не хватает в центре поля. Квинси наконец-то начал забивать! Хотя играл далеко не так, как от него ждут. Игнатов! Наконец получил больше пяти минут и забил нужнейший гол!», — написал Калиниченко после матча.

Контракт Калиниченко принадлежал «Спартаку» с 2000 по 2008 годы.