Максим КАЛИНИЧЕНКО: «Удаление очень помогло, спасибо судье»

Экс-игрок «Спартака» прокомментировал неожиданную победу москвичей над «Наполи» (3:2)

  • 01.10.2021 09:52
  • 548 просмотров
  • 1 комментарий
Максим КАЛИНИЧЕНКО: «Удаление очень помогло, спасибо судье»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко поделился впечатлениями о выездной победе «Спартака» над «Наполи» (3:2) в рамках группового этапа Лиги Европы.

«Удаление очень помогло, спасибо судье. Кто понравился. Прежде всего, Мозес. Видно было, что играет в охотку, чего за ним давно не наблюдалось. Бакаев провел, наверное, лучший матч за долгое-долгое время. Литвинов радует, очень много пытается играть вперед, чего очень не хватает в центре поля. Квинси наконец-то начал забивать! Хотя играл далеко не так, как от него ждут. Игнатов! Наконец получил больше пяти минут и забил нужнейший гол!», — написал Калиниченко после матча.

Контракт Калиниченко принадлежал «Спартаку» с 2000 по 2008 годы.

Источник — Telegram

(4 голоса)

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Комментарии
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    crixus4
    crixus4, 01.10.2021 10:19
    +2
    Странное совпадение! Удаление в пользу Зенита накануне, удаление тут! ФСБ помогает зарабатывать очки в копилку?
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