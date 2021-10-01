В поединке группового этапа Лиги Европы московский «Спартак» на выезде обыграл итальянский «Наполи» со счетом 3:2.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Наполи» — «Спартак» — 2:3
Голы: Элмас, 1, Осимхен, 90 — Промес, 55, 90, Игнатов, 80
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Наполи).
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Квинси Промес (Спартак М).
|82'
|Maximiliano Caufriez (Спартак М) получает красную карточку.
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Михаил Игнатов (Спартак М).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Квинси Промес (Спартак М).
|31'
|Марио Руй (Наполи) получает красную карточку.
|1'
|ГОЛ ! Мяч забил Элиф Элмас (Наполи).
Источник — Sport.ua
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