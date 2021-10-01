Наполи
2 : 3
Спартак М
30.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Наполи — Спартак — 2:3. Видео голов и обзор матча

Московская команда одержала неожиданную выездную победу

  • 01.10.2021 10:08
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Наполи — Спартак — 2:3. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке группового этапа Лиги Европы московский «Спартак» на выезде обыграл итальянский «Наполи» со счетом 3:2.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Наполи» — «Спартак» — 2:3
Голы: Элмас, 1, Осимхен, 90 — Промес, 55, 90, Игнатов, 80

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Наполи).
90' ГОЛ ! Мяч забил Квинси Промес (Спартак М).
82' Maximiliano Caufriez (Спартак М) получает красную карточку.
80' ГОЛ ! Мяч забил Михаил Игнатов (Спартак М).
55' ГОЛ ! Мяч забил Квинси Промес (Спартак М).
31' Марио Руй (Наполи) получает красную карточку.
1' ГОЛ ! Мяч забил Элиф Элмас (Наполи).

Источник — Sport.ua

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