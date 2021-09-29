Наполи
0 : 0
Спартак М
30.09.2021 19:45   ТВ-трансляция: 

Наполи - Спартак. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

У неаполитанцев не должно возникнуть никаких проблем.

  • 29.09.2021 10:49
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Наполи - Спартак. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
© Твиттер Наполи / автор неизвестен

В четверг, 30 сентября, в Неаполе на стадионе «Диего Арманда Марадона» состоится матч 2-го тура групповой стадии Лиги Европы, в котором «Наполи» примет «Спартак». Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:45 по Киеву.

«Наполи»

 

Коллектив Лучано Спаллетти на старте основного раунда евротурнира добился ничьей 2:2 в гостях у «Лестера». При этом он по ходу поединка проигрывал 0:2, а первый гол в ответ смог забить только на 69-й минуте. Сравняли же итальянцы счет на 87-й минуте усилиями Осимхена.

Осечка в Англии стала для «Наполи» первой в текущем сезоне. До нее и после нее команда исключительно побеждает, имея в чемпионате Италии 100%-й результат после шести стартовых туров – 18 очков из 18 возможных. В Серии А от неаполитанцев поочередно уже пострадали «Венеция» (2:0 в Неаполе), «Дженоа» (2:1 в Генуе), «Ювентус» (2:1 дома), «Удинезе» (4:0 в Удине), «Сампдория» (4:0 в Генуе) и «Кальяри» (2:0 на своем поле). Примечательно, что в трех крайних поединках (все - аккурат после 2:2 с «Лестером») «Наполи» голов не пропускал.

В настоящий момент у неаполитанцев не могут играть Гулям и Лоботка, находящиеся в командном лазарете.

«Спартак»

 

Команда португальца Руя Витории в 1-м туре основного раунда Лиги Европы на своем поле встречалась с польской «Легией» и потерпела поражение со счетом 0:1. Оно тут же опустило москвичей на последнюю позицию в группе С турнира.

В свою очередь, в российской Премьер-лиге «Спартак» занимает 9 место. В 9 матчах он набрал 13 очков при разнице мячей 10:8. Сразу же бросается в глаза то, что «красно-белые» как немного пропускают, так и крайне редко забивают. Так это в РПЛ! В пяти крайних встречах москвичи имеют две победы при двух поражениях и одной ничьей. При этом в четырех последних играх они упорно чередуют неудачи с победами – 1:2 дома от «Сочи» и 3:1 на своем поле в игре с «Химками», затем 0:1 в выездном дерби с ЦСКА и 2:0 в домашней встрече с «Уфой».

В предстоящем матче спартаковцам не помогут травмированные Зобнин, Маслов,Мелкадзе и Хендрикс.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Наполи» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.27 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

 

«Наполи»: Мерет – Малькюи, Рахмани, Манолас, Руй Мариу, Ангуисса, Руис, Элмас, Лосано, Инсинье, Осимхен.

«Спартак»: Максименко – Рассказов, Жиго, Джикия, Мозес, Умяров, Литвинов, Айртон, Бакаев, Промес, Понсе.

30 сентября, четверг

«Наполи» – «Спартак»
Неаполь. Стадион «Диего Арманда Марадона». 19:45
ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:0

 

Parimatch  
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Источник — Sport.ua

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