Усик поднялся в боксерских рейтингах, победа Хэмилтона, фиаско Днепра-1

Главные новости за 26 сентября на Sport.ua

  • 27.09.2021 03:00
  • 241 просмотр
  • 1 комментарий
Усик поднялся в боксерских рейтингах, победа Хэмилтона, фиаско Днепра-1
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 26 сентября.

1. Лучший супертяжеловес мира! Усик резко поднялся в боксерских рейтингах. Украинец занимает 4-е место в списке лучших вне зависимости от категории.

2. Продолжили беспроигрышную серию. Заря на выезде разгромила Днепр-1. Три гола луганчане забили в концовке поединка.

3. Усик сломал ему глазницу? Джошуа доставлен в больницу на обследование. По словам промоутера Эдди Хирна, британец ничего не видел после 9-го раунда.

4. «При Шевченко такого не было». Суркис оценил конфликт Петракова и Караваева. Президент «Динамо» выступает против публичной критики.

5. Взяли реванш. Украина на классе разобралась с Румынией в товарищеской игре. Коллектив Александра Косенко показал качественные наработки в прессинге.

6. Матч красивых голов. Львов переиграл Минай в Ужгороде. Подопечные Василия Кобина покидали пределы поля под оглушительный свист трибун.

7. Металлист другой – результат аналогичный. Десна дома потерпела поражение. «Металлист 1925» одержал неожиданную победу.

8. Усик прекрасен. Разбомбил Джошуа, стал чемпионом, впереди еще большие бои. Лев Кравцив — о потрясающем украинце.

9. Хэмилтон выиграл драматичную гонку в Сочи, храбрый Норрис, прорыв Макса. Ландо Норрис рискнул и проиграл в дождевых условиях.

10. Металлист в гостях разгромил Кривбасс и упрочил лидерство. Харьковчане забили в Кривом Роге пять безответных мячей в ворота хозяев поля.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    dgo ukuran
    dgo ukuran, 27.09.2021 03:01 (изменен)
    0
    Усик, переходи в ММА, я бокс не смотрю.
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