Усик поднялся в боксерских рейтингах, победа Хэмилтона, фиаско Днепра-1

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 26 сентября.
1. Лучший супертяжеловес мира! Усик резко поднялся в боксерских рейтингах. Украинец занимает 4-е место в списке лучших вне зависимости от категории.
2. Продолжили беспроигрышную серию. Заря на выезде разгромила Днепр-1. Три гола луганчане забили в концовке поединка.
3. Усик сломал ему глазницу? Джошуа доставлен в больницу на обследование. По словам промоутера Эдди Хирна, британец ничего не видел после 9-го раунда.
4. «При Шевченко такого не было». Суркис оценил конфликт Петракова и Караваева. Президент «Динамо» выступает против публичной критики.
5. Взяли реванш. Украина на классе разобралась с Румынией в товарищеской игре. Коллектив Александра Косенко показал качественные наработки в прессинге.
6. Матч красивых голов. Львов переиграл Минай в Ужгороде. Подопечные Василия Кобина покидали пределы поля под оглушительный свист трибун.
7. Металлист другой – результат аналогичный. Десна дома потерпела поражение. «Металлист 1925» одержал неожиданную победу.
8. Усик прекрасен. Разбомбил Джошуа, стал чемпионом, впереди еще большие бои. Лев Кравцив — о потрясающем украинце.
9. Хэмилтон выиграл драматичную гонку в Сочи, храбрый Норрис, прорыв Макса. Ландо Норрис рискнул и проиграл в дождевых условиях.
10. Металлист в гостях разгромил Кривбасс и упрочил лидерство. Харьковчане забили в Кривом Роге пять безответных мячей в ворота хозяев поля.
Источник — Sport.ua
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