Матч красивых голов. Львов переиграл Минай в Ужгороде

По сравнению с прошлым туром, в котором «Минай» уступил «Ворскле», главный тренер закарпатского клуба Василий Кобин несколько подкорректировал стартовый состав своих подопечных. Вместо Горина и дисквалифицированного Селезнева на поле вышли Кныш и Байдал. С другой стороны, наставник «Львова» Олег Дулуб после ничьей с «Металлистом 1925» решил сделать только одну ротацию, выпустив на поле Эрнеста вместо Шины.

Уже в дебюте игры Дулубу пришлось провести вынужденную замену: вместо капитана «горожан» Махмутовича, который получил повреждение, в игру вступил Зозуля. Обе команды действовали на невысоких скоростях, при этом часто ошибаясь при завершающих передачах. А первый же удар в створ ворот «Миная» завершился голом. После навесной передачи Грыся мяч от соперника попал к Якимцу, который сходу пробил низом впритирку с ближней штангой. Для Якимца это был первый гол в УПЛ - в 34-й игре. Так прервалась безголевая серия «Львова» в чемпионате, которая длилась 367 (!) минут.

Забитый гол добавил уверенности гостям, которые могли вскоре и удвоить счет, но Кучер спасает ворота, переведя мяч на угловой после удара Эрнеста. Игроки «Миная» подолгу организовывали свои атаки, но до завершающих ударов дело не доходило. И только под конец тайма первый удар хозяев в створ ворот оказался результативным. Байдал дальним ударом забил красавец-гол, пробив в дальнюю «девятку».

Во время перерыва оба тренера решили провести замены игроков, причем Василий Кобин сделал сразу две ротации. И один из джокеров матча, Шина, также стал автором красивого гола. Бразилец дальним ударом застал врасплох вратаря и вывел свою команду вперед. Так игроки «Львова» впервые с начала чемпионата забили в одной игре больше одного гола.

Теперь уже игроки «Миная» активизировались, ведь тоже находятся в нижней части турнирной таблицы. Возможность сравнять счет имел Вишневский, пробивая низом в ближний угол, но Ильющенков сыграл надежно. Пытался издалека попасть в цель и Коваленко, но пробил рядом со штангой. Хозяева поля продолжали владеть преимуществом и пытались уйти от поражения. Оживление на стадионе в Ужгороде вызвали и удары Кобака и Коваленко, но мяч продолжал пролетать мимо рамки ворот.

В итоге, закарпатцы потерпели первое домашнее поражение в этом сезоне и дальше не набирают в УПЛ очков в поединках со «Львовом». Безвыигрышная серия «Миная» увеличилась в чемпионате до 7-ми игр (3 ничьи и 4 поражения), что стало повторением клубного антирекорда. «Львов» же оставил дно турнирной таблицы и одержал долгожданную победу, прервав свой безвыиграшный сериал в УПЛ, который начался еще 6 мая и длился 10 игр: 4 ничьи и 6 поражений.

Украинская Премьер-лига. 9-й тур.

«Минай» – ПФК «Львов» - 1:2



Байдал, 43 – Якимец, 21, Шина, 56



Петрусенко, 44, Хахлев, 45+2, Кулиев, 72 – Довгий, 45+2, Зозуля, 60

«Минай»: Кучер – Кулиев, Синегуб (Матич, 58), Гончар, Кныш (Коваленко, 58) – Лиховидько (Багайоко, 46), Семенко, Петрусенко – Билоног (Кобак, 63), Хахлев (Вишневский, 46), Байдал.

ПФК «Львов»: Ильющенков – Якимец, Брикнер, Романчук, Грисьо (Бусько, 65) – Махмутович (Зозуля, 9) – Довгий, Политыло (Крушинский, 78) – Чиряк – Эрнест (Шина, 46), Ныч (Семенив, 78).

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков).

Стадион: «Авангард» (Ужгород).



Удары (в створ): 7 (3) – 9 (7)

Угловые: 3 – 2

Оффсайды: 0 – 2.

МИНАЙ-ПФК ЛЬВОВ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 23°C