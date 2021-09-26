9-й тур
Минай
0 : 0
Львов
26.09.2021 14:00   ТВ-трансляция: 

Минай – Львов. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 9-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 26.09.2021 01:45
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Минай – Львов. Текстовая трансляция матча
© ФК Минай

В воскресенье, 26-го сентября, состоится поединок 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся закарпатский «Минай» и ПФК «Львов». Матч пройдет в Ужгороде, на поле стадиона «Авангард», начало в 14:00.

У подопечных Василия Кобина дела не лучшим образом идут в УПЛ, однако к этим проблемам добавился недавно еще и вылет из Кубка Украины на грани сенсации, когда «Минай» умудрился упустить преимущество в два мяча над «Альянсом» (2:3). К счастью, для закарпатцев, играть в предстоящем туре им против терпящего бедствие коллектива Олега Дулуба, который лишь в прошлом туре с боями отстоял один балл в матче против «Металлист 1925» (0:0) – первый для беларусского наставника в его новом клубе. Речь будет идти о борьбе двух команд в зоне вылета, поэтому предсказывать исход наперед рискует стать неблагодарным занятием.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – ПФК «Львов».

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Александр Снитко, Sport.ua

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