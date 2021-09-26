9-й тур
Минай
1 : 2
Львов
26.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Минай — Львов — 1:2. Видео голов и обзор матча

Гости одержали выездную победу в поединке 9-го тура УПЛ

  • 26.09.2021 16:04
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Минай — Львов — 1:2. Видео голов и обзор матча
© ФК Минай

В поединке 9-го тура чемпионата Украины по футболу «Минай» дома проиграл «Львову» со счетом 1:2.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Минай» — «Львов» — 1:2
Голы: Байдал, 43 — Якимец, 21, Шина, 56

Обзор матча

0:1, Якимец, 21

1:1, Байдал, 43

1:2 Шина, 56

События матча
56' ГОЛ ! Мяч забил Шина (Львов).
43' ГОЛ ! Мяч забил Антон Байдал (Минай).
21' ГОЛ ! Мяч забил Владимир Якимец (Львов).

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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