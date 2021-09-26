В поединке 9-го тура чемпионата Украины по футболу «Минай» дома проиграл «Львову» со счетом 1:2.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Минай» — «Львов» — 1:2
Голы: Байдал, 43 — Якимец, 21, Шина, 56
Обзор матча
0:1, Якимец, 21
1:1, Байдал, 43
1:2 Шина, 56
События матча
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Шина (Львов).
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Антон Байдал (Минай).
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Владимир Якимец (Львов).
Источник — Футбол 1/2/3
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