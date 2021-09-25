В первом воскресном матче 9-го тура «Минай» в Ужгороде встретится со «Львовом», которому ранее уступил в обоих матчах Премьер-лиги. В случае победы и на этот раз львовская команда может догнать закарпатскую в турнирной таблице.

Минай

Подопечные Василия Кобина к новому противостоянию со «Львовом» подошли с затяжным безвыигрышным сериалом в чемпионате, который длится 6 игр: три ничьи и три поражения. До повторения клубного антирекорда закарпатцам остался один матч. Не сумел «Минай» почувствовать вкус победы и в недавнем кубковом поединке с представителем Первой лиги «Альянсом», уступив со счетом 2:3. В кубковой игре, кстати, ворота «Миная» защищал Герман Пеньков, который пока в текущем чемпионате еще не был задействован.

Вместе с тем, с начала нынешнего сезона «Минай» на своем поле еще не почувствовал горечи поражения в трех матчах: победа и две ничьи. Поэтому закарпатцы будут стараться продолжить свой домашний беспроигрышный сериал и в воскресенье, пытаясь отобрать первые в УПЛ очки у «Львова». В этой игре не поможет «Минаю» Евгений Селезнев, которого КДК УАФ дисквалифицировал на две игры за непреличный жест, показанный болельщикам в матче с «Ворсклой».

Львов

«Горожане» находятся на дне турнирной таблицы, что не может не отображаться на психологическом состоянии игроков команды. «Львов» не побеждает в УПЛ с 6 мая уже 10 игр подряд: четыре ничьи и шесть поражений. К тому же, львовская команда не забивает голов в течение 346-ти минут. Неудивительно, что «Львов» пока является наименее результативной командой текущего чемпионата - лишь 4 забитых гола.

Тем не менее, после «сухой» ничьи в прошлом туре с «Металлистом 1925» белорусский наставник «Львова» Олег Дулуб был оптимистичным, отметив: «Если мы не пропустили - значит движемся в правильном направлении». Сумел «Львов» сохранить свои ворота «на замке» и в недавнем выездном кубковом поединке, победив команду Первой лиги «Горняк-Спорт» (2:0). Посмотрим, как будет в игре с «Минаем».

История встреч

Ранее футбольные пути соперников пересекались в УПЛ дважды и оба раза виктория была на стороне «Львова». Предыдущая встреча в Ужгороде состоялась 13 февраля этого года и завершилась победой «Львова» со счетом 2:1. Героем поединка стал действующий бразильский легионер «горожан» Альваро, который оформил дубль, а в составе закарпатцев отличился Антон Шиндер, которого уже нет в команде.

Фемида

Арбитром матча назначен Дмитрий Панчишин из Харькова, для которого это будет только 5-й матч в УПЛ. Матч с участием как «Миная», так и с участием «Львова» станет для Панчишина дебютным.

Ориентировочные составы:

«Минай»: Кучер, Синегуб, Лиховидько, Семенко, Горин, Гончар, Хахлев, Петрусенко, Кулиев, Билоног, Байдал.

«Львов»: Ильющенков, Романчук, Махмутович, Бусько, Якимец, Брикнер, Чирьяк, Политыло, Довгий, Грисьо, Ныч.

Прогноз на противостояние

«Минай» постарается продолжить свой беспроигрышный домашний сериал в чемпионате. У игроков «Львова» длится затяжная безголевая полоса в УПЛ, но в двух последних официальных матчах «горожане» сохраняли свои ворота «сухими». Скорее всего, итогом поединка будет ничейный результат.

26 сентября, воскресенье