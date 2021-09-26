Олег ДУЛУБ: «Сказал футболистам, что они должны быть львами»

Наставник «Львова» подвел итоги победы над «Минаем» (2:1)

  • 26.09.2021 18:38
  • 350 просмотров
  • 1 комментарий
Олег ДУЛУБ: «Сказал футболистам, что они должны быть львами»
© ФК Львов. Олег Дулуб

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб прокомментировал победу своей команды в матче 9-го тура УПЛ с «Минаем» (2:1).

«Удалось победить за счет командного духа. Последние три недели мы работали над тем, чтобы изменить психологию игроков. Нам это удалось. Я сказал футболистам, что у нас на гербе лев, в «Карпатах» был лев. Вы должны соответствовать этому гербу. Вы должны быть львами», — заявил Дулуб.

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
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    aleks19826
    online
    aleks19826, 26.09.2021 18:51
    0
    І вони стали левами. Хороша тактика від коуча, який гроші заробляє: - Станьте левами!!!! В всьо - перемога в кармані. З вересом тоже таке говорив не проканало.
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