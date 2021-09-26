Олег ДУЛУБ: «Сказал футболистам, что они должны быть львами»

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб прокомментировал победу своей команды в матче 9-го тура УПЛ с «Минаем» (2:1).

«Удалось победить за счет командного духа. Последние три недели мы работали над тем, чтобы изменить психологию игроков. Нам это удалось. Я сказал футболистам, что у нас на гербе лев, в «Карпатах» был лев. Вы должны соответствовать этому гербу. Вы должны быть львами», — заявил Дулуб.