Продолжили беспроигрышную серию. Заря на выезде разгромила Днепр-1

Поединок на «Днепр-Арене» между местным «Днепром-1» и луганской «Зарей» обещал быть одним из самых захватывающих в 9-м туре украинской Премьер-лиги, ведь в нем встречались две примерно одинаковые по уровню команды. Фаворита, в отличие от субботних матчей чемпиона и вице-чемпиона Украины, не было, что, безусловно, привлекало болельщиков.



Особенным этот матч стал для полузащитника Сергея Булецы, который предыдущих два сезона выступал за днепрян. 22-летний футболист изо всех сил пытался отличиться и был главной звездой первой половины встречи. Сначала он заработал пенальти, когда Нельсон, как показалось, в подкате рукой остановил мяч. Но после просмотра видеоповтора главный арбитр Игорь Пасхал отменил 11-метровый.



А на 21 минуте после роскошной контратаки в исполнении гостей Булеца все же открыл счет в поединке. Сергей оказался в нужное время в нужном месте и добил мяч в ворота после сэйва Валентина Кожокару. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе луганской команды.



Главному тренеру «Днепра-1» Игору Йовичевичу во время перерыва было необходимо донести до футболистов, как можно переломить ход игры, ведь в первом тайме они выглядели значительно хуже, чем соперник. Поэтому на вторую половину игры хозяева вышли с четкой целью забивать.

СК Днепр-1

Однако осуществить план хорватского специалиста его подопечным не удалось. На 82 минуте произошел эпизод, который похоронил надежды «Днепра-1» зацепиться за очки: Игорь Когут грубо сыграл против Аллахъяра, за что рефери показал ему вторую желтую карточку и удалил с поля.



Оставшегося времени «Заре» хватило, чтобы воспользоваться численным большинством и не только удвоить свое преимущество, но и довести счет до разгромного. Сначала Кочергин, получив передачу от Кабаева, убрал Сватка и точно пробил в ближний угол. А несколькими минутами позднее Шахаб воспользовался ошибкой Адамюка, который небрежно пытался отдать пас голкиперу, и заставил Кожокару третий раз вынимать мяч из сетки.



Казалось, что может быть хуже? Но «Днепр-1» потерял веру в себя и пропустил четвертый мяч. Финальную точку поставил Кочергин, оформивший дубль. Благодаря уверенной победе «Заря», продлив беспроигрышную серию в УПЛ до шести матчей, поднялась на 4 место в турнирной таблице и в приподнятом настроении подходит к матчу Лиги конференций против итальянской «Ромы».

Украинская Премьер-лига. 9-й тур.

«Днепр-1» – «Заря» – 0:4

Булеца (21), Кочергин (87, 95), Шахаб (91)

Ди Франко (42), Чуже (81), Кравченко (88) – Назарина (16), Фаворов (29), Кочергин (56), Хомченовский (61)

Когут (82, грубая игра)

«Днепр-1»: Кожокару, Лучкевич (Кравченко, 57), Адамюк, Сваток, Нельсон, Дубинчак, Пихаленок, Ди Франко (Чуже, 65), Джурасек, Довбик, Когут.

«Заря»: Мацапура, Фаворов, Вернидуб (Имереков, 36), Цвек, Хомченовский, Назарина, Громов (Лунев, 92), Кочергин, Булеца (Шахаб, 68), Аллахяр (Снурницын, 92), Кабаев (Кристиан, 92).

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Стадион «Днепр-Арена» (Днепр)

ДНЕПР-1 - ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА