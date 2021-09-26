9-й тур
Днепр-1
0 : 4
Заря
26.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Продолжили беспроигрышную серию. Заря на выезде разгромила Днепр-1

Три гола луганчане забили в концовке поединка

  • 26.09.2021 19:00
  • 1284 просмотра
  • 19 комментариев
Продолжили беспроигрышную серию. Заря на выезде разгромила Днепр-1
© СК Днепр-1

Поединок на «Днепр-Арене» между местным «Днепром-1» и луганской «Зарей» обещал быть одним из самых захватывающих в 9-м туре украинской Премьер-лиги, ведь в нем встречались две примерно одинаковые по уровню команды. Фаворита, в отличие от субботних матчей чемпиона и вице-чемпиона Украины, не было, что, безусловно, привлекало болельщиков.  
  
Особенным этот матч стал для полузащитника Сергея Булецы, который предыдущих два сезона выступал за днепрян. 22-летний футболист изо всех сил пытался отличиться и был главной звездой первой половины встречи. Сначала он заработал пенальти, когда Нельсон, как показалось, в подкате рукой остановил мяч. Но после просмотра видеоповтора главный арбитр Игорь Пасхал отменил 11-метровый.  
  
А на 21 минуте после роскошной контратаки в исполнении гостей Булеца все же открыл счет в поединке. Сергей оказался в нужное время в нужном месте и добил мяч в ворота после сэйва Валентина Кожокару. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе луганской команды.  
  
Главному тренеру «Днепра-1» Игору Йовичевичу во время перерыва было необходимо донести до футболистов, как можно переломить ход игры, ведь в первом тайме они выглядели значительно хуже, чем соперник. Поэтому на вторую половину игры хозяева вышли с четкой целью забивать. 

СК Днепр-1

Однако осуществить план хорватского специалиста его подопечным не удалось. На 82 минуте произошел эпизод, который похоронил надежды «Днепра-1» зацепиться за очки: Игорь Когут грубо сыграл против Аллахъяра, за что рефери показал ему вторую желтую карточку и удалил с поля. 
 
Оставшегося времени «Заре» хватило, чтобы воспользоваться численным большинством и не только удвоить свое преимущество, но и довести счет до разгромного. Сначала Кочергин, получив передачу от Кабаева, убрал Сватка и точно пробил в ближний угол. А несколькими минутами позднее Шахаб воспользовался ошибкой Адамюка, который небрежно пытался отдать пас голкиперу, и заставил Кожокару третий раз вынимать мяч из сетки. 
 
Казалось, что может быть хуже? Но «Днепр-1» потерял веру в себя и пропустил четвертый мяч. Финальную точку поставил Кочергин, оформивший дубль. Благодаря уверенной победе «Заря», продлив беспроигрышную серию в УПЛ до шести матчей, поднялась на 4 место в турнирной таблице и в приподнятом настроении подходит к матчу Лиги конференций против итальянской «Ромы».

Украинская Премьер-лига. 9-й тур.

«Днепр-1» – «Заря» – 0:4

Булеца (21), Кочергин (87, 95), Шахаб (91)

Ди Франко (42), Чуже (81), Кравченко (88) – Назарина (16), Фаворов (29), Кочергин (56), Хомченовский (61)

Когут (82, грубая игра)

«Днепр-1»: Кожокару, Лучкевич (Кравченко, 57), Адамюк, Сваток, Нельсон, Дубинчак, Пихаленок, Ди Франко (Чуже, 65), Джурасек, Довбик, Когут.

«Заря»: Мацапура, Фаворов, Вернидуб (Имереков, 36), Цвек, Хомченовский, Назарина, Громов (Лунев, 92), Кочергин, Булеца (Шахаб, 68), Аллахяр (Снурницын, 92), Кабаев (Кристиан, 92).

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Стадион «Днепр-Арена» (Днепр)

ДНЕПР-1 - ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Денис Шаховец, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Holiday
    Holiday, 26.09.2021 19:23
    0
    odiniznashih, 26.09.2021 19:22
    Подожди вот норвежцы уделают Рому, тогда и поймеш кто нинейм
    При -10*С ))
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    odiniznashih
    odiniznashih, 26.09.2021 19:22
    +1
    Alex Romanov, 26.09.2021 19:06
    Если разобраться, то результат этого матча показывает, что украинскому футболу пора на упокой. Была надежда на Днепр-1, что он сможет в ек показать себя лучше, но после 0-4 от команды, которая пропустила 9 мячей за 3 матча от Рапида и норвежского ноунейма, выводы неутешительны.
    Подожди вот норвежцы уделают Рому, тогда и поймеш кто нинейм
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    Aleks04
    online
    Aleks04, 26.09.2021 19:21
    0
    dgo ukuran, 26.09.2021 19:09
    куда, обратно в Данию где он ничего не показал?
    Что он там мог показать с порванными крестами?! Эта травма выбила его из футбола на полтора года. Ты хотя-бы поинтересуйся, почему он там не заиграл.
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    Andrey Ilyashenko
    Andrey Ilyashenko, 26.09.2021 19:19
    -1
    - Вся Украина знает от куда фейковый Днепр финансируется, и только Циганик ссыт в уши своим зрителям, о неприячастности мордатого еврея...
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 26.09.2021 19:14
    0
    Alex Romanov, 26.09.2021 19:06
    Если разобраться, то результат этого матча показывает, что украинскому футболу пора на упокой. Была надежда на Днепр-1, что он сможет в ек показать себя лучше, но после 0-4 от команды, которая пропустила 9 мячей за 3 матча от Рапида и норвежского ноунейма, выводы неутешительны.
    Заря по игре хорошо выглядит в еврокубках, не вина тренера, что ему не могут обеспечить приток качественных футболистов. Защитники не уровня еврокубков. А пропуская постоянно, невозможно сохранять победный настрой. В этом матче тоже было куча привозов в обороне, которые Днепр-1 простил, а в ЕК тупо забивают такое в 99 случаев из 100.
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    Holiday
    Holiday, 26.09.2021 19:14
    0
    Сичеславщина в печали.
    Перемога - ГФК Металлург 0:1
    Кривбасс - Металлист 0:5
    Днепр -1 - Заря 0:4
    Вчера
    Яруд - Никополь 5:0
    И только Скорук из Томаковки уболтал Таврию 2:0. Спиртзавод помог.)
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    Sunrise
    online
    Sunrise, 26.09.2021 19:09
    +1
    Stanislav Matusevych, 26.09.2021 19:05
    Щось у лісі здохло. Невже нарешті місцями проглядався той футбол, який потрібен, маючи такий набір швидких атакуючих гравців? Швидкий і вертикальний, а не вошкання м'яча половину матчу в центральному колі без просування та моментів. Звичайно, добре допоміг Когут і нереалізованим моментом, і червоною, але ж грали більш-менш правильно, тому і результат на табло.
    Вертикальный футбол Зари начался с первых минут матча с Черноморцем. И Скрипник пошёл на это после полного провала в Норвегии. Тренер ищет варианты, Станислав.
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    simon andre
    simon andre, 26.09.2021 19:09
    -1
    Без поражений не бывает побед!!!
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    dgo ukuran
    online
    dgo ukuran, 26.09.2021 19:09
    -1
    Aleks04, 26.09.2021 19:04
    Лучший тренер УПЛ уделал хорвата физрука. Очень жаль Довбика, в этом матче выгрызал все на своём пути, ему срочно нужно валить из этого болота. Зарю с заслуженной разгромной победой!
    куда, обратно в Данию где он ничего не показал?
    Ссылка
    Sunrise
    online
    Sunrise, 26.09.2021 19:08
    0
    Браво Заря! Так выиграть у прямого конкурента - это мощно! Особенно приятно от игры в обороне (ещё и учитывая травму Вернидуба), не идеально, но лучше чем бывало ранее.
    У Днепр-1 вся игра строилась через выносы и забросы на Довбика. Как-то разочаровали днепряне. А вот Довбик понравился, выделяется конечно.
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    dgo ukuran
    online
    dgo ukuran, 26.09.2021 19:07
    -3
    надеюсь сняты вопросы по вызовам Качергина в сборную. клуб уг, но не все футболисты там уг.
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    Alex Romanov
    online
    Alex Romanov, 26.09.2021 19:06
    -1
    Andrey Ilyashenko, 26.09.2021 19:04
    Давайте разберемся, этот Днепр должен лучше Зари выступать в ЕК?
    Если разобраться, то результат этого матча показывает, что украинскому футболу пора на упокой. Была надежда на Днепр-1, что он сможет в ек показать себя лучше, но после 0-4 от команды, которая пропустила 9 мячей за 3 матча от Рапида и норвежского ноунейма, выводы неутешительны.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 26.09.2021 19:05
    +1
    Щось у лісі здохло. Невже нарешті місцями проглядався той футбол, який потрібен, маючи такий набір швидких атакуючих гравців? Швидкий і вертикальний, а не вошкання м'яча половину матчу в центральному колі без просування та моментів. Звичайно, добре допоміг Когут і нереалізованим моментом, і червоною, але ж грали більш-менш правильно, тому і результат на табло.
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 26.09.2021 19:04
    +2
    Блин, ну это много
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
    Alex Romanov, 26.09.2021 19:04
    +2
    Днепр-1 и Кривбасс сегодня знатно отгребли от прямых конкурентов на своём же поле. Такой пощёчины я и в страшном сне не мог представить.
    Ссылка
    Andrey Ilyashenko
    Andrey Ilyashenko, 26.09.2021 19:04
    +1
    Давайте разберемся, этот Днепр должен лучше Зари выступать в ЕК?
    Ссылка
    Aleks04
    online
    Aleks04, 26.09.2021 19:04
    +2
    Лучший тренер УПЛ уделал хорвата физрука. Очень жаль Довбика, в этом матче выгрызал все на своём пути, ему срочно нужно валить из этого болота. Зарю с заслуженной разгромной победой!
    Ссылка
    BORIS Borisov
    online
    BORIS Borisov, 26.09.2021 19:03
    0
    Когут-герой матча, ставка походу у него зашла
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 26.09.2021 19:02
    +5
    Поводили Бене "мужики" по лицу
    Ссылка
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