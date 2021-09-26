26 сентября состоялся матч 9-го тура УПЛ, в котором играли «Днепр-1» и «Заря» (0:4).
Днепр-1 – Заря – 0:4. Три гола в концовке игры. Видео голов и обзор матча
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кочергин (Заря).
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Шахаб Захедитабар (Заря).
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кочергин (Заря).
|84'
|Игорь Когут (Днепр-1) получает красную карточку.
|82'
|Игорь Когут (Днепр-1) получает красную карточку.
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Булеца (Заря).
Источник — Sport.ua
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