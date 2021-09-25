9-й тур
Днепр-1
0 : 0
Заря
26.09.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Днепр-1 – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 9-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 25.09.2021 15:13
  • 101 просмотр
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Днепр-1 – Заря. Текстовая трансляция матча
© УПЛ

В воскресенье, 26-го сентября, состоится поединок девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» будет принимать луганскую «Зарю». Матч пройдет в Днепре на «Днепр-Арене» и начнется в 17:00.

Команды в турнирной таблице разделяют всего два очка. В прошлом туре «Днепр-1» на своем поле с минимальным счетом обыграл «Верес», а «Заря» в Запорожье одолела «Черноморец» – 3:0. При этом луганчане имеют в своем активе пятиматчевую беспроигрышную серию. В минувший мид-уик днепряне вышли в 1/8 финала Кубка Украины, обыграв «ВПК-Агро» со счетом 2:1. В предыдущем чемпионате «Заря» дважды обыграла днепрян – 3:1 (в Запорожье) и 1:0 (в Днепре).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Заря».

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Источник — Sport.ua

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