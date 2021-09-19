Вот так бы и в Норвегии. Заря без проблем разобралась с Черноморцем

В нынешнем сезоне соперники по этому матчу выступают пока явно ниже своих возможностей. Во всяком случае не так, как ожидают от них болельщики. Но если одесситов еще понять можно, ведь здесь создана по-существу новая команда, то «Заря» в предыдущих играх чемпионата Украины и еврокубке заслужила большую порцию критики. Так что Виктору Скрипнику и его подопечным надо было обязательно реабилитироваться.

И хозяева поля начали это делать уже на второй минуте. Голевая атака зародилась на левом фланге, где с мячом стремительно промчался Громов. Последовала передача в штрафную площадь, Гладкий пропустил мяч на Кабаева и тот сильным ударом поймал голкипера «Черноморца» на противоходе.

Кстати, вскоре Кабаев еще дважды оказывался на хороших позициях, откуда можно было снова поражать цель. Сперва на 9-й минуте он со средней дистанции не попал в дальний угол. А на 12-й минуте после паса от Фаворова справа, хавбек «Зари» пробил низом из пределов штрафной площади, однако Паламарчук на этот раз совершил красивый сейв и отвел угрозу от своих ворот.

У «Черноморца» в первой половине тайма самым активным был Цитаишвили. Именно он на 17-й минуте создал два опасных момента подряд, но забить не сумел. Оба раза теперь уже игрок национальной сборной Грузии атаковал слева под острым углом вблизи вратарской площадки. С первым ударом справился Мацапура, а после отскока Цитаишвили пробил рядом с дальней стойкой ворот.

Далее игра немного успокоилась и на какое-то время команды как будто забыли о существовании ворот. В этот период запомнились разве что удары Фаворова на 24-й минуте и Вантуха на 36-й, но они были неточными и мяч пролетал рядом со штангой.

Зато перед перерывом соперники оживились и выдали достаточно боевую концовку тайма. На 40-й минуте Брагару подхватил мяч вблизи центра поля, пробежал с ним до линии штрафной площади «Зари» и решил пробить в дальний угол. Удар получился сильным и почти точным, но мяч угодил в штангу и вылетел за пределы поля. А буквально через пять минут все тот же Брагару привез своей команде пенальти. На углу штрафной он сбил Кочергина и арбитр матча Евгений Арановский указал на одиннадцатиметровую отметку. К мячу подошел Гладкий и пробил низом в левый от себя угол. Паламарчук прыгнул туда же, однако до мяча не достал.

Вторая половина встречи получилась не такой богатой на события. Из наиболее опасных моментов можно выделить обводящий удар Цитаишвили на 66-й минуте, когда мяч разминулся с дальней штангой в считанных сантиметрах. А также удар низом Булецы из-за пределов штрафной площади на 77-й минуте - мяч снова пролетел рядом со штангой.

Но все же на 88-й минуте зрители увидели еще один гол и он снова оказался в ворота гостей. Это вышедший на замену Аллахьяр совершил великолепный слаломный проход к владениям Паламарчука, обыграл всех, кто попадался на его пути, в том числе и вратаря, а затем нанес неотразимый удар в сетку ворот. На радостях иранец сорвал с себя футболку и получил заслуженную желтую карточку, однако вряд ли это его расстроило.

«Заря» одержала победу с крупным счетом и догнала в турнирной таблице «Александрию».

Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Заря» – «Черноморец» – 3:0

Кабаев (2), Гладкий (45+1, пенальти), Аллахяр (88)

Фаворов (37), Кабаев (56) – Михайленко (13), Авагимян (82)

«Заря»: Мацапура, Фаворов, Имереков, Цвек, Хомченовский, Назарина, Громов (Лунев, 92), Кочергин, Булеца (Снурницын, 92), Гладкий (Аллахяр, 67), Кабаев (Кристиан, 81).

«Черноморец»: Паламарчук, Путря, Кадири, Дубко, Вантух (Скорко, 71), Кравченко (Тлумак, 46), Михайленко (Вачиберадзе, 78), Цитаишвили, Авагимян, Брагару (Исаенко, 46), Ванат.

Арбитр: Евгений Арановский (Киев)

Стадион «Славутич-Арена» (Запорожье)

ЗАРЯ - ЧЕРНОМОРЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА