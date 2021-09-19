8-й тур
Заря
3 : 0
Черноморец
19.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Вот так бы и в Норвегии. Заря без проблем разобралась с Черноморцем

Команда Виктора Скрипника забила три гола, одержав уверенную победу

  • 19.09.2021 21:19
  • 1926 просмотров
  • 22 комментария
Вот так бы и в Норвегии. Заря без проблем разобралась с Черноморцем
© ФК Заря

В нынешнем сезоне соперники по этому матчу выступают пока явно ниже своих возможностей. Во всяком случае не так, как ожидают от них болельщики. Но если одесситов еще понять можно, ведь здесь создана по-существу новая команда, то «Заря» в предыдущих играх чемпионата Украины и еврокубке заслужила большую порцию критики. Так что Виктору Скрипнику и его подопечным надо было обязательно реабилитироваться.

И хозяева поля начали это делать уже на второй минуте. Голевая атака зародилась на левом фланге, где с мячом стремительно промчался Громов. Последовала передача в штрафную площадь, Гладкий пропустил мяч на Кабаева и тот сильным ударом поймал голкипера «Черноморца» на противоходе. 

Кстати, вскоре Кабаев еще дважды оказывался на хороших позициях, откуда можно было снова поражать цель. Сперва на 9-й минуте он со средней дистанции не попал в дальний угол. А на 12-й минуте после паса от Фаворова справа, хавбек «Зари» пробил низом из пределов штрафной площади, однако Паламарчук на этот раз совершил красивый сейв и отвел угрозу от своих ворот. 

У «Черноморца» в первой половине тайма самым активным был Цитаишвили. Именно он на 17-й минуте создал два опасных момента подряд, но забить не сумел. Оба раза теперь  уже игрок национальной сборной Грузии атаковал слева под острым углом вблизи  вратарской площадки. С первым ударом справился Мацапура, а после отскока Цитаишвили пробил рядом с дальней стойкой ворот. 

Далее игра немного успокоилась и на какое-то время команды как будто забыли о существовании ворот. В этот период запомнились разве что удары Фаворова на 24-й минуте и Вантуха на 36-й, но они были неточными и мяч пролетал рядом со штангой.  

Зато перед перерывом соперники оживились и выдали достаточно боевую концовку тайма. На 40-й минуте Брагару подхватил мяч вблизи центра поля, пробежал с ним до линии штрафной площади «Зари» и решил пробить в дальний угол. Удар получился сильным и почти точным, но мяч угодил в штангу и вылетел за пределы поля. А буквально через пять минут все тот же Брагару привез своей команде пенальти. На углу штрафной он сбил Кочергина и арбитр матча Евгений Арановский указал на одиннадцатиметровую отметку. К мячу подошел Гладкий и пробил низом в левый от себя угол. Паламарчук прыгнул туда же, однако до мяча не достал. 

Вторая половина встречи получилась не такой богатой на события. Из наиболее опасных моментов можно выделить обводящий удар Цитаишвили на 66-й минуте, когда мяч разминулся с дальней штангой в считанных сантиметрах. А также удар низом Булецы из-за пределов штрафной площади на 77-й минуте - мяч снова пролетел рядом со штангой. 

Но все же на 88-й минуте зрители увидели еще один гол и он снова оказался в ворота гостей. Это вышедший на замену Аллахьяр совершил великолепный слаломный проход к владениям Паламарчука, обыграл всех, кто попадался на его пути, в том числе и вратаря, а затем нанес неотразимый удар в сетку ворот. На радостях иранец сорвал с себя футболку и получил заслуженную желтую карточку, однако вряд ли это его расстроило.

«Заря» одержала победу с крупным счетом и догнала в турнирной таблице «Александрию». 

Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Заря» – «Черноморец» – 3:0

Кабаев (2), Гладкий (45+1, пенальти), Аллахяр (88)

  Фаворов (37), Кабаев (56) – Михайленко (13), Авагимян (82)

«Заря»: Мацапура, Фаворов, Имереков, Цвек, Хомченовский, Назарина, Громов (Лунев, 92), Кочергин, Булеца (Снурницын, 92), Гладкий (Аллахяр, 67), Кабаев (Кристиан, 81).

«Черноморец»: Паламарчук, Путря, Кадири, Дубко, Вантух (Скорко, 71), Кравченко (Тлумак, 46), Михайленко (Вачиберадзе, 78), Цитаишвили, Авагимян, Брагару (Исаенко, 46), Ванат.

Арбитр: Евгений Арановский (Киев)

Стадион «Славутич-Арена» (Запорожье)

ЗАРЯ - ЧЕРНОМОРЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Lupulov1958
    Lupulov1958, 19.09.2021 22:24
    0
    Pavelgorov, 19.09.2021 21:53
    Бабы сегодня Черноморец
    а кто виноват!!!!!!!!
    Ссылка
    Primovocatus
    Primovocatus, 19.09.2021 22:19
    0
    Стереотипы из 20-го века.
    Йенсен, Аякс,
    Свендсен, Мольде,
    Айер, Селтик,
    Берге, Шеффилд,
    Эдегор, Реал Сосьедад,
    Эрлинг Холанд – машина по производству голов, Боруссия Д.,...
    А Черноморец против Зари - как школьники.
    Ссылка
    rosti79
    rosti79, 19.09.2021 22:00
    +1
    это же чемпион Норвегии был
    Ссылка
    Pavelgorov
    Pavelgorov, 19.09.2021 21:53
    0
    Andrii_MKh, 19.09.2021 21:47
    Та бабы они , а не мужики
    Бабы сегодня Черноморец
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 19.09.2021 21:50
    +2
    Перший раз в сезоні повністю подивився матч Чорноморця. Скажу так: вони не безнадійні. Намагалися грати на рівних, але клас Зорі вище. Потрібно не втрачати концентрацію впродовж всього матчу і тоді буде результат. Подивіться на на другий гол Зорі, - там секундне розслаблення захисника і маєш пенальті, яке Гладкий виконав погано, а Паламарчук ніби все бачив, але заціпенів.
    Ссылка
    Pavelgorov
    Pavelgorov, 19.09.2021 21:50
    0
    Александрия ,Десна,Днепр попадут
    Ссылка
    Andrii_MKh
    Andrii_MKh, 19.09.2021 21:47
    +1
    Та бабы они , а не мужики
    Ссылка
    nivava
    nivava, 19.09.2021 21:38
    0
    І навіщо нам та Європа, шо Шахта, шо Динамо, шо Зоря "впевнено" перемагають в УПЛ.
    Ось вони наші ГРАНДИ....
    Маємо, те, що маємо.
    Ссылка
    Bulba_sumkin
    Bulba_sumkin, 19.09.2021 21:37
    -3
    Любимый счет для Чернодырца)
    Ссылка
    Pavelgorov
    Pavelgorov, 19.09.2021 21:34
    +6
    Сергей Чёрный, 19.09.2021 21:32
    Покуй , кому интересен колкоз лига .
    Тебе и интересно,раз строчишь здесь
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 19.09.2021 21:32
    +2
    Face Control, 19.09.2021 21:25
    Арендоморец такой арендоморец.
    На свой арендупль смотри Олег
    Ссылка
    Сергей Чёрный
    Сергей Чёрный, 19.09.2021 21:32
    -4
    Покуй , кому интересен колкоз лига .
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 19.09.2021 21:31
    -1
    Так бы в Норвегии
    Ссылка
    Pavelgorov
    Pavelgorov, 19.09.2021 21:29
    0
    osso, 19.09.2021 21:22
    Что то днище, что другое днище.
    Прсмотрим на дк в Лиссабоне
    Ссылка
    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 19.09.2021 21:29
    +4
    сравнили хрен с пальцем...
    Ссылка
    Chicot
    Chicot, 19.09.2021 21:28
    +1
    Опять роги позорят Одессу..спасибо красномордому
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 19.09.2021 21:26
    +1
    Это будет самый позорный сезон в истории Черноморца, особенно учитывая эти гнилые обстоятельства, связанные с трансформацией в примитивный фарм клуб
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 19.09.2021 21:25
    -3
    Арендоморец такой арендоморец.
    Ссылка
    ua
    ua, 19.09.2021 21:24
    +6
    ну-ну, сравнил Черноморец с чемпионом Норвегии, сразу видно специалиста
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    kaka
    kaka, 19.09.2021 21:24
    +2
    Диноморец уверенно идет ко дну
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