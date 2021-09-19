Виктор СКРИПНИК: «Пусть редко, но игроков Зари вызывают в сборную Украины»

Тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал победу над «Черноморцем» в матче УПЛ после неудачи в еврокубках.
«Злые, потому что в такой ситуации. Неудачно сыграли в четверг, до того был матч, который нельзя было занести в актив. Злые были на себя. Хотели, бежали и достойно выглядели. Конечно, помог быстрый гол».
«Разговор с президентом? Был такой, нормально поговорили, текущие моменты обсудили».
«Что касается вызова игроков «Зари» в сборную Украины, то все радуются. Рады, что такое случается, пусть и редко, но случается», - сказал Скрипник.
Тренер Александр Петраков на ближайший сбор вызвал Сергея Булецу и Владислава Кочергина (резерв).
Источник — ПроФутбол
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