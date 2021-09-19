Виктор СКРИПНИК: «Пусть редко, но игроков Зари вызывают в сборную Украины»

Наставник оценил последние результаты

  • 19.09.2021 23:01
  • 574 просмотра
  • 6 комментариев
Виктор СКРИПНИК: «Пусть редко, но игроков Зари вызывают в сборную Украины»
© zarya-lugansk.com

Тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал победу над «Черноморцем» в матче УПЛ после неудачи в еврокубках.

«Злые, потому что в такой ситуации. Неудачно сыграли в четверг, до того был матч, который нельзя было занести в актив. Злые были на себя. Хотели, бежали и достойно выглядели. Конечно, помог быстрый гол».

«Разговор с президентом? Был такой, нормально поговорили, текущие моменты обсудили».

«Что касается вызова игроков «Зари» в сборную Украины, то все радуются. Рады, что такое случается, пусть и редко, но случается», - сказал Скрипник.

Тренер Александр Петраков на ближайший сбор вызвал Сергея Булецу и Владислава Кочергина (резерв).

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Источник — ПроФутбол

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 20.09.2021 00:09
    0
    Мужики жэ.
    Ссылка
    johndow
    online
    johndow, 19.09.2021 23:22
    0
    айфокс криптожабор, 19.09.2021 23:19
    вам дай волю украиноязычным, вы никого бы не вызывали с восточной украины.
    Бред, просто если полгода назад невызов из Зари смотрелся преступлением, то сейчас таким смотрится вызов(((
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    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 19.09.2021 23:19
    -1
    an52, 19.09.2021 23:04
    Так, дійсно радує, що гравців "Зорі" до збірної викликають рідко.
    вам дай волю украиноязычным, вы никого бы не вызывали с восточной украины.
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    dadaali177188
    dadaali177188, 19.09.2021 23:07
    -2
    an52, 19.09.2021 23:04
    Так, дійсно радує, що гравців "Зорі" до збірної викликають рідко.
    та для них взагалі дорогу до збірної закрити
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    dadaali177188
    dadaali177188, 19.09.2021 23:04
    0
    злые до следующего обсерона в еврокубках, в еврокубках как всегда раздвинете булки
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    an52
    an52, 19.09.2021 23:04
    0
    Так, дійсно радує, що гравців "Зорі" до збірної викликають рідко.
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