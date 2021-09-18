В воскресенье, 19-го сентября, состоится поединок восьмого тура Украинской Премьер-лиги, в котором луганская «Заря» встретится с одесским «Черноморцем». Матч пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена» и начнется в 19:30.

В минувший четверг луганский клуб в Норвегии стартовал в групповом турнире Лиги конференций и проиграл «Буде-Глимт» со счетом 1:3. При этом три гола «Заря» пропустила» во всех трех еврокубковых матчах текущего сезона. В предыдущем туре национального чемпионата «черно-белые» сыграли вничью с «Рухом» со счетом 1:1. «Черноморец» идет в нижней части турнирной таблицы. Неделю назад одесситы в Ужгороде сыграли в результативную ничью с «Минаем» – 2:2. «Моряки» уступали по ходу матча со счетом 0:2, но сумели сравнять результат.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Черноморец».