19 сентября прошел матч 8-го тура УПЛ, в котором «Заря» разгромила «Черноморец».
Заря – Черноморец – 3:0. Уверенная победа. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Кабаев, 2 мин.
ГОЛ! 2:0. Гладкий, 45+1 мин (пен)
ГОЛ! 3:0. Сайядманеш, 89 мин.
События матча
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Аллахяр (Заря).
|45'
|ГОЛ ! С пенальти забил Александр Гладкий (Заря).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кабаев (Заря).
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Источник — Sport.ua
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