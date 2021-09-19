8-й тур
Заря
3 : 0
Черноморец
19.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Заря – Черноморец – 3:0. Уверенная победа. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 8-го тура УПЛ

  • 19.09.2021 23:23
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Заря – Черноморец – 3:0. Уверенная победа. Видео голов и обзор матча
© ФК Заря Луганск

19 сентября прошел матч 8-го тура УПЛ, в котором «Заря» разгромила «Черноморец». 

Заря – Черноморец – 3:0. Уверенная победа. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Кабаев, 2 мин.

ГОЛ! 2:0. Гладкий, 45+1 мин (пен)

ГОЛ! 3:0. Сайядманеш, 89 мин.

События матча
88' ГОЛ ! Мяч забил Аллахяр (Заря).
45' ГОЛ ! С пенальти забил Александр Гладкий (Заря).
2' ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кабаев (Заря).
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Источник — Sport.ua

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