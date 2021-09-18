Если в чемпионате дела луганчан движутся с переменным успехом, то начало еврокубкового сезона у «Зари» – однозначно провальное. Соответственно, после очередного фиаско, теперь уже в Лиге конференций, коллектив Виктора Скрипника подходит к визиту «моряков» не в лучшем расположении духа. Сам «Черноморец» в двух последних матчах не проиграл, что для нынешней команды можно считать неплохим достижением.

Черноморец

Несмотря на одинаковые исходы поединков с «Александрией» и «Минаем» (2:2), сложились эти игры для одесситов по разным сценариям. В первом матче «моряки» дважды вели в счете, упустив победу, а во втором – отыгрались с 0:2. В обеих играх по голу забили Артур Авагимян и Владислав Ванат.

Если с атакой у одесситов все более-менее неплохо, то в обороне – явные проблемы. Абсолютно в каждом из сыгранных матчей чемпионата «Черноморец» стабильно пропускает не меньше двух голов, и по количеству пропущенных одесситы – худшие в сезоне. Тренерский штаб «моряков» пробует разные варианты построений, но надежности это не дает. Так, в прошлом туре отмечаем дебют Романа Вантуха, отыгравшего на левом крае защиты, при этом в центре пару Валерию Дубко снова составил Кадири.

Заря

Луганчане в противостоянии с «Рухом» (1:1) отыгрались также в концовке игры, когда Сайядманеш откликнулся на пас головой (!) с центра поля от Виталия Вернидуба и реализовал выход один в один. А вот в еврокубковом матче с норвежцами нападающий не забил, покинув поле уже при счете 0:3. Немало вопросов осталось и к обороне, и к нападению «Зари» в том матче, так что ждем ротацию состава. Кстати, сам Вернидуб в воскресенье не сыграет по причине получения четырех желтых карточек. Вряд ли поможет «Заре» и Жуниор Рейс, который получил повреждение перед матчем в Норвегии.

Немало критики в последнее время обрушилось на «Зарю», и даже появились разговоры о возможной отставке главного тренера. Как работать в условиях постоянного давления – «Черноморец» в текущем сезоне знает, как никто другой, так что этот фактор теперь объединяет соперников. Впрочем, и Юрий Мороз, и Виктор Скрипник – опытные специалисты, поэтому наверняка способны вывести коллективы из любой стрессовой ситуации.

Статистика встреч

Спустя три года в УПЛ вернулось весьма насыщенное противостояние, насчитывающее 34 матча. Небольшой перевес в победах тут за «Черноморцем», 15/12, но в 13 последних встречах одесситы обыграли луганчан только один раз!

Ориентировочные составы:

«Заря»: Мацапура, Снурницын, Имереков, Цвек, Хомченовский, Лунев, Кочергин, Булеца, Кабаев, Сайядманеш, Гладкий.

«Черноморец»: Кучерук, Кадири, Дубко, Вантух, Путря, Кравченко, Михайленко, Цитаишвили, Авагимян, Исаенко, Ванат.

Прогноз на противостояние

Несмотря на международные неудачи, в чемпионате Украины «Заря» выглядит монолитным коллективом. По нашему мнению, игра получится результативной, а за счет опыта исполнителей и вариативности состава луганчане возьмут три очка.

19 сентября, воскресенье