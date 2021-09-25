В воскресенье, 26 сентября, состоится матч 9-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» на домашнем стадионе «Днепр-Арена» примет луганскую «Зарю». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

«Днепр-1»

Команда Игора Йовичевича намерена наконец-то выйти в еврокубки, а в идеале еще и побороться за бронзовые медали. За восемь туров днепряне набрали 16 очков и пока располагается на пятой строчке турнирной таблицы, отставая от киевского «Динамо», действующего чемпиона и единоличного лидера в одном лице, на шесть баллов.

Очевидно, что «Днепр-1» по составу вполне способен стать третьей силой чемпионата, однако при бывшем главном тренере Дмитрии Михайленко клуб как поднялся в элитный дивизион, так и был вынужден бороться за выживание в нем. С приходом Йовичевича команда явно прибавила, поэтому в предстоящем матче считается хоть и не однозначным, но все же фаворитом.

В отличие от предстоящего соперника, на этой неделе «Днепр-1» стартовал в Кубке Украины, обыграв в 1/16 финала перволиговый «ВПК-Агро» со счетом 2:1. В следующем раунде подопечных Йовичевича ждет противостояние с черкасским ЛНЗ, дебютантом Второй лиги Украины.

«Заря»

Еще недавно главный тренер луганской команды Виктор Скрипник был одним из претендентов на пост главного тренера национальной сборной Украины. Но кадровые потери не могли не сказаться на слаженности действий игроков, что привело к, мягко говоря, неудачному старту в нынешнем сезоне. В последнее время наблюдается небольшое улучшение ситуации: три победы и ничья в последних четырех поединках чемпионата.

С 14 очками в активе «Заря» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице. До третьего места, на котором полтавская «Ворскла», четыре балла. А ведь подопечным Скрипника придется распыляться на два фронта. В Лиге конференций в первом туре луганчане проиграли норвежскому «Буде-Глимт» (1:3), что поставило под сомнения их перспективы на евровесну.

Ориентировочные составы

«Днепр-1»: Кожокару – Адамюк, Сваток, Логинов, Дубинчак, Ди Франко, Джурасек, Лучкевич, Когут, Гуцуляк, Довбик.

«Заря»: Мацапура – Снурницын, Имереков, Цвек, Хомченовский, Лунев, Кочергин, Булеца, Кабаев, Сайядманеш, Гладкий.

26 сентября, воскресенье