9-й тур
Днепр-1
0 : 4
Заря
26.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

СКРИПНИК: «Виталий Вернидуб дернул заднюю мышцу, для Зари это потеря»

Главный тренер «Зари» прокомментировал победу над «Днепром-1»

  • 26.09.2021 22:20
  • 563 просмотра
  • 0 комментариев
СКРИПНИК: «Виталий Вернидуб дернул заднюю мышцу, для Зари это потеря»
© Профутбол. Виктор Скрипник

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал победу над «Днепром-1» (4:0) в матче 9-го тура УПЛ:

«Играли, хотели выиграть, ставили задачу выиграть, потому что команды находятся выше нас. Мы в роли догоняющих, понимаем, что если мы хотим занимать то место, которое хотим – надо выигрывать.

Сегодня хороший характер был, дисциплинированно сыграли, немаловажно, что на ноль. Ну и, конечно, когда ты уже ведешь в счете – все хотят, все бегут. Мы понимали, что качественная команда против нас. Мы на себя всегда смотрим и играем в свою игру.

Виталий Вернидуб дернул заднюю мышцу. Будет обследование, конечно, для нас это потеря, но у нас хватает качественных игроков, чтобы его заменить. Судейство? Я комментирую своих футболистов, у нас претензий не было к судьям.

Первый мяч был важным? Конечно, когда забиваешь, это лучше, чем когда пропускаешь. Хотя у нас такое бывает часто, что мы пропускаем, а потом начинаем героически отыгрываться. Сейчас повернулось в другую сторону. Конечно, мы рады, что забили. Понимали, что реакция соперника будет. Настраивались на это с первых минут. В Норвегии мы вытерпели первый тайм, а второй – провалили. Сейчас было по-другому.

Еще много игр, мы только рады той форме, в которой сейчас находимся, но у нас чуть-чуть другой график. В четверг к нам приезжает один соперник хороший, да уже смотрим. «Рому», конечно, просматриваем. Сегодня у них игра против «Лацио», там будут все карты раскрыты. Посмотрим, будем готовиться».

Источник — ПроФутбол

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности