СКРИПНИК: «Виталий Вернидуб дернул заднюю мышцу, для Зари это потеря»

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал победу над «Днепром-1» (4:0) в матче 9-го тура УПЛ:

«Играли, хотели выиграть, ставили задачу выиграть, потому что команды находятся выше нас. Мы в роли догоняющих, понимаем, что если мы хотим занимать то место, которое хотим – надо выигрывать.

Сегодня хороший характер был, дисциплинированно сыграли, немаловажно, что на ноль. Ну и, конечно, когда ты уже ведешь в счете – все хотят, все бегут. Мы понимали, что качественная команда против нас. Мы на себя всегда смотрим и играем в свою игру.

Виталий Вернидуб дернул заднюю мышцу. Будет обследование, конечно, для нас это потеря, но у нас хватает качественных игроков, чтобы его заменить. Судейство? Я комментирую своих футболистов, у нас претензий не было к судьям.

Первый мяч был важным? Конечно, когда забиваешь, это лучше, чем когда пропускаешь. Хотя у нас такое бывает часто, что мы пропускаем, а потом начинаем героически отыгрываться. Сейчас повернулось в другую сторону. Конечно, мы рады, что забили. Понимали, что реакция соперника будет. Настраивались на это с первых минут. В Норвегии мы вытерпели первый тайм, а второй – провалили. Сейчас было по-другому.

Еще много игр, мы только рады той форме, в которой сейчас находимся, но у нас чуть-чуть другой график. В четверг к нам приезжает один соперник хороший, да уже смотрим. «Рому», конечно, просматриваем. Сегодня у них игра против «Лацио», там будут все карты раскрыты. Посмотрим, будем готовиться».