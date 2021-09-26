«При Шевченко такого не было». Суркис оценил конфликт Петракова и Караваева

Президент «Динамо» выступает против публичной критики

  • 26.09.2021 22:45
  • 5724 просмотра
  • 17 комментариев
«При Шевченко такого не было». Суркис оценил конфликт Петракова и Караваева
© fcdynamo.kiev.ua

Президент «Динамо» Игорь Суркис оценил конфликт тренера сборной Украины Александра Петракова с защитником Александром Караваевым и хавбеком Русланом Малиновским.

Ранее Петраков публично раскритиковал Караваева.

«Я нормально отношусь к кандидатуре Петракова. И я знаю его как человека, который «що має то несе». Но это первая команда страны. И мне кажется, что нужно убрать приставку и.о. Зачем эта приставка? Реброва еще долго можно ждать. Если хотите Реброва, то платите компенсацию. А если не хотите, то назначайте. Говорят, что Петраков, если выведет на ЧМ-2022, то повезет сборную в Катар. А я не уверен в этом».

«Считаю, что провальный отбор. Да, с Францией сыграли хорошо, но потеряли свои очки в других матчах. А потом обвиняются игроки «Динамо». Так не вызывайте их в сборную. Не надо. Такого при Шевченко не было. Если не готов игрок, то не включайте в заявку. Это мудрость тренера. Не нужно выносить это на публику. Сегодня обидели Караваева, а завтра любого другого».

«У меня было много разговоров с игроками «Динамо», но это все внутри было. Если публично оскорбляют моего игрока, то как его приводить в чувство? Малиновский, я считаю, ведущий футболист. Нужно договариваться с ним», - сказал Суркис.

Источник — Великий футбол

(33 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    dgo ukuran
    dgo ukuran, 26.09.2021 23:56
    0
    roman_kros, 26.09.2021 23:49
    Хто оголосив основний склад? Хто вибрав тактику на гру? Хто вчасно не відреагував зміною?
    тактика на игру принесла два гола и ещё много моментов, а то что Караваев тупо не защитник, наверное Петраков излишне поверил в талант Шевы, что не зря же он при нём основным защитником был.
    Ссылка
    Megogo_gawno
    Megogo_gawno, 26.09.2021 23:56
    +1
    Funny___Cat, 26.09.2021 23:37
    Поленья по блату вызываются из бомж команды
    По факту уровень сборной - один Матвиенко , и тот привозит
    Остальные - лишний багаж
    Корниенко на данный момент не слабее Миколенко, Конопля лучший правый защитник Украины, Турбин сильнее Бущана..
    Но твой продажный мозг этого не поймет
    Ссылка
    Megogo_gawno
    Megogo_gawno, 26.09.2021 23:54
    0
    PFCLviv, 26.09.2021 23:41
    Тобто, Караваєв привіз два голи для Збірної, ми втратили такі цінні очки через помилки Караваєва, а Петраков його обідив?! Ну тут вже перебор !
    Караваев то привез, но он игру начал проваливать в первом тайме ещё, зачем тогда тренер который этого не видел?
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    Alex86 1
    Alex86 1, 26.09.2021 23:53
    0
    В Европе как с этим, я о критике игроков?
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    roman_kros
    roman_kros, 26.09.2021 23:49
    +1
    PFCLviv, 26.09.2021 23:41
    Тобто, Караваєв привіз два голи для Збірної, ми втратили такі цінні очки через помилки Караваєва, а Петраков його обідив?! Ну тут вже перебор !
    Хто оголосив основний склад? Хто вибрав тактику на гру? Хто вчасно не відреагував зміною?
    Ссылка
    PFCLviv
    PFCLviv, 26.09.2021 23:41
    0
    Тобто, Караваєв привіз два голи для Збірної, ми втратили такі цінні очки через помилки Караваєва, а Петраков його обідив?! Ну тут вже перебор !
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 26.09.2021 23:40 (изменен)
    +1
    Без игроков Динамо Киев, сборная будет только убавлять. Как бы кроты тут не кричали, они не вывезут сборную тем что располагают. А Суркис как президент клуба молодец в плане поддержки игроков.
    Посмотрим что Харьков еще сможет дать сборной. Задатки и амбиции у хорей есть
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    Funny___Cat
    Funny___Cat, 26.09.2021 23:37
    +2
    dgo ukuran, 26.09.2021 23:09
    старому еврею не стоит заикаться за сборную, и так по блату его поленья вызывают, сидоров да бойков всяких.
    Поленья по блату вызываются из бомж команды
    По факту уровень сборной - один Матвиенко , и тот привозит
    Остальные - лишний багаж
    Ссылка
    Funny___Cat
    Funny___Cat, 26.09.2021 23:36
    +1
    Абсолютно верно, Петраков пытается быть своим для всех , но за счёт футболистов .
    Не все стоит выносить на публику
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    roman_kros
    roman_kros, 26.09.2021 23:30
    -1
    dgo ukuran, 26.09.2021 23:23
    игроки сборной так то поддержали Петракова в ситуации с малиной. за Марлоса согласен, ни к чему было проявлять эту ксенофобию, каменный век.
    Це слова Болотнікова бабка бабці сказала.
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    roman_kros
    roman_kros, 26.09.2021 23:28
    +1
    Згоден з Суркісом. Не згоден тільки, що приставку в.о треба прибирати, ну хіба тільки після звільнення. Свідки Петракова звичайно почнуть бомбити зараз типу хороший тренер, бла бла, молодіжний ЧС, але стоп, в Михайличенка було срібло ЧЄ з молодіжкою, але хорошого тренера з нього не вийшло.
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    dgo ukuran
    dgo ukuran, 26.09.2021 23:27
    0
    avtv5555, 26.09.2021 23:16
    Полностью согласен. Сначала оскорбил Марлоса (в сборной будут играть только наши игроки) потом Караваева, видишь что он не справляется, замени его. Но зачем выносить это на всю страну.С Малиновским еще хуже. имея такого игрока и не включить даже в списки запасных, это тренерская глупость тренера с диктаторскими замашками. Я уверен, что в сборной его вряд ли уважают игроки чего то достигшие в футболе. Сначала думай, потом говори, но это явно не про Петракова. С этим тренером на ЧМ мы не попадем. Недолюбливаю Суркиса, но здесь он молодец, не дает в обиду своих футболистов.
    возможно Петраков не лучший выбор для сборной, но критика из каждой будки ни коим образом не помогает достичь лучших результатов сборной, это тупо не так работает. каждый просто хочет потяфкать, вставить палки в колёса Петракову, но от этого он лучше как тренер не станет.
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    Megogo_gawno
    Megogo_gawno, 26.09.2021 23:25
    -1
    Молодец Суркис, гнать этого чм.тракова из сборной
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    dgo ukuran
    dgo ukuran, 26.09.2021 23:23
    +1
    avtv5555, 26.09.2021 23:16
    Полностью согласен. Сначала оскорбил Марлоса (в сборной будут играть только наши игроки) потом Караваева, видишь что он не справляется, замени его. Но зачем выносить это на всю страну.С Малиновским еще хуже. имея такого игрока и не включить даже в списки запасных, это тренерская глупость тренера с диктаторскими замашками. Я уверен, что в сборной его вряд ли уважают игроки чего то достигшие в футболе. Сначала думай, потом говори, но это явно не про Петракова. С этим тренером на ЧМ мы не попадем. Недолюбливаю Суркиса, но здесь он молодец, не дает в обиду своих футболистов.
    игроки сборной так то поддержали Петракова в ситуации с малиной. за Марлоса согласен, ни к чему было проявлять эту ксенофобию, каменный век.
    Ссылка
    avtv5555
    avtv5555, 26.09.2021 23:16
    +2
    dgo ukuran, 26.09.2021 22:58
    обидели два гола принёс почти на равном месте, обидели бедненького
    Полностью согласен. Сначала оскорбил Марлоса (в сборной будут играть только наши игроки) потом Караваева, видишь что он не справляется, замени его. Но зачем выносить это на всю страну.С Малиновским еще хуже. имея такого игрока и не включить даже в списки запасных, это тренерская глупость тренера с диктаторскими замашками. Я уверен, что в сборной его вряд ли уважают игроки чего то достигшие в футболе. Сначала думай, потом говори, но это явно не про Петракова. С этим тренером на ЧМ мы не попадем. Недолюбливаю Суркиса, но здесь он молодец, не дает в обиду своих футболистов.
    Ссылка
    dgo ukuran
    dgo ukuran, 26.09.2021 23:09
    -11
    старому еврею не стоит заикаться за сборную, и так по блату его поленья вызывают, сидоров да бойков всяких.
    Ссылка
    dgo ukuran
    dgo ukuran, 26.09.2021 22:58
    -13
    обидели два гола принёс почти на равном месте, обидели бедненького
    Ссылка
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