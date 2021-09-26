«При Шевченко такого не было». Суркис оценил конфликт Петракова и Караваева

Президент «Динамо» Игорь Суркис оценил конфликт тренера сборной Украины Александра Петракова с защитником Александром Караваевым и хавбеком Русланом Малиновским.

Ранее Петраков публично раскритиковал Караваева.

«Я нормально отношусь к кандидатуре Петракова. И я знаю его как человека, который «що має то несе». Но это первая команда страны. И мне кажется, что нужно убрать приставку и.о. Зачем эта приставка? Реброва еще долго можно ждать. Если хотите Реброва, то платите компенсацию. А если не хотите, то назначайте. Говорят, что Петраков, если выведет на ЧМ-2022, то повезет сборную в Катар. А я не уверен в этом».

«Считаю, что провальный отбор. Да, с Францией сыграли хорошо, но потеряли свои очки в других матчах. А потом обвиняются игроки «Динамо». Так не вызывайте их в сборную. Не надо. Такого при Шевченко не было. Если не готов игрок, то не включайте в заявку. Это мудрость тренера. Не нужно выносить это на публику. Сегодня обидели Караваева, а завтра любого другого».

«У меня было много разговоров с игроками «Динамо», но это все внутри было. Если публично оскорбляют моего игрока, то как его приводить в чувство? Малиновский, я считаю, ведущий футболист. Нужно договариваться с ним», - сказал Суркис.