Конфликт Петракова с Малиновским, Шевченко может заменить Луческу в Динамо

Главные новости за 13 сентября на Sport.ua

  • 14.09.2021 06:02
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Конфликт Петракова с Малиновским, Шевченко может заменить Луческу в Динамо
© uaf.ua. Александр Петраков

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 13 сентября.

1. ПЕТРАКОВ: «Малиновский обиделся. Сел и уехал. Но интересы команды выше». И. о. главного тренера сборной Украины рассказал о ротации в команде.

2. Журналист: Шевченко возглавит Динамо после ухода Луческу. Контракт румынского тренера со столичным клубом действует до лета 2023 года.

3. Упущенный шанс Джоковича, уникум из Великобритании и обновленная Свитолина. Обзор главных событий US Open 2021.

4. Игорь ЦЫГАНЫК: «Ситуация Петракова, Малиновского и Караваева - это нонсенс». Эксперт на стороне игроков в конфликте с тренером сборной Украины.

5. С чем Динамо подходит к Лиге чемпионов. Обозреватель Sport.ua считает по осени динамовских «цыплят».

6. Пять лучших тинейджеров УПЛ нынешнего сезона. Выделяем тех, чье будущее в футболе видится наиболее ярким и успешным.

7. Дебют Дулуба испорчен. Верес минимально обыграл ПФК Львов. С новым наставником львовяне также не смогли набрать очков.

8. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Динамо хочет большего в Лиге чемпионов. Сделать шаг вперед». Киевляне готовятся к старту в Лиге чемпионов.

9. Сыграет ли Свитолина? Стало известно, где состоится Итоговый турнир WTA. Крупный турнир пройдет в Мексике.

10. 9 лет между победами. Как Макларен пытается вернуться в топ Формулы-1. Даниэль Риккардо на Гран-при Италии принес Макларену первую с 2012 года победу.

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Источник — Sport.ua

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