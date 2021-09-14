Конфликт Петракова с Малиновским, Шевченко может заменить Луческу в Динамо

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 13 сентября.
1. ПЕТРАКОВ: «Малиновский обиделся. Сел и уехал. Но интересы команды выше». И. о. главного тренера сборной Украины рассказал о ротации в команде.
2. Журналист: Шевченко возглавит Динамо после ухода Луческу. Контракт румынского тренера со столичным клубом действует до лета 2023 года.
3. Упущенный шанс Джоковича, уникум из Великобритании и обновленная Свитолина. Обзор главных событий US Open 2021.
4. Игорь ЦЫГАНЫК: «Ситуация Петракова, Малиновского и Караваева - это нонсенс». Эксперт на стороне игроков в конфликте с тренером сборной Украины.
5. С чем Динамо подходит к Лиге чемпионов. Обозреватель Sport.ua считает по осени динамовских «цыплят».
6. Пять лучших тинейджеров УПЛ нынешнего сезона. Выделяем тех, чье будущее в футболе видится наиболее ярким и успешным.
7. Дебют Дулуба испорчен. Верес минимально обыграл ПФК Львов. С новым наставником львовяне также не смогли набрать очков.
8. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Динамо хочет большего в Лиге чемпионов. Сделать шаг вперед». Киевляне готовятся к старту в Лиге чемпионов.
9. Сыграет ли Свитолина? Стало известно, где состоится Итоговый турнир WTA. Крупный турнир пройдет в Мексике.
10. 9 лет между победами. Как Макларен пытается вернуться в топ Формулы-1. Даниэль Риккардо на Гран-при Италии принес Макларену первую с 2012 года победу.
Источник — Sport.ua
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