Мирча ЛУЧЕСКУ: «Динамо хочет большего в Лиге чемпионов. Сделать шаг вперед»

Киевляне готовятся к старту в Лиге чемпионов

  • 13.09.2021 18:03
  • 2090 просмотров
  • 17 комментариев
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Динамо хочет большего в Лиге чемпионов. Сделать шаг вперед»
© fcdynamo.kiev.ua

Наставник «Динамо» Киев Мирча Луческу прокомментировал предстоящий матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики».

Матч пройдет в Киеве 14 сентября, начало в 22:00.

О Бенфике и Яремчуке: «Там не только Яремчук в атаке. Есть и Рамос, и Нуньес, и Сеферович. Я не знаю, кто будет из них играть. И это не так важно. Не знаю, поставит ли он Романа играть против бывшей команды. В целом, у «Бенфики» хороший период, они лидируют в чемпионате Португалии. У них классный тренер, который более 20 лет работает на высоком уровне. Я против него, кажется, не играл, но хорошо знаю его стиль. Мы общались с Жорже Жезушом на встречах в УЕФА. Нас ждет сложный матч против сложного соперника».

«Надеемся на помощь болельщиков, ждем их на стадионе. Почти все игроки «Бенфики» имеют большой международный опыт. Тут и Вертонген, и Отаменди, и Жоау Марио, и Сеферович. Но наши молодые игроки полны энтузиазма и хотят себя показать. Если прошлый сезон был первым после паузы в Лиге чемпионов, то сейчас мы хотим большего. Мы должны хотеть сделать шаг вперед. Думаю, будет интересно, но нужна помощь болельщиков»

О ситуации Виталия Буяльского: «По поводу Виталия я не принял решение. Он только вчера провел тренировку в общей группе. Еще не принял решение. Зная его, его характер, то если он и будет играть, то отдаст себя на 100%».

Критика Караваева от тренера сборной Украины? Профессиональные игроки должны проходить через сложные моменты. Каждый 3 или 4 день у них игра, они должны быть психологически устойчивыми. Тот, кто остается в прошлом и думает о прошлом, у того нет шансов. Так что у Караваева нет никаких проблем».

О Витаньо: «Ни один бразильский игрок сразу не может войти в новый ритм. Ему нужно время, так быстро не получится адаптироваться. В «Шахтере» ни один бразильский игрок сразу не начинал играть. Может быть, кроме Илсиньо, который был постарше. Сейчас им нужно время. Постепенно - по 10-15 минут. Время Витиньо еще придет. В том же «Шахтере» игроки только на третий год начинали играть в основе. У каждого своя ситуация».

«Илья Шкурин? Ему тоже нужно время, но я им доволен. Это динамичный игрок. Ждем и возвращение Рамиреса. Но ясно, что до возвращения Беседина эти игроки должны показывать себя».

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 13.09.2021 18:28
    +3
    Удачи! Верим в команду
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 13.09.2021 18:16
    +2
    Calm, 13.09.2021 18:15
    причем здесь слова о бразильцах в Шахтере?!
    ты же тренер Динамо. что ж такое
    заклинило старика)
    Ссылка
    fifadinamo
    online
    fifadinamo, 13.09.2021 18:33
    +2
    Ну більше нема кому крім Динамо, та й давненько Баварію виносили
    Група прохідна, Динамо чемпіон
    Ссылка
    Calm
    Calm, 13.09.2021 18:29
    +1
    Alex86 1, 13.09.2021 18:16
    заклинило старика)
    Фантомные боли)
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 13.09.2021 18:39
    +1
    Calm, 13.09.2021 18:29
    Фантомные боли)
    Ссылка
    cooperchack
    online
    cooperchack, 13.09.2021 18:23
    +1
    Удачи киевлянам
    Ссылка
    stopor2016
    stopor2016, 13.09.2021 18:45
    +1
    Kha_Rus, 13.09.2021 18:42
    ничего дырявым не светит, точнее светит последнее место в группе. Бенфика вперед !!!
    Шериф - форвертс !
    Ссылка
    Calm
    Calm, 13.09.2021 18:15
    0
    причем здесь слова о бразильцах в Шахтере?!
    ты же тренер Динамо. что ж такое
    Ссылка
    Слава Чебан
    Слава Чебан, 13.09.2021 18:22
    0
    Calm, 13.09.2021 18:15
    причем здесь слова о бразильцах в Шахтере?!
    ты же тренер Динамо. что ж такое
    Но в сердце у него шахтер)
    Ссылка
    Yura 877
    online
    Yura 877, 13.09.2021 18:46
    0
    stopor2016, 13.09.2021 18:45
    Шериф - форвертс !
    В среду все за Вернидуба болеть будут
    Ссылка
    Yura 877
    online
    Yura 877, 13.09.2021 18:32
    -1
    --smart--Forever, 13.09.2021 18:12
    «Надеемся на помощь болельщиков, ждем их на стадионе...»(с)
    *
    Ты извини Мирча, но болельщик НЕ любит ДКГ и не ходит на стадион. А некоторые, типа туалетного котёнка, так вообще привязаны несенюком к дверце туалета, где одновременно гадят, едят и несут дежурство на спорт.юа за пачку вискаса
    Ты ходишь на стадион? Или в оккупации нет таких сооружений?
    Ссылка
    Yura 877
    online
    Yura 877, 13.09.2021 18:33
    -1
    --smart--Forever, 13.09.2021 18:27
    Удача будет только тогда, когда перед игрой подарят шубу и шапку судье - а он тогда и порешает
    У вас в оккупации есть шубы?
    Ссылка
    Kha_Rus
    online
    Kha_Rus, 13.09.2021 18:42
    -1
    ничего дырявым не светит, точнее светит последнее место в группе. Бенфика вперед !!!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 13.09.2021 18:06
    -1
    Что б достойно выступать в ЛЧ, нужно делать вложения хорошие $, иначе шансов от мало до их отсутствия, только на своих не уедешь нынче далеко когда баварии и барсы выпадают, сейчас куда реальнее было бы прилично сыграть в ЛЕ скорее, хотя поглядим
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 13.09.2021 18:27
    -3
    cooperchack, 13.09.2021 18:23
    Удачи киевлянам
    Удача будет только тогда, когда перед игрой подарят шубу и шапку судье - а он тогда и порешает
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 13.09.2021 18:32
    -3
    А вообще чтобы сыграть хотя-бы вничью с Бенфикой игроки ДКГ должны хотя-бы добежать хоть раз до штрафной соперника и там обязательно кому-то нужно картинно упасть, чтобы англикос хоть за фейк назначил пенку
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 13.09.2021 18:12
    -5
    «Надеемся на помощь болельщиков, ждем их на стадионе...»(с)
    *
    Ты извини Мирча, но болельщик НЕ любит ДКГ и не ходит на стадион. А некоторые, типа туалетного котёнка, так вообще привязаны несенюком к дверце туалета, где одновременно гадят, едят и несут дежурство на спорт.юа за пачку вискаса
    Ссылка
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