Мирча ЛУЧЕСКУ: «Динамо хочет большего в Лиге чемпионов. Сделать шаг вперед»

Наставник «Динамо» Киев Мирча Луческу прокомментировал предстоящий матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики».

Матч пройдет в Киеве 14 сентября, начало в 22:00.

О Бенфике и Яремчуке: «Там не только Яремчук в атаке. Есть и Рамос, и Нуньес, и Сеферович. Я не знаю, кто будет из них играть. И это не так важно. Не знаю, поставит ли он Романа играть против бывшей команды. В целом, у «Бенфики» хороший период, они лидируют в чемпионате Португалии. У них классный тренер, который более 20 лет работает на высоком уровне. Я против него, кажется, не играл, но хорошо знаю его стиль. Мы общались с Жорже Жезушом на встречах в УЕФА. Нас ждет сложный матч против сложного соперника».

«Надеемся на помощь болельщиков, ждем их на стадионе. Почти все игроки «Бенфики» имеют большой международный опыт. Тут и Вертонген, и Отаменди, и Жоау Марио, и Сеферович. Но наши молодые игроки полны энтузиазма и хотят себя показать. Если прошлый сезон был первым после паузы в Лиге чемпионов, то сейчас мы хотим большего. Мы должны хотеть сделать шаг вперед. Думаю, будет интересно, но нужна помощь болельщиков»

О ситуации Виталия Буяльского: «По поводу Виталия я не принял решение. Он только вчера провел тренировку в общей группе. Еще не принял решение. Зная его, его характер, то если он и будет играть, то отдаст себя на 100%».

Критика Караваева от тренера сборной Украины? Профессиональные игроки должны проходить через сложные моменты. Каждый 3 или 4 день у них игра, они должны быть психологически устойчивыми. Тот, кто остается в прошлом и думает о прошлом, у того нет шансов. Так что у Караваева нет никаких проблем».

О Витаньо: «Ни один бразильский игрок сразу не может войти в новый ритм. Ему нужно время, так быстро не получится адаптироваться. В «Шахтере» ни один бразильский игрок сразу не начинал играть. Может быть, кроме Илсиньо, который был постарше. Сейчас им нужно время. Постепенно - по 10-15 минут. Время Витиньо еще придет. В том же «Шахтере» игроки только на третий год начинали играть в основе. У каждого своя ситуация».

«Илья Шкурин? Ему тоже нужно время, но я им доволен. Это динамичный игрок. Ждем и возвращение Рамиреса. Но ясно, что до возвращения Беседина эти игроки должны показывать себя».