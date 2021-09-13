Пять лучших тинейджеров УПЛ нынешнего сезона

Поговорите с любым тренером детских и юношеских команд, и поймете, что эта работа в футболе является едва ли не одной из наименее благодарных. В украинском футболе так точно. Годами специалисты вкладывают частичку души в развитие подопечных, а затем наиболее талантливых из них просто «уводят» скауты топовых академий, которые вскоре и забирают себе всю славу, а вместе с ней и какие-то ассигнования.

Но деньги деньгами, а работа с детьми и юношами способна приносить тренерам огромное чувство позитива, когда в будущем кто-то из их экс-подопечных превращается в футболиста национальной сборной и топового клуба. Именно поэтому, несмотря на все сложности, система детско-юношеского футбола в Украине все еще способна выпускать талантливых игроков, некоторые из которых добираются до наивысшего по отечественным клубным меркам уровня – украинской Премьер-лиги.

Собственно, пятерку лучших, с точки зрения автора данного материала, тинейджеров (игроков в возрасте до 20 лет) УПЛ сегодня мы и представляем на суд читателя. Чтобы рейтинг не выглядел отданным на откуп грандам, в нем принято решение следовать принципу один игрок из одного клуба (учитывая отданных в аренду).

Егор ЯРМОЛЮК

Возраст: 17 лет

Гражданство: Украина

Клуб: «Днепр-1»



СК Днепр-1

На юношеском уровне Егор Ярмолюк успел поиграть за «Сталь» из Каменского и «Днепр», а первый профессиональный контракт заключил уже с «Днепром-1», где и выступает по настоящий момент. О таланте молодого футболиста, который предпочитает играть на позиции центрального или атакующего центрального полузащитника, говорили с достаточно раннего возраста, по причине чего его дебюта в украинской Премьер-лиге слишком долго ждать не пришлось. 19 июня 2020 года Ярмолюк вышел на замену в составе «Днепра-1» на матч против «Ворсклы» (2:0), а спустя месяц, 19 июля, против этого же соперника оказался на поле в стартовом составе свой команды, чем установил рекорд УПЛ по наиболее юному возрасту для полевого футболиста, который выходил на поле с первых минут (16 лет и 140 дней).

И пускай всего в сезоне-2019/20 на счету Ярмолюка оказалось два поединка, уже в ноябре минувшего года сообщалось, что молодой талант «Днепра-1» угодил «на карандаш» скаутам «Лейпцига», а этот клуб славится хорошей системой поиска юных талантов. Что правда, в стане днепровской команды на Ярмолюка имеют свои планы и пока, очевидно, не планируют его куда-либо продавать.

На уровне УПЛ Ярмолюк пока появляется на поле не так часто, и ему еще предстоит сперва закрепить, а затем и улучшить темп своего прогресса, однако уже сейчас понятно, что этот хавбек способен хорошо справляться с высокой динамикой игры на поле, давать хороший объем работы с мячом, демонстрировать отличную интенсивность единоборств, а кроме того, он умеет решать некоторые эпизоды при помощи индивидуального мастерства – за счет дриблинга и техники. При должном отношении к делу и уровне развития Егор Ярмолюк через пару-тройку лет сможет оказывать на свою команду влияние, соизмеримое с тем, которое ныне имеет в «Динамо» Николай Шапаренко.

Рэймонд ОВУСУ

Возраст: 19 лет

Гражданство: Гана

Клуб: «Заря»



ФК Заря

Этого молодого форварда «Заря» подписала еще в начале марта нынешнего года, и в конце минувшего сезона Овусу сумел дебютировать в УПЛ, но ничем особенным не запомнился. Впрочем, в луганской команде в последние годы нередко оказывались молодые ноунеймы из зарубежных стран, которым впоследствии удавалось отлично заявить о себе, и перейти в другой клуб, принеся «Заря» определенную экономическую выгоду.

Рэймонд Овусу начинал играть в футбол на родине в составе академии «Голд Коаст», из которой на правах аренды отдавался в «Азокву Депортиво». Однако, когда контракт юного форварда подошел к концу, он покинул родину и переехал в Украину. И пускай пока Виктор Скрипник не спешит подпускать молодого нападающего к игре с первых минут, выпуская того исключительно на замены, но Рэймонд уже доказывает главному тренеру, что готов к большему и заслуживает доверия.

Только на протяжении августа Овусу отличился тремя забитыми мячами, выходя на замену и добиваясь своего в самых концовках поединков. Пока Рэймонд впечатляет своей работоспособностью и энергичностью. Он старается открываться под передачи партнеров, активно идет в единоборства и при возможности пытается воспользоваться своими техническими талантами. Но что важнее – от Овусу всегда исходит острота, а это именно то, ради чего и должен выходить на поле форвард. Кто знает, как пойдет карьера ганского форварда в Украине в дальнейшем, но пока по потенциалу он напоминает Денниса Бонавентуре, который прекрасно себя показал в «Заре», после чего заслужил приглашение от «Брюгге», а ныне играет и уже забивает в АПЛ за «Уотфорд».

Роман ДИДЫК

Возраст: 18 лет

Гражданство: Украина

Клуб: «Рух»



ФК Рух

Роман Дидык, играющий на позиции центрального защитника, является воспитанником винниковского «Руха», из которого в 2015 году перебрался в «Карпаты», где и продолжил набираться опыта на уровне ДЮФЛУ. Летом 2019 года Дидык подписал контракт с «Агробизнесом», где провел два года, причем во втором сезоне в 17 лет стал безоговорочно основным игроком первой команды, которая до последнего претендовала на повышение в классе из Первой лиги в Премьер-лигу.

В итоге «Агробизнес» с задачей прохода в УПЛ не справился, однако Дидыка принял решение вернуть к себе «Рух», который за время отсутствия защитника успел сменить прежнюю винниковскую «прописку» на львовскую. 25 июля нынешнего года Роман дебютировал в УПЛ в поединке против «Металлиста 1925» (1:2), и пока даже после смены главного тренера в команде остается важным футболистом основного состава, сумев стать таковым с ходу в свои 18 лет.

По игре Дидык очень хорош в интенсивности: в среднем за матч на его счету 85 действий, из которых 77% оказываются удачными. Роман имеет отличную статистику точности передач (94%), хорош в лонгболлах (точность 75%), а также комфортно себя чувствует в борьбе за мяч, выигрывая в среднем 63% единоборств в обороне. Весьма неплохо Дидык смотрится и на подстраховке, хотя в целом с позиционной игрой у него есть проблемы, что неудивительно для столь молодого игрока. Единственное, что удивляет, так это отсутствие Дидыка в числе игроков молодежной сборной Украины, которая удачно стартовала в отборе на Евро-2023, а в центре обороны команды играл даже номинальный опорный полузащитник Арсений Батагов из «Днепра-1». Что правда, это уже вопросы и решения Руслана Ротаня, которые в целом кардинально не влияют на степень развития таланта Романа Дидыка на текущем этапе его карьеры.

Георгий СУДАКОВ

Возраст: 19 лет

Гражданство: Украина

Клуб: «Шахтер»



ФК Шахтер

Георгий Судаков родился и вырос в Брянке Луганской области, где и начинал играть в футбол в местном «Соколе». В 2014 году перебрался в академию «Металлиста», где выступал в ДЮФЛУ, а спустя три года перешел в «Шахтер». С «горняками» в сезоне-2018/19 стал чемпионом Украины среди команд в возрасте до 17 лет, причем был признан лучшим игроком финального турнира. После этого о таланте Судакова заговорили достаточно активно, но к играм за первую команду «горняков» хавбек начал привлекаться Луишем Каштру только в минувшем сезоне, когда суммарно провел 12 матчей в рамках всех турниров.

Многие были удивлены выбором бывшего главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко взять Георгия Судакова в состав команды на финальный турнир Евро-2020, однако сам коуч неоднократно давал понять, что его решение базируется исключительно на увиденном во время тренировочного процесса. И пускай хавбек не провел на чемпионате Европы ни одной минуты, его будущее в главной команде страны пока видится весьма радужным, тем более, что в столь юном возрасте он уже получил опыт пребывания на топ-турнире.

На уровне УПЛ Судаков у Роберто Де Дзерби появляется уже значительно чаще, и демонстрирует в целом высокую работоспособность. В пересчете на 90 минут Георгий делает 86 действий, 71% из которых оказываются удачными. Лучше всего у Судакова получается играть в пас, хотя и в единоборствах, и с точки зрения ударов по воротам этот хавбек выглядит очень пристойно. Роберто Де Дзерби в одном из последних интервью говорил, что Судаков «силен и точно станет ключевым игроком в «Шахтере», из чего можно сделать вывод о хороших перспективах этого футболиста как в стане «горняков», так потенциально и в сборной Украины.

Илья ЗАБАРНЫЙ

Возраст: 19 лет

Гражданство: Украина

Клуб: «Динамо»



dynamo.kiev.ua

Воспитанник академии «Динамо» Илья Забарный в минувшем сезоне стал, пожалуй, главным молодым откровением украинской Премьер-лиги. 18-летний на тот момент центрбек стремительно ворвался в первую команду, воспользовавшись кадровым кризисом и доказав Мирче Луческу, что именно он достоит быть ключевым футболистом на позиции. Неудивительно, что вскоре Илью вызвали в национальную сборную Украины, с которой он впоследствии поехал на Евро-2020, и сыграл от свистка до свистка все пять матчей «сине-желтых» на турнире.

В премьерном сезоне за «Динамо» на взрослом уровне Забарный стал чемпионом Украины и обладателем Кубка страны, а также сыграл с «бело-синими» в Лиге чемпионов. Все это привело к стремительному росту «ценника» футболиста. Ныне, по оценкам Transfermarkt, он составляет 11 миллионов евро, хотя еще год назад, в сентябре 2020-го, был равен 50 тысячам евро.

С точки зрения статистики Забарный на уровне УПЛ не находится на топовых позициях, потому как «Динамо» куда больше играет на атаку, а потому центрбеки больше задействованы в построении игры, чем непосредственно в нейтрализации комбинаций соперника. В то же время, в нынешнем сезоне Забарный имеет отличный показатель выигранных единоборств (72%), а также хорош в точности передач (92%) и в целом в объемах выполняемой работы (80 действий за 90 минут при 84% удачных). Столь удачные выступления Забарного, наверное, благоприятно скажутся на будущем остальной талантливой «динамовской» молодежи, которой Луческу и его ассистенты охотнее будут давать шанс проявить себя в первой команде, когда в этом возникнет необходимость.