Пять лучших тинейджеров УПЛ нынешнего сезона

Выделяем тех, чье будущее в футболе видится наиболее ярким и успешным

  • 13.09.2021 09:45
  • 3627 просмотров
  • 7 комментариев
Пять лучших тинейджеров УПЛ нынешнего сезона
© ФК Динамо Киев. Илья Забарный

Поговорите с любым тренером детских и юношеских команд, и поймете, что эта работа в футболе является едва ли не одной из наименее благодарных. В украинском футболе так точно. Годами специалисты вкладывают частичку души в развитие подопечных, а затем наиболее талантливых из них просто «уводят» скауты топовых академий, которые вскоре и забирают себе всю славу, а вместе с ней и какие-то ассигнования.

Но деньги деньгами, а работа с детьми и юношами способна приносить тренерам огромное чувство позитива, когда в будущем кто-то из их экс-подопечных превращается в футболиста национальной сборной и топового клуба. Именно поэтому, несмотря на все сложности, система детско-юношеского футбола в Украине все еще способна выпускать талантливых игроков, некоторые из которых добираются до наивысшего по отечественным клубным меркам уровня – украинской Премьер-лиги.

Собственно, пятерку лучших, с точки зрения автора данного материала, тинейджеров (игроков в возрасте до 20 лет) УПЛ сегодня мы и представляем на суд читателя. Чтобы рейтинг не выглядел отданным на откуп грандам, в нем принято решение следовать принципу один игрок из одного клуба (учитывая отданных в аренду).

Егор ЯРМОЛЮК

Возраст: 17 лет
Гражданство: Украина
Клуб: «Днепр-1»


СК Днепр-1

На юношеском уровне Егор Ярмолюк успел поиграть за «Сталь» из Каменского и «Днепр», а первый профессиональный контракт заключил уже с «Днепром-1», где и выступает по настоящий момент. О таланте молодого футболиста, который предпочитает играть на позиции центрального или атакующего центрального полузащитника, говорили с достаточно раннего возраста, по причине чего его дебюта в украинской Премьер-лиге слишком долго ждать не пришлось. 19 июня 2020 года Ярмолюк вышел на замену в составе «Днепра-1» на матч против «Ворсклы» (2:0), а спустя месяц, 19 июля, против этого же соперника оказался на поле в стартовом составе свой команды, чем установил рекорд УПЛ по наиболее юному возрасту для полевого футболиста, который выходил на поле с первых минут (16 лет и 140 дней).

И пускай всего в сезоне-2019/20 на счету Ярмолюка оказалось два поединка, уже в ноябре минувшего года сообщалось, что молодой талант «Днепра-1» угодил «на карандаш» скаутам «Лейпцига», а этот клуб славится хорошей системой поиска юных талантов. Что правда, в стане днепровской команды на Ярмолюка имеют свои планы и пока, очевидно, не планируют его куда-либо продавать.

На уровне УПЛ Ярмолюк пока появляется на поле не так часто, и ему еще предстоит сперва закрепить, а затем и улучшить темп своего прогресса, однако уже сейчас понятно, что этот хавбек способен хорошо справляться с высокой динамикой игры на поле, давать хороший объем работы с мячом, демонстрировать отличную интенсивность единоборств, а кроме того, он умеет решать некоторые эпизоды при помощи индивидуального мастерства – за счет дриблинга и техники. При должном отношении к делу и уровне развития Егор Ярмолюк через пару-тройку лет сможет оказывать на свою команду влияние, соизмеримое с тем, которое ныне имеет в «Динамо» Николай Шапаренко.

Рэймонд ОВУСУ

Возраст: 19 лет
Гражданство: Гана
Клуб: «Заря»


ФК Заря

Этого молодого форварда «Заря» подписала еще в начале марта нынешнего года, и в конце минувшего сезона Овусу сумел дебютировать в УПЛ, но ничем особенным не запомнился. Впрочем, в луганской команде в последние годы нередко оказывались молодые ноунеймы из зарубежных стран, которым впоследствии удавалось отлично заявить о себе, и перейти в другой клуб, принеся «Заря» определенную экономическую выгоду.

Рэймонд Овусу начинал играть в футбол на родине в составе академии «Голд Коаст», из которой на правах аренды отдавался в «Азокву Депортиво». Однако, когда контракт юного форварда подошел к концу, он покинул родину и переехал в Украину. И пускай пока Виктор Скрипник не спешит подпускать молодого нападающего к игре с первых минут, выпуская того исключительно на замены, но Рэймонд уже доказывает главному тренеру, что готов к большему и заслуживает доверия.

Только на протяжении августа Овусу отличился тремя забитыми мячами, выходя на замену и добиваясь своего в самых концовках поединков. Пока Рэймонд впечатляет своей работоспособностью и энергичностью. Он старается открываться под передачи партнеров, активно идет в единоборства и при возможности пытается воспользоваться своими техническими талантами. Но что важнее – от Овусу всегда исходит острота, а это именно то, ради чего и должен выходить на поле форвард. Кто знает, как пойдет карьера ганского форварда в Украине в дальнейшем, но пока по потенциалу он напоминает Денниса Бонавентуре, который прекрасно себя показал в «Заре», после чего заслужил приглашение от «Брюгге», а ныне играет и уже забивает в АПЛ за «Уотфорд».

Роман ДИДЫК

Возраст: 18 лет
Гражданство: Украина
Клуб: «Рух»


ФК Рух

Роман Дидык, играющий на позиции центрального защитника, является воспитанником винниковского «Руха», из которого в 2015 году перебрался в «Карпаты», где и продолжил набираться опыта на уровне ДЮФЛУ. Летом 2019 года Дидык подписал контракт с «Агробизнесом», где провел два года, причем во втором сезоне в 17 лет стал безоговорочно основным игроком первой команды, которая до последнего претендовала на повышение в классе из Первой лиги в Премьер-лигу.

В итоге «Агробизнес» с задачей прохода в УПЛ не справился, однако Дидыка принял решение вернуть к себе «Рух», который за время отсутствия защитника успел сменить прежнюю винниковскую «прописку» на львовскую. 25 июля нынешнего года Роман дебютировал в УПЛ в поединке против «Металлиста 1925» (1:2), и пока даже после смены главного тренера в команде остается важным футболистом основного состава, сумев стать таковым с ходу в свои 18 лет.

По игре Дидык очень хорош в интенсивности: в среднем за матч на его счету 85 действий, из которых 77% оказываются удачными. Роман имеет отличную статистику точности передач (94%), хорош в лонгболлах (точность 75%), а также комфортно себя чувствует в борьбе за мяч, выигрывая в среднем 63% единоборств в обороне. Весьма неплохо Дидык смотрится и на подстраховке, хотя в целом с позиционной игрой у него есть проблемы, что неудивительно для столь молодого игрока. Единственное, что удивляет, так это отсутствие Дидыка в числе игроков молодежной сборной Украины, которая удачно стартовала в отборе на Евро-2023, а в центре обороны команды играл даже номинальный опорный полузащитник Арсений Батагов из «Днепра-1». Что правда, это уже вопросы и решения Руслана Ротаня, которые в целом кардинально не влияют на степень развития таланта Романа Дидыка на текущем этапе его карьеры.

Георгий СУДАКОВ

Возраст: 19 лет
Гражданство: Украина
Клуб: «Шахтер»


ФК Шахтер

Георгий Судаков родился и вырос в Брянке Луганской области, где и начинал играть в футбол в местном «Соколе». В 2014 году перебрался в академию «Металлиста», где выступал в ДЮФЛУ, а спустя три года перешел в «Шахтер». С «горняками» в сезоне-2018/19 стал чемпионом Украины среди команд в возрасте до 17 лет, причем был признан лучшим игроком финального турнира. После этого о таланте Судакова заговорили достаточно активно, но к играм за первую команду «горняков» хавбек начал привлекаться Луишем Каштру только в минувшем сезоне, когда суммарно провел 12 матчей в рамках всех турниров.

Многие были удивлены выбором бывшего главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко взять Георгия Судакова в состав команды на финальный турнир Евро-2020, однако сам коуч неоднократно давал понять, что его решение базируется исключительно на увиденном во время тренировочного процесса. И пускай хавбек не провел на чемпионате Европы ни одной минуты, его будущее в главной команде страны пока видится весьма радужным, тем более, что в столь юном возрасте он уже получил опыт пребывания на топ-турнире.

На уровне УПЛ Судаков у Роберто Де Дзерби появляется уже значительно чаще, и демонстрирует в целом высокую работоспособность. В пересчете на 90 минут Георгий делает 86 действий, 71% из которых оказываются удачными. Лучше всего у Судакова получается играть в пас, хотя и в единоборствах, и с точки зрения ударов по воротам этот хавбек выглядит очень пристойно. Роберто Де Дзерби в одном из последних интервью говорил, что Судаков «силен и точно станет ключевым игроком в «Шахтере», из чего можно сделать вывод о хороших перспективах этого футболиста как в стане «горняков», так потенциально и в сборной Украины.

Илья ЗАБАРНЫЙ

Возраст: 19 лет
Гражданство: Украина
Клуб: «Динамо»


dynamo.kiev.ua

Воспитанник академии «Динамо» Илья Забарный в минувшем сезоне стал, пожалуй, главным молодым откровением украинской Премьер-лиги. 18-летний на тот момент центрбек стремительно ворвался в первую команду, воспользовавшись кадровым кризисом и доказав Мирче Луческу, что именно он достоит быть ключевым футболистом на позиции. Неудивительно, что вскоре Илью вызвали в национальную сборную Украины, с которой он впоследствии поехал на Евро-2020, и сыграл от свистка до свистка все пять матчей «сине-желтых» на турнире.

В премьерном сезоне за «Динамо» на взрослом уровне Забарный стал чемпионом Украины и обладателем Кубка страны, а также сыграл с «бело-синими» в Лиге чемпионов. Все это привело к стремительному росту «ценника» футболиста. Ныне, по оценкам Transfermarkt, он составляет 11 миллионов евро, хотя еще год назад, в сентябре 2020-го, был равен 50 тысячам евро.

С точки зрения статистики Забарный на уровне УПЛ не находится на топовых позициях, потому как «Динамо» куда больше играет на атаку, а потому центрбеки больше задействованы в построении игры, чем непосредственно в нейтрализации комбинаций соперника. В то же время, в нынешнем сезоне Забарный имеет отличный показатель выигранных единоборств (72%), а также хорош в точности передач (92%) и в целом в объемах выполняемой работы (80 действий за 90 минут при 84% удачных). Столь удачные выступления Забарного, наверное, благоприятно скажутся на будущем остальной талантливой «динамовской» молодежи, которой Луческу и его ассистенты охотнее будут давать шанс проявить себя в первой команде, когда в этом возникнет необходимость.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Алексей Сливченко, Sport.ua

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 13.09.2021 11:08
    0
    Calm, 13.09.2021 10:46
    это вопросы к Сливченко. Я бы лично включил в перечень игрока М-1925 Крыскива, он хорош и в клубе и в сборной
    Кстати да Крыськив отличный вариант. Согласен.
    Ссылка
    Calm
    Calm, 13.09.2021 10:46
    0
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 13.09.2021 10:44
    Ок я понимаю что не корректно сравнил по возрасту я сужу по качеству.
    Скажите почему по качеству игры здесь находится Судаков?
    это вопросы к Сливченко. Я бы лично включил в перечень игрока М-1925 Крыскива, он хорош и в клубе и в сборной
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 13.09.2021 10:44
    0
    Calm, 13.09.2021 10:41
    Дубинчак не тинейджер, ему уже 23. Уж лучше тогда упомянуть 22-х летнего Шапаренко))
    Ок я понимаю что не корректно сравнил по возрасту я сужу по качеству.
    Скажите почему по качеству игры здесь находится Судаков?
    Ссылка
    Calm
    Calm, 13.09.2021 10:41
    0
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 13.09.2021 10:05
    Чем судаков лучше Дубинчака Назаренко Ваната ?
    Вы бы ещё мудрыка сюда бы приплели.
    Я так понимаю родился на 6-7 лет новый голоден бой, который уедет в какую нибудь Монцу в 27 лет, да))??
    Дубинчак не тинейджер, ему уже 23. Уж лучше тогда упомянуть 22-х летнего Шапаренко))
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 13.09.2021 10:35
    +1
    samird, 13.09.2021 10:24
    Он не лучше - моложе. Есть время на прогресс. И прогресс этот должен быть существенным - пока Судаков не впечатляет. Видно, что есть задатки, но очень много брака в ключевых эпизодах.
    Объясните мне по человечески что делает на поле Судаков?
    Если Ванат забивает мячи
    Назаренко постоянно тянет бровку Днепра даже выходя на замену.
    Дубинчак один из лучших левых Беков Упл сейчас.
    Судаков мой земляк, но это ж блин не значит что я его должен везде ставить в сборную и клуб))))
    Просто видно же парня тащат.
    Ссылка
    samird
    samird, 13.09.2021 10:24
    +1
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 13.09.2021 10:05
    Чем судаков лучше Дубинчака Назаренко Ваната ?
    Вы бы ещё мудрыка сюда бы приплели.
    Я так понимаю родился на 6-7 лет новый голоден бой, который уедет в какую нибудь Монцу в 27 лет, да))??
    Он не лучше - моложе. Есть время на прогресс. И прогресс этот должен быть существенным - пока Судаков не впечатляет. Видно, что есть задатки, но очень много брака в ключевых эпизодах.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 13.09.2021 10:05
    +1
    Чем судаков лучше Дубинчака Назаренко Ваната ?
    Вы бы ещё мудрыка сюда бы приплели.
    Я так понимаю родился на 6-7 лет новый голоден бой, который уедет в какую нибудь Монцу в 27 лет, да))??
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности