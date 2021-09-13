Сыграет ли Свитолина? Стало известно, где состоится Итоговый турнир WTA

Крупный турнир пройдет в Мексике

  • 13.09.2021 17:27
  • 1294 просмотра
  • 5 комментариев
Сыграет ли Свитолина? Стало известно, где состоится Итоговый турнир WTA
© Getty Images/Global Images Ukraine

WTA объявила о том, что престижный Итоговый турнир в нынешнем сезоне состоится в мексиканской Гвадалахаре.

Закрытие сезона пройдет с 8 ноября. В минувшем сезоне Итоговый турнир должен был пройти в Китае, однако был отменен из-за пандемии.

На турнир поедут теннисистки, которые занимают позиции в топ-8 рейтинга WTA нынешнего сезона.

Элина Свитолина сейчас в гонке за Итоговый турнир находится на 13-м месте, хотя в общем рейтинге WTA занимает 4-е место.

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Источник — WTA

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Stanislav Matusevych
    online
    Stanislav Matusevych, 13.09.2021 17:49
    +4
    Для тих, хто вважає, що в Еліни шансів нема, нагадаю, що до 8-го місця відстань менше 400 очок. Скоріш за все, 7-ма Осака випаде з відомих причин. В такому випадку від нинішнього 9-го (Жабер) потрібно відіграти лише 152 очки. Попереду як мінімум Чикаго (500 очок) та Індіан-Веллс (1000). Якщо гра, що так несподівано з'явилася в Еліни, не зникне так само раптово, все залежить від неї. Шанси цілком реальні, але треба здобувати результат.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
    Stanislav Matusevych, 13.09.2021 17:31
    0
    В Мексиці? Ого, куди Підсумковий занесло! Може, навіть на відкритому повітрі зіграють?
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 13.09.2021 17:31
    0
    Если Свитолина не попадёт на итоговый, то у неё сгорит много очков и она может вылететь из десятки
    Ссылка
    Nordenus
    online
    Nordenus, 13.09.2021 17:29
    -2
    Да нет, у Свитолиной уже нет шансов
    Ссылка
    dudigo78
    dudigo78, 13.09.2021 17:31
    -3
    Вже шансів нема. Треба було бодай у фінал юс опен виходити. Вже поїзд пішов
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