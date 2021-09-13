Сыграет ли Свитолина? Стало известно, где состоится Итоговый турнир WTA

WTA объявила о том, что престижный Итоговый турнир в нынешнем сезоне состоится в мексиканской Гвадалахаре.
Закрытие сезона пройдет с 8 ноября. В минувшем сезоне Итоговый турнир должен был пройти в Китае, однако был отменен из-за пандемии.
На турнир поедут теннисистки, которые занимают позиции в топ-8 рейтинга WTA нынешнего сезона.
Элина Свитолина сейчас в гонке за Итоговый турнир находится на 13-м месте, хотя в общем рейтинге WTA занимает 4-е место.
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Источник — WTA
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