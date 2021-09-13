Рейтинг WTA. Свитолина вернулась в топ-4, Радукану отыграла 127 позиций

В обновленном рейтинге WTA, который появился после US Open, украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась на одну позицию и занимает 4-е место.

Элина на US Open добралась до четвертьфинала.

Украину в топ-100 представляют Элина Свитолина, Даяна Ястремская (53 место), Марта Костюк (56) и Ангелина Калинина (64). Отметим, что Калинина отыграла 12 позиций.

Полный список украинских теннисисток

Больше всех удалось отыграть юной Эмме Радукану. Теннисистка, которая начинала год на 345 месте, после победы на US Open стала 23-й, отыграв 127 позиций.

Лидером остается Эшли Барти.

Полный рейтинг WTA