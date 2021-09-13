Журналист: Шевченко возглавит Динамо после ухода Луческу

По окончании текущего сезона Мирча Луческу покинет пост главного тренера киевского «Динамо», а его преемником станет Андрей Шевченко, сообщил футбольный журналист Олег Ящук.

Журналист Олег Ящук: «Луческу, думаю, еще этот сезон отработает с «Динамо», а потом придет Андрей Николаевич Шевченко. Такой инсайд, что после Луческу будет Шевченко. Не знаю, было это где-то в СМИ, но я слышал от своих друзей».

Журналист Андрей Малиновский: «Есть такой инсайд, действительно. Уже прошла такая информация».

Телеграм-канал Динамо Киев Inside: «Почти братские отношения Шевченко и младшего Суркиса просто кричат о том, кто может быть сменщиком румына. Работа в тандеме с Павелко слегка отвернула от Андрея старшего брата президента «Динамо», но никак не его брата. Шевченко с конца августа зачастил в офис. Предложения по дальнейшему трудоустройству отсутствуют. Обида на Федерацию, наоборот, присутствует. Луческу живой, здоровый и активный. Уходить пока не собирается. Румын имеет еще два сезона действующего контракта, личные условия которого выполняются без задержек. За эти годы многое может измениться. Шевченко отношения к клубу пока никакого не имеет».

Мирча Луческу возглавил «Динамо» летом 2020 года и с тех пор привел команду к победам в чемпионате, Кубке и Суперкубке Украины. Контракт румынского тренера со столичным клубом действует до лета 2023 года.

Андрей Шевченко недавно покинул пост главного тренера сборной Украины, поскольку его контракт истек 31 июля 2021 года.

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