Журналист: Шевченко возглавит Динамо после ухода Луческу

Контракт румынского тренера со столичным клубом действует до лета 2023 года

  • 13.09.2021 14:23
  • 3818 просмотров
  • 41 комментарий
Журналист: Шевченко возглавит Динамо после ухода Луческу
© dynamo.kiev.ua. Шевченко и Луческу

По окончании текущего сезона Мирча Луческу покинет пост главного тренера киевского «Динамо», а его преемником станет Андрей Шевченко, сообщил футбольный журналист Олег Ящук.

Журналист Олег Ящук: «Луческу, думаю, еще этот сезон отработает с «Динамо», а потом придет Андрей Николаевич Шевченко. Такой инсайд, что после Луческу будет Шевченко. Не знаю, было это где-то в СМИ, но я слышал от своих друзей».

Журналист Андрей Малиновский: «Есть такой инсайд, действительно. Уже прошла такая информация».

Телеграм-канал Динамо Киев Inside: «Почти братские отношения Шевченко и младшего Суркиса просто кричат о том, кто может быть сменщиком румына. Работа в тандеме с Павелко слегка отвернула от Андрея старшего брата президента «Динамо», но никак не его брата. Шевченко с конца августа зачастил в офис. Предложения по дальнейшему трудоустройству отсутствуют. Обида на Федерацию, наоборот, присутствует. Луческу живой, здоровый и активный. Уходить пока не собирается. Румын имеет еще два сезона действующего контракта, личные условия которого выполняются без задержек. За эти годы многое может измениться. Шевченко отношения к клубу пока никакого не имеет».

Мирча Луческу возглавил «Динамо» летом 2020 года и с тех пор привел команду к победам в чемпионате, Кубке и Суперкубке Украины. Контракт румынского тренера со столичным клубом действует до лета 2023 года.

Андрей Шевченко недавно покинул пост главного тренера сборной Украины, поскольку его контракт истек 31 июля 2021 года.

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Источник — Футбольный формат

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Gostb
    Gostb, 13.09.2021 14:55
    +6
    Зря,мне кажется. Будет второй Блохин и 3 место в упл
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
    Vladislav Pohily, 13.09.2021 14:55
    +3
    Если бы в ДК сейчас не было Луческо, то этот вариант выглядел бы не плохо. А так пока Мирча при здравии, пусть лучше он работает. ДК сейчас лучшее со времен первого прихода Семина,на мой взгляд.
    Ссылка
    BekXan
    BekXan, 13.09.2021 15:09
    +2
    Блохин уже приходил Динамо это стояло кучу денег и нокдауна.Если Шевченко хочет быть тренером пусть докажет свою проф пригодность.
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 13.09.2021 14:58
    +2
    В комедии Гайдая
    Никулин Вицину: "На кошках тренируйся"
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    zzg77
    online
    zzg77, 13.09.2021 15:30
    +1
    Кроты постоянно вбрасывют дезинформацию, чтобы расшатать Динамо, они явно боятся Луческу. Пока Мирча у руля, не видать Шахтёру чемпионства.
    Ссылка
    CheMP
    CheMP, 13.09.2021 14:53
    +1
    Пазик - не тренер.
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    CheMP
    CheMP, 13.09.2021 14:54
    +1
    разве что пусть фигачит по полной в Первой Лиге и выходит в Премьер,и тогда докажет
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 13.09.2021 14:54
    +1
    Андрій Машко, 13.09.2021 14:38
    Тоді дк прийде остаточний кінець
    даже два...
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    miroslavpetsuh1952
    online
    miroslavpetsuh1952, 13.09.2021 15:40
    0
    Люди мира на минуту встаньте--слушайте,єто может произойти только в Динамо!!! и с Суркисами,больше нигде такой помойки не найти.Какой тренер с Шевченко,это понятно всем кроме Суркиса.Уже был Блохин и что он сделал--в итоге четвертое место.А этого\значит\тоже нельзя ставить близко к команде.Клубный футбол совсем другой,а Шевченко был в сборной и категорически его нельзя ставить в динамо...Лутше Реброва подождать но только без этого \значит\.Господи--постав Суркиса на правильный путь!!!!!!!!
    Ссылка
    miroslavpetsuh1952
    online
    miroslavpetsuh1952, 13.09.2021 15:43
    0
    Люди мира на минуту встаньте--слушайте,єто может произойти только в Динамо!!! и с Суркисами,больше нигде такой помойки не найти.Какой тренер с Шевченко,это понятно всем кроме Суркиса.Уже был Блохин и что он сделал--в итоге четвертое место.А это значит
    \значит\тоже нельзя ставить близко к команде.Клубный футбол совсем другой,а Шевченко был в сборной и категорически его нельзя ставить в динамо...Лутше Реброва подождать но только без этого \значит\.Господи--постав Суркиса на правильный путь!!!!!!!!
    Ссылка
    __maks___mole
    online
    __maks___mole, 13.09.2021 15:07
    0
    будет Шева учить Караваева в защите играть
    Ссылка
    mrhami
    online
    mrhami, 13.09.2021 15:09
    0
    похоже на влажные мечты шагтера, соскучились по дырявому динамо)
    Ссылка
    Rzechpospolita
    online
    Rzechpospolita, 13.09.2021 15:11
    0
    Тогда Луческу в Металлист)
    Ссылка
    bullyUA
    bullyUA, 13.09.2021 15:16
    0
    А мне одна бабушка на скамеечке сказала, что ЗЕля так обляпался на своей работе, что его сошлют тренером в Шахтер вместо Де ЗЕбры.
    Ссылка
    Calm
    Calm, 13.09.2021 14:50
    0
    Alex86 1, 13.09.2021 14:48
    Надо ли эксперементировать над ДК тот еще вопрос, учитывая шо опыт у него на клубном уровне О.О., сомнительно шо дадут $ на усиление состава, а с этим он же гнать будет как и в СБУ дескать уровень игроков никакой, чемп никакой и шо вы вообще хотите от белого и пушистого пазика
    Дадут, почти столько же как Блохину! Это ведь вера в обладателя Золотого мяча, она затмевает порой рассудок))
    Ссылка
    CheMP
    CheMP, 13.09.2021 14:51
    -1
    будет теперь не цыганский табор,а пазиковы гольфисты кипрские шубные пазики
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    CheMP
    CheMP, 13.09.2021 14:52
    -2
    джентельмен, 13.09.2021 14:43
    в таком клубе как Динамо может опыта набраться
    какого опыта?! судей за шубы,что в евро,что во внутреннем?!)))
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 13.09.2021 15:00
    -3
    Румын скоро свалит с этого болота автобусного развпятьлетнего.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 13.09.2021 15:09
    -3
    __maks___mole, 13.09.2021 15:07
    будет Шева учить Караваева в защите играть
    Ссылка
    CheMP
    CheMP, 13.09.2021 14:57
    -4
    Vladislav Pohily, 13.09.2021 14:55
    Если бы в ДК сейчас не было Луческо, то этот вариант выглядел бы не плохо. А так пока Мирча при здравии, пусть лучше он работает. ДК сейчас лучшее со времен первого прихода Семина,на мой взгляд.
    Мирча?! да Вы что?! а как же Цыган?! а как же табор?! алёёёё?!
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