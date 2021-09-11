Эмма Радукану – Лейла Фернандес. Прогноз и анонс финала US Open

Одиннадцатого сентября состоится финальный поединок в рамках одиночного женского разряда на Открытом чемпионате США по теннису. В матче за титул сойдутся 18-летняя Эмма Радукану из Великобритании (№150 WTA) и 19-летняя Лейла Анни Фернандес из Канады (№73 WTA). Встреча начнется в 23:00 по Киеву.



Награда за победу в матче составляет 700 рейтинговых очков и $1,250,000 в дополнение к $1,250,000 и 1300 очков, которые уже заработаны. Это будет дебютный финал ТБШ для обеих теннисисток.



Эмма Радукану



Радукану уже переписала очень много рекордов для US Open и вообще для турниров Большого шлема. Она стала первой теннисисткой в истории, которой из квалификации удалось дойти до финала. К этому моменту Эмма выиграла на кортах Нью-Йорка уже 9 матчей, не отдав соперницам ни одного сета. Более того, только один раз оппоненткам удавалось взять больше четырех геймов за сет в противостоянии с британкой, было это еще во втором круге отборочного турнира. Далее 18-летняя теннисистка побеждала более чем уверенно.



Прорыв для британки с румынско-китайскими корнями состоялся еще на Уимблдоне, когда она находилась в четвертой сотне мирового рейтинга. Организаторы выдали Эмме вайлд-кард, та использовала шанс очень успешно, пробившись в четвертый круг. Возможно, результат был бы и выше, но проблемы со здоровьем заставили сняться с матча против Айлы Томлянович.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

После травяного мэйджора было поражение в Сан-Хосе от Чжан Шуай, четвертьфинал 100-тысячника и финал 125-тысячника. Неплохие результаты, но ничего сверхестественного. Кстати, на полноценных турнирах WTA Эмма еще не выиграла ни одного матча, вот такой парадокс. По словам самой теннисистки, от US Open она не ожидала особых успехов, изначально забронировав билеты на конец квалификации. Но дальше попёрло с какой-то невероятной силой. Для начала стоит отметить, что Радукану очень повезло со жребием и развитием событий в ее части турнирной сетки. Чего только стоит вылет Эшли Барти, которая проиграла американке Шелби Роджерс. Благодаря этому до 1/4 финала Эмма не встретилась ни с одной из сеяных теннисисток, хотя и успела обыграть трех представительниц пятого десятка. Казалось, что ее успешный путь наверняка оборвется в четвертьфинале, но британке удалось всех удивить, отправив отдыхать олимпийскую чемпионку Белинду Бенчич. В полуфинале было уже чуть легче, менее стабильная Мария Саккари надела не ту юбку и сама не справилась с эмоциями.

Радукану уже становится легендой для Великобритании. Последний раз в финале US Open представительница Соединенного Королевства играла 53 года назад. Тогда Вирджиния Уэйд выиграла титул, а в этом году она поддерживает Эмму на трибунах.



Лейла Фернандес



Канадская теннисистка стартовала в основной сетке, но для участия в финале ей и ее группе поддержки пришлось пройти через настоящий ад. Уже в первых двух кругах были обыграны экс-представительницы топ-20 мирового рейтинга, которые сейчас хоть и не находятся в оптимальной форме, являются очень опасными соперницами на корте. Та же Кайя Канепи стабильно выбивает сеяных на Шлемах, являясь своеобразной «грозой авторитетов». Кстати, Ана Конюх в финале квалификации разбила швейцарку Штефани Фёгеле, которая в статусе лаки-лузера играла в первом круге против Радукану. Уже здесь заметна разница в уровне соперниц, но дальше – больше.

Getty Images/Global Images Ukraine. Лейла Фернандес

В третьем круге Фернандес ожидала конечная остановка в роли действующей чемпионки US Open Наоми Осаки, но внезапно канадка продемонстрировала характер и, воспользовавшись неуверенно игрой японки, которая переживает не лучшие времена, сумела сенсационно пробиться в четвертый круг. Следующие три победы были в чем-то похожи, хотя и с некоторыми различиями. Сначала Лейла обыграла экс-победительницу US Open Анжелик Кербер, потом случились еще две победы над теннисистками из топ-5. Элина Свитолина обидно уступила на тай-брейке третьего сета, а Арина Соболенко в очередной раз не совладала с эмоциями и также проиграла в трех партиях. Поразительно, но в пяти из шести матчей Фернандес играла тай-брейки и все их выиграла, а в матче с Канепи еще два сета завершились со счетом 7:5. Канадка не выглядит теннисисткой без слабых мест, но ее спокойствию и уверенности в своих силах можно только позавидовать.

Также Лейла выступала на кортах Нью-Йорка и в парном разряде, где дошла до третьего круга.

Путь на турнире

Стадия Радукану Фернандес Q1 Схуфс (6-1 6-2) №285 WTA - Q2 Болквадзе (6-3 7-5) №167 WTA - Q3 Шериф (6-1 6-4) №96 WTA - 1-й круг Фёгеле (6-2 6-3) №128 WTA Конюх (7-6 6-2) №88 WTA 2-й круг Чжан Шуай (6-2 6-4) №49 WTA Канепи (7-5 7-5) №70 WTA 3-й круг Сорибес-Тормо (6-0 6-1) №41 WTA Осака (5-7 7-6 6-4) №3 WTA 4-й круг Роджерс (6-2 6-1) №43 WTA Кербер (4-6 7-6 6-2) №17 WTA 1/4 финала Бенчич (6-3 6-4) №12 WTA Свитолина (6-3 3-6 7-6) №5 WTA 1/2 финала Саккари (6-1 6-4) №18 WTA Соболенко (7-6 4-6 6-4) №2 WTA

Статистика на турнире

Радукану Фернандес % выигранных геймов 72.7* 54.3 средний рейтинг соперниц 48.5 30.8 выиграно очков на подаче, % 66.9 63.7 эйсы/гейм 0.38 0.24 двойные ошибки/гейм 0.24 0.24 % первой подачи 72.1 64.3 выиграно очков на первой подаче, % 71.2 71.5 выиграно очков на второй подаче, % 55.6 49.0 выиграно очков на приеме, % 51.7 39.7 виннерсы/гейм 1.32 1.04 невынужденные ошибки/гейм 0.89 1.0 реализация брейкпоинтов, % 44.6 46.8 выходы к сетке/гейм 0.45 0.44 успешные выходы к сетке, % 84.4 72.7 средняя продолжительность матча 1:17 2:07

*данные в таблице для матчей основной сетки

Прогноз



Пути девушек на турнире кардинально отличались. Радукану даже с учетом квалификации провела на корте на 1 час и 11 минут меньше, чем Фернандес. И разыграла при этом на 102 очка меньше, что практически является усредненным показателем ее обычного матч на этом US Open. Об уровне оппозиции сказано выше, сравнивать его некорректно, хотя и стиль побед отличался. Пока что Радукану не сталкивалась с большими проблемами в матчах, как то проигрыш первого сет. И не совсем понятно, как она будет выходить из этой ситуации, как будет справляться с давлением при максимальной поддержке трибунами соперницы.

Getty Images/Global Images Ukraine

Более того, Фернандес – левша, пока что на турнире против Радукану выступала лишь одна соперница, играющая левой рукой – Мириам Болквадзе. И представительнице Грузии удалось доставить Эмме определенные неудобства, хотя в карьере у британки пока что все очень хорошо в матчах с такими теннисистками (8-1).



На взрослом уровне будущие участницы финала еще не встречались, а вот по юниорам Радукану уверенно выиграла единственный матч второго круга Уимблдона-2018 (6:2, 6:4).



Букмекеры верят в победу Радукану, но есть большое желание с ними не согласиться. У Фернандес точно не меньше шансов на общую победу. Она победила двух самых мощных теннисисток на харде, повторила рекорд Серены Уильямс по количеству побед над соперницами из топ-5 на одном турнире Большого шлема и просто так в финале сдаваться не будет.



Как бы там ни было, но обе теннисистки уже обеспечили себе дебют в топ-35. Радукану в случае победы станет 23-й ракеткой мира, Фернандес – 19-й. И еще одно, потенциальный титул принесет Лейле статус самой высокорейтинговой тинейджерки в мировом рейтинге, который сейчас принадлежит Кори Гауфф.

Прогноз Sport.ua: победа Фернандес в трех сетах