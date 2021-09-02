Пять побед в двух сетах. Радукану уверенно проводит дебютный US Open

Британская теннисистка по максимуму использует благоприятный жребий

  • 02.09.2021 21:58
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Пять побед в двух сетах. Радукану уверенно проводит дебютный US Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Британская теннисистка Эмма Радукану (№150 WTA) добыла очередную победу в рамках Открытого чемпионата США.
 
Во втором круге 18-летняя спортсменка в двух сетах разобралась с Чжан Шуай из Китая (№49 WTA) – 6:2, 6:4.
 
Отметим, что Радукану стартовала в квалификации, где уверенно выиграла все три матча в двух партиях. В первом круге она отдала лишь пять геймов швейцарке Штефани Фёгеле (6:2, 6:3). Далее по сетке у Эммы испанка Сара Соррибес-Тормо (№41 WTA).
 
Радукану совершила прорыв на Уимблдоне, где дошла до четвертого круга, воспользовавшись «wild card» от организаторов.

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Источник — Sport.ua

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