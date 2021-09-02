Пять побед в двух сетах. Радукану уверенно проводит дебютный US Open

Британская теннисистка Эмма Радукану (№150 WTA) добыла очередную победу в рамках Открытого чемпионата США.



Во втором круге 18-летняя спортсменка в двух сетах разобралась с Чжан Шуай из Китая (№49 WTA) – 6:2, 6:4.



Отметим, что Радукану стартовала в квалификации, где уверенно выиграла все три матча в двух партиях. В первом круге она отдала лишь пять геймов швейцарке Штефани Фёгеле (6:2, 6:3). Далее по сетке у Эммы испанка Сара Соррибес-Тормо (№41 WTA).



Радукану совершила прорыв на Уимблдоне, где дошла до четвертого круга, воспользовавшись «wild card» от организаторов.