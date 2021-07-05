Определились все участницы 1/4 финала у женщин на Уимблдоне

В понедельник состоялись матчи четвертого круга Уимблдона у женщин.
Любопытно, что экс-первая ракетка мира Каролина Плишкова впервые сыграет в четвертьфинале на травяном мейджоре.
Уимблдон. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Эшли Барти [1] – Барбора Крейчикова [14] – 7:5, 6:3
Айла Томлянович – Эмма Радукану [WC] – 6:4, 3:0 (снятие)
Каролина Мухова [19] – Паула Бадоса [30] – 7:6(6), 6:4
Анжелик Кербер [25] – Кори Гауфф [20] – 6:4, 6:4
Нижняя часть сетки
Каролина Плишкова [8] – Людмила Самсонова – 6:2, 6:3
Виктория Голубич – Мэдисон Киз [23] – 7:6(3), 6:3
Онс Жабер [21] – Ига Свёнтек [7] – 5:7, 6:1, 6:1
Арина Соболенко [2] – Елена Рыбакина [18] – 6:3, 4:6, 6:3
Уимблдон. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Эшли Барти [1] – Айла Томлянович
Каролина Мухова [19] – Анжелик Кербер [25]
Нижняя часть сетки
Каролина Плишкова [8] – Виктория Голубич
Онс Жабер [21] – Арина Соболенко [2]
Источник — Sport.ua
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