Определились все участницы 1/4 финала у женщин на Уимблдоне

Есть несколько неожиданностей

  • 05.07.2021 23:18
  • 526 просмотров
  • 1 комментарий
Определились все участницы 1/4 финала у женщин на Уимблдоне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Плишкова

В понедельник состоялись матчи четвертого круга Уимблдона у женщин.

Любопытно, что экс-первая ракетка мира Каролина Плишкова впервые сыграет в четвертьфинале на травяном мейджоре.
 
Уимблдон. 1/8 финала

Верхняя часть сетки
 
 Эшли Барти [1] –  Барбора Крейчикова [14] – 7:5, 6:3
 Айла Томлянович –  Эмма Радукану [WC] – 6:4, 3:0 (снятие)
 
 Каролина Мухова [19] –  Паула Бадоса [30] – 7:6(6), 6:4
 Анжелик Кербер [25] –  Кори Гауфф [20] – 6:4, 6:4

Нижняя часть сетки
 
 Каролина Плишкова [8] –  Людмила Самсонова – 6:2, 6:3
 Виктория Голубич –  Мэдисон Киз [23] – 7:6(3), 6:3
 
 Онс Жабер [21] –  Ига Свёнтек [7] – 5:7, 6:1, 6:1
 Арина Соболенко [2] –  Елена Рыбакина [18] – 6:3, 4:6, 6:3
 
Уимблдон. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

 Эшли Барти [1] –  Айла Томлянович
 Каролина Мухова [19] – Анжелик Кербер [25]

Нижняя часть сетки

 Каролина Плишкова [8] –  Виктория Голубич
 Онс Жабер [21] –  Арина Соболенко [2]

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    manticora1990
    online
      manticora1990, 05.07.2021 23:37
    +1
    А у Свитолиной за то есть шоколадка__ Она давно уже забила на теннис!!((
    Ссылка
    manticora1990
    online
      manticora1990, 05.07.2021 23:37
    +1
    А у Свитолиной за то есть шоколадка__ Она давно уже забила на теннис!!((
    Ссылка
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