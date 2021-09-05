18-летняя Радукану уничтожила соперницу на пути в четвертый круг US Open

Британская теннисистка Эмма Радукану (№150 WTA) добыла еще одну уверенную победу в рамках Открытого чемпионата США.
В третьем круге 18-летняя спортсменка в двух сетах уничтожила испанку Сару Соррибес-Тормо (№41 WTA).
Отметим, что Радукану стартовала в квалификации, где уверенно выиграла все три матча в двух партиях. В первых двух раундах основы она также выиграла в двух сетах.
Радукану совершила прорыв на Уимблдоне, где дошла до четвертого круга, воспользовавшись «wild card» от организаторов.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.