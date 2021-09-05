18-летняя Радукану уничтожила соперницу на пути в четвертый круг US Open

Эмма продолжает удивлять

  • 05.09.2021 00:31
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18-летняя Радукану уничтожила соперницу на пути в четвертый круг US Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Британская теннисистка Эмма Радукану (№150 WTA) добыла еще одну уверенную победу в рамках Открытого чемпионата США.
 
В третьем круге 18-летняя спортсменка в двух сетах уничтожила испанку Сару Соррибес-Тормо (№41 WTA).
 
Отметим, что Радукану стартовала в квалификации, где уверенно выиграла все три матча в двух партиях. В первых двух раундах основы она также выиграла в двух сетах.

Радукану совершила прорыв на Уимблдоне, где дошла до четвертого круга, воспользовавшись «wild card» от организаторов.

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Источник — Sport.ua

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