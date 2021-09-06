Американки закончились. Известна еще одна пара четвертьфиналисток US Open

Сенсационная Эмма Радукану сразится в четвертьфинале с олимпийской чемпионкой

  • 06.09.2021 23:08
  • 1606 просмотров
  • 3 комментария
Американки закончились. Известна еще одна пара четвертьфиналисток US Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Состоялись еще два матча 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису у женщин.
 
В первой встрече олимпийская чемпионка Белинда Бенчич оказалась сильнее восьмой ракетки мира Иги Свёнтек из Польши.
 
Еще в одном поединке 18-летняя британка Эмма Радукану не оставила шансов американке Шелби Роджерс, которая до этого выбила из борьбы первую ракетку мира Эшли Барти.
 
Стоит отметить, что Роджерс была последней американкой на турнире. В ¼ финала не будет ни одной представительницы США.

US Open. 1/8 финала
 
Верхняя часть сетки

 Эмма Радукану [Q] –  Шелби Роджерс – 6:2, 6:1
 Белинда Бенчич [11] –  Ига Свёнтек [7] – 7:6(12), 6:3

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    vital
    online
    vital, 07.09.2021 00:18
    0
    Тай був епічний у першому сеті в Белінди і Іги. Як раз на нього включив телевізор, як з роботи прийшов. Рахунок 14-12 у дівчат на таї вкрай рідко буває.
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    kollekciy
    kollekciy, 06.09.2021 23:51
    0
    Мені тільки цікаво як ця Роджерс Барті виграла. Вона після 2:0 все відразу в сітку била, сама гру злила повністю.
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    Fanat230784
    Fanat230784, 06.09.2021 23:30
    +1
    Ох і непередбачений цей ЮСО.
    Дві тінейджерки роблять бурю.
    Ще й грають як бомбезно!!?
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