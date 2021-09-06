Американки закончились. Известна еще одна пара четвертьфиналисток US Open

Состоялись еще два матча 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису у женщин.



В первой встрече олимпийская чемпионка Белинда Бенчич оказалась сильнее восьмой ракетки мира Иги Свёнтек из Польши.



Еще в одном поединке 18-летняя британка Эмма Радукану не оставила шансов американке Шелби Роджерс, которая до этого выбила из борьбы первую ракетку мира Эшли Барти.



Стоит отметить, что Роджерс была последней американкой на турнире. В ¼ финала не будет ни одной представительницы США.

US Open. 1/8 финала



Верхняя часть сетки

Эмма Радукану [Q] – Шелби Роджерс – 6:2, 6:1

Белинда Бенчич [11] – Ига Свёнтек [7] – 7:6(12), 6:3