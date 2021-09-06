Американки закончились. Известна еще одна пара четвертьфиналисток US Open

Состоялись еще два матча 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису у женщин.
В первой встрече олимпийская чемпионка Белинда Бенчич оказалась сильнее восьмой ракетки мира Иги Свёнтек из Польши.
Еще в одном поединке 18-летняя британка Эмма Радукану не оставила шансов американке Шелби Роджерс, которая до этого выбила из борьбы первую ракетку мира Эшли Барти.
Стоит отметить, что Роджерс была последней американкой на турнире. В ¼ финала не будет ни одной представительницы США.
US Open. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Эмма Радукану [Q] – Шелби Роджерс – 6:2, 6:1
Белинда Бенчич [11] – Ига Свёнтек [7] – 7:6(12), 6:3
Источник — Sport.ua
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Дві тінейджерки роблять бурю.
Ще й грають як бомбезно!!?
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