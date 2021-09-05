Большая неожиданность. Первая ракетка мира сенсационно выбыла из US Open

В третьем круге Эшли Барти уступила 43-й ракетке мира Шелби Роджерс

  • 05.09.2021 06:15
  • 1867 просмотров
  • 1 комментарий
Большая неожиданность. Первая ракетка мира сенсационно выбыла из US Open
© Getty Images/Global Images Ukraine

Первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии выбыла из Открытого чемпионата США.

В третьем круге US Open 2021 она сенсационно уступила американке Шелби Роджерс, 43-й ракетке мира, в трех сетах.

Продолжительность встречи составила 2 часа 11 минут. В 1/8 финала Роджерс сыграет против британки Эммы Радукану.

US Open 2021

Женщины. 3-й раунд

Эшли Барти (Австралия) [1] – Шелби Роджерс (США) – 2:6, 6:1, 6:7 (5:7)

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 05.09.2021 06:22
    0
    Сама слила матч, много ошибок, и в решающим сете при счёте 2-5, просто перестала играть, а Роджерс молодец воспользовалось своим шансов, на ЮСО у женщин осталось всего 1 американка, кто же ждал увидеть тут Роджерс???
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности