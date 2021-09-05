Большая неожиданность. Первая ракетка мира сенсационно выбыла из US Open

Первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии выбыла из Открытого чемпионата США.
В третьем круге US Open 2021 она сенсационно уступила американке Шелби Роджерс, 43-й ракетке мира, в трех сетах.
Продолжительность встречи составила 2 часа 11 минут. В 1/8 финала Роджерс сыграет против британки Эммы Радукану.
US Open 2021
Женщины. 3-й раунд
Эшли Барти (Австралия) [1] – Шелби Роджерс (США) – 2:6, 6:1, 6:7 (5:7)
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Источник — Sport.ua
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