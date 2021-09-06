Не Кербер. Стала известна следующая соперница Свитолиной на US Open

Лейла Фернандес из Канады (№73 WTA) стала следующей соперницей украинки Элины Свитолиной на Открытом чемпионате США по теннису.
В матче четвертого круга 18-летняя теннисистка обыграла экс-первую ракетку мира Анжелик Кербер из Германии (№17 WTA).
US Open. Четвертый круг
Анжелик Кербер (Германия) – Лейла Фернандес (Канада) – 6:4, 6:7(5), 2:6
Ранее Свитолина и Фернандес встречались один раз, победила украинка (Монтеррей-2020).
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Источник — Sport.ua
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А взагалі, не люблю я оцих тінейджерок-вундеркіндок у суперницях наших. Ніколи не знаєш, чого від них очікувати. З Кербер було б простіше та звичніше.
Тепер грати проти невідомої для себе канадійки, яка гра наче на домашніх кортах, такий ажіотаж і істерія на трибунах. Будемо вірити в Елю
А взагалі, не люблю я оцих тінейджерок-вундеркіндок у суперницях наших. Ніколи не знаєш, чого від них очікувати. З Кербер було б простіше та звичніше.
Энджи играла фантастично, как в лучшие годы, но Лейла это что-то за гранью возможного. И это в 18-ть. Подтянуть подачу и готовый супер-топ
Сейчас не ясно как сложится дальше у нее карьера, но если будет играть как на этом US-open куда там Вильямс и Барти с Осакой.
Не знаю, что нужно сделать Элине, что-бы пройти это маленькое чудо
Тепер грати проти невідомої для себе канадійки, яка гра наче на домашніх кортах, такий ажіотаж і істерія на трибунах. Будемо вірити в Елю
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