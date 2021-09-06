Не Кербер. Стала известна следующая соперница Свитолиной на US Open

Лейла Фернандес из Канады (№73 WTA) стала следующей соперницей украинки Элины Свитолиной на Открытом чемпионате США по теннису.



В матче четвертого круга 18-летняя теннисистка обыграла экс-первую ракетку мира Анжелик Кербер из Германии (№17 WTA).



US Open. Четвертый круг

Анжелик Кербер (Германия) – Лейла Фернандес (Канада) – 6:4, 6:7(5), 2:6



Ранее Свитолина и Фернандес встречались один раз, победила украинка (Монтеррей-2020).