Не Кербер. Стала известна следующая соперница Свитолиной на US Open

Украинка сразится с 18-летней представительницей Канады

  • 06.09.2021 01:07
  • 1820 просмотров
  • 22 комментария
Не Кербер. Стала известна следующая соперница Свитолиной на US Open
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лейла Фернандес из Канады (№73 WTA) стала следующей соперницей украинки Элины Свитолиной на Открытом чемпионате США по теннису. 
 
В матче четвертого круга 18-летняя теннисистка обыграла экс-первую ракетку мира Анжелик Кербер из Германии (№17 WTA).
 
US Open. Четвертый круг
Анжелик Кербер (Германия) – Лейла Фернандес (Канада) – 6:4, 6:7(5), 2:6
 
Ранее Свитолина и Фернандес встречались один раз, победила украинка (Монтеррей-2020).

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    KirTheKing
    KirTheKing, 06.09.2021 02:10
    0
    Вадім Рубік, 06.09.2021 01:35
    І да, ключем до перемоги може. Стати гра з варіювання глибини і ширини, зверніть увагу шо Лейла біжить на широкому кроці, а Кербер грала більш широко, себто до мяча підходити зручніше на довгому кроку, а от зігравши чуть нетак.. Зміна ритму, різні, напівсвічки.. Тобто все шо Еліна вміє, плюс 2 робоча в Лейлі, да і перша приймається..
    ..Элине надо будет также играть по центру и глубоко, и уже с ответа атаковать винером..
    Ссылка
    Віктор Савчук
    Віктор Савчук, 06.09.2021 02:00 (изменен)
    -1
    Вадім Рубік, 06.09.2021 01:52
    Нічого не дасть.. Бо там на ОІ обидві грали жахливо
    А як щодо того що вона в попередньому раунді виграла у самої Осаки і ніхто про це чомусь не згадує, а ця японка ще не так давно була першою ракеткою світу і виграла вона її точно в такому ж стилі як і Кербер сьогодні 5-7, 7-6, 6-4
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    Вадім Рубік
    Вадім Рубік, 06.09.2021 01:52
    0
    Віктор Савчук, 06.09.2021 01:50
    У червні Фернандес грала з Даяною і виграла її з рахунком 6-3, 3-6, 6-0. Хоча той поєдинок мало що може сказати, так як це була лише друга гра після повернення. Та все ж можна зробити хоч якийсь аналіз її гри.
    Нічого не дасть.. Бо там на ОІ обидві грали жахливо
    Ссылка
    Віктор Савчук
    Віктор Савчук, 06.09.2021 01:50
    -1
    У червні Фернандес грала з Даяною і виграла її з рахунком 6-3, 3-6, 6-0. Хоча той поєдинок мало що може сказати, так як це була лише друга гра після повернення. Та все ж можна зробити хоч якийсь аналіз її гри.
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    Вадім Рубік
    Вадім Рубік, 06.09.2021 01:36
    0
    KirTheKing, 06.09.2021 01:33
    Кербер сама виновата, надо было закрывать игру в 2-х сетах.. была неправильно выбрана тактика: Кербер решила отдать инициативу, играла в основном по центру, в надежде на ошибки молодой Малой, но та не сплаховала в решающие моменты.. Элине надо будет играть под бэкхенд Малой, стараться избегать длинных розыгрышей, ну и разводить по углам.. подсевшая физика и эмоциональное истощение Малой, это то что надо для 1/4 Шлема..
    Абсолютно все інакше. Якраз точно і наоборот, да і Кербер грала широко і однобразно
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    olya403
    olya403, 06.09.2021 01:36
    +1
    Вадім Рубік, 06.09.2021 01:25
    А ви не читаєте те що пише адмін.. Монтерей 2020 Еліна виграла, да і Даяна на ОІ грала. Нетак шоб незнайома... Емоційно закінчиться Фернандес.. Ну і витривалість має бути на стороні Еліни.. Но це теніс
    дійсно, не дочитала до кінця або дописали пізніше) ніч, неуважна я ;)
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    Вадім Рубік
    Вадім Рубік, 06.09.2021 01:35
    +1
    І да, ключем до перемоги може. Стати гра з варіювання глибини і ширини, зверніть увагу шо Лейла біжить на широкому кроці, а Кербер грала більш широко, себто до мяча підходити зручніше на довгому кроку, а от зігравши чуть нетак.. Зміна ритму, різні, напівсвічки.. Тобто все шо Еліна вміє, плюс 2 робоча в Лейлі, да і перша приймається..
    Ссылка
    KirTheKing
    KirTheKing, 06.09.2021 01:33
    0
    Кербер сама виновата, надо было закрывать игру в 2-х сетах.. была неправильно выбрана тактика: Кербер решила отдать инициативу, играла в основном по центру, в надежде на ошибки молодой Малой, но та не сплаховала в решающие моменты.. Элине надо будет играть под бэкхенд Малой, стараться избегать длинных розыгрышей, ну и разводить по углам.. подсевшая физика и эмоциональное истощение Малой, это то что надо для 1/4 Шлема..
    Ссылка
    Віктор Савчук
    Віктор Савчук, 06.09.2021 01:30 (изменен)
    -2
    Тактика може бути програти перший сет, щоб постаратись виграти другий і щоб у третьому повністю деморалізувати канадку, але тактика дуже небезпечна. Правда така тактика сьогодні спрацювала у самої Лейли.
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    Вадім Рубік
    Вадім Рубік, 06.09.2021 01:28
    +1
    Stanislav Matusevych, 06.09.2021 01:18
    Крутий матч видала Лейла. Коли вона запалюється від повного стадіону, дуже важко її стримати. Так, звичайно, стилістично гра Енджі Лейлі підходить. Німкеня грає не дуже глибоко, накручуючи м'ячі. А зі зручної висоти форхенд канадійки працює відмінно. Еліна ж грає більш плоско з більш низькими відскоками і, сподіваюсь, зможе дати хорошу глибину ударам. Потрібно буде тиснути на суперницю, в захисті відсидітися не вдасться.
    А взагалі, не люблю я оцих тінейджерок-вундеркіндок у суперницях наших. Ніколи не знаєш, чого від них очікувати. З Кербер було б простіше та звичніше.
    Є таке)).. Ну я замітив, що Фернандес не любить плоскі ударів під ліво.. Тут згадуєм одну з коронок Еліни.. Ну і подача в Еліни не як в Кербер явно, плюс важлива тактика
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    Rumata Kastorsky
    Rumata Kastorsky, 06.09.2021 01:26
    +1
    vital, 06.09.2021 01:17
    Краще б Енджі. Але легкої сітки на вирішальних стадіях Еліні не світить. Кербер могла закрити гру в 2-х сетах, жаль на таї відпустила суперницю на таї 1-5, далі майже зрівняла 5-6, але видно було вже в 2-му сеті Енджі втомилася.
    Тепер грати проти невідомої для себе канадійки, яка гра наче на домашніх кортах, такий ажіотаж і істерія на трибунах. Будемо вірити в Елю
    Еліна грала проти неї роки півтора тому - виграла, але намучилася дай боже. Зі сторони складається враження шо мала вміє все. Але за Еліну гратиме досвід, добре набрана форма, на і також подивимся наскільки емоційно вистачить Лейлу - всетаки досвіду гри на такого калібру турнірах (особливо - в другому тижні) у неї обмаль. В будь-якому випадку, просто не буде, але віримо в Еліну/
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    Вадім Рубік
    Вадім Рубік, 06.09.2021 01:25
    +2
    olya403, 06.09.2021 01:22
    мені здається, що Еліна грала вже з Лейлою, роки два тому, на якомусь ВТА-250(неохота зараз шукати). Тоді виграла на класі. Але відтоді Лейла сильно підросла, що ми сьогодні і побачили
    А ви не читаєте те що пише адмін.. Монтерей 2020 Еліна виграла, да і Даяна на ОІ грала. Нетак шоб незнайома... Емоційно закінчиться Фернандес.. Ну і витривалість має бути на стороні Еліни.. Но це теніс
    Ссылка
    Віктор Савчук
    Віктор Савчук, 06.09.2021 01:25
    +1
    Єдине що добре, це те що Еліна вже встигла знею зіграти одного разу і виграти. Еліна хоч знає як знею можна грати, правда зтого часу це зовсім інша тенісистка. Лейла буде зі всіх сил старатися поквитатися з Еліною. Буде цікавий поєдинок зі своїм сюжетом.
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    Disiny7
    Disiny7, 06.09.2021 01:23
    -1
    VITASS, 06.09.2021 01:18
    45 виннерсов. Есть о чем подумать Элине
    Ну у Кербер тоже не мало, что вообщем-то не свойственно ей, т.е. слабинка у Лейлы все же имеется
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    olya403
    olya403, 06.09.2021 01:22
    0
    мені здається, що Еліна грала вже з Лейлою, роки два тому, на якомусь ВТА-250(неохота зараз шукати). Тоді виграла на класі. Але відтоді Лейла сильно підросла, що ми сьогодні і побачили
    Ссылка
    VITASS
    online
    VITASS, 06.09.2021 01:18
    +1
    45 виннерсов. Есть о чем подумать Элине
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 06.09.2021 01:18 (изменен)
    +7
    Крутий матч видала Лейла. Коли вона запалюється від повного стадіону, дуже важко її стримати. Так, звичайно, стилістично гра Енджі Лейлі підходить. Німкеня грає не дуже глибоко, накручуючи м'ячі. А зі зручної висоти форхенд канадійки працює відмінно. Еліна ж грає більш плоско з більш низькими відскоками і, сподіваюсь, зможе дати хорошу глибину ударам. Потрібно буде тиснути на суперницю, в захисті відсидітися не вдасться.
    А взагалі, не люблю я оцих тінейджерок-вундеркіндок у суперницях наших. Ніколи не знаєш, чого від них очікувати. З Кербер було б простіше та звичніше.
    Ссылка
    Disiny7
    Disiny7, 06.09.2021 01:18 (изменен)
    -5
    Это было нечто!
    Энджи играла фантастично, как в лучшие годы, но Лейла это что-то за гранью возможного. И это в 18-ть. Подтянуть подачу и готовый супер-топ
    Сейчас не ясно как сложится дальше у нее карьера, но если будет играть как на этом US-open куда там Вильямс и Барти с Осакой.
    Не знаю, что нужно сделать Элине, что-бы пройти это маленькое чудо
    Ссылка
    vital
    online
    vital, 06.09.2021 01:17
    +1
    Краще б Енджі. Але легкої сітки на вирішальних стадіях Еліні не світить. Кербер могла закрити гру в 2-х сетах, жаль на таї відпустила суперницю на таї 1-5, далі майже зрівняла 5-6, але видно було вже в 2-му сеті Енджі втомилася.
    Тепер грати проти невідомої для себе канадійки, яка гра наче на домашніх кортах, такий ажіотаж і істерія на трибунах. Будемо вірити в Елю
    Ссылка
    Nordenus
    Nordenus, 06.09.2021 01:16
    -3
    Эта Лейла очень здорово играет , никогда раньше ее не видел, но очень симпатизирует
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