Свитолина сыграет в полуфинале турнира в Монтеррее

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) продолжила побеждать в одиночном разряде на турнире международной серии в Монтеррее.
В 1/4 финала украинка обыграла 17-летнюю Лейлу Фернандес из Канады (№126 WTA).
Монтеррей. 1/4 финала
Элина Свитолина (Украина) – Лейла Фернандес (Канада) – 6:4. 7:5
В следующем раунде Свитолина встретится с Аранчей Рус из Нидерландов или Ребеккой Петерсон из Швеции.
Отметим, что на турнире в Монтеррее Свитолина пока не проиграла ни единого сета, впервые в сезоне попав в четвертку лучших на соревнованиях WTA-тура.
Со следующей недели Элина поднимется как минимум на одну позицию, но также сохраняет шансы вернуться в топ-4. Более подробно об этом здесь.
Ранее Леся Цуренко вышла в полуфинал турнира серии WTA 125k в Индиан-Уэллс.
Источник — Sport.ua
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