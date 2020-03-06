Цуренко выиграла сложнейший матч и вышла в полуфинал в Индиан-Уэллсе

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 152) выиграла матч 1/4 финала турнира серии WTA 125k в Индиан-Уэллсе (США).
За выход в полуфинал она сражалась с Ольгой Данилович из Сербии (WTA 179).
Цуренко проиграла первый сет, но собралась и выиграла в трех сетах напряженный матч, который длился 2 часа и 27 минут.
WTA 125k. Индиан-Уэллс (США)
Женщины. 1/4 финала
Ольга Данилович (Сербия) – Леся Цуренко (Украина) – 6:2, 5:7, 5:7.
В полуфинале Цуренко сыграет против победительницы пары Джессика Пегула (США) – Ирина Бегу (Румыния).
Источник — Sport.ua
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