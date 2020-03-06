Цуренко выиграла сложнейший матч и вышла в полуфинал в Индиан-Уэллсе

В напряженном матче 1/4 финала Леся победила Ольгу Данилович из Сербии

  • 06.03.2020 22:37
  • 2544 просмотра
  • 1 комментарий
Цуренко выиграла сложнейший матч и вышла в полуфинал в Индиан-Уэллсе
© Twitter. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 152) выиграла матч 1/4 финала турнира серии WTA 125k в Индиан-Уэллсе (США).

За выход в полуфинал она сражалась с Ольгой Данилович из Сербии (WTA 179).

Цуренко проиграла первый сет, но собралась и выиграла в трех сетах напряженный матч, который длился 2 часа и 27 минут. 

WTA 125k. Индиан-Уэллс (США)

Женщины. 1/4 финала

Ольга Данилович (Сербия) – Леся Цуренко (Украина) – 6:2, 5:7, 5:7.

В полуфинале Цуренко сыграет против победительницы пары Джессика Пегула (США) – Ирина Бегу (Румыния).

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    serg
    online
      serg, 06.03.2020 23:02
    +3
    ужасная трансляция, напоминающая прерывающиеся сеансы связи с международной космической станцией (МКС). Так и не понял насколько хорошо или плохо играла Леся, но хотя бы радует, что финальные геймы она вырывает прям зубами. В этом ей нет равных
    Ссылка
    serg
    online
      serg, 06.03.2020 23:02
    +3
    ужасная трансляция, напоминающая прерывающиеся сеансы связи с международной космической станцией (МКС). Так и не понял насколько хорошо или плохо играла Леся, но хотя бы радует, что финальные геймы она вырывает прям зубами. В этом ей нет равных
    Ссылка
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