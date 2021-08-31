11 медалей на Паралимпиаде, украинки на US Open, Пол победил Вудли

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 30 августа.

1. Украинцы завоевали 54 медали и находятся в топ-5. Зачет Паралимпийских Игр. Украинские спортсмены завоевали 12 золотых наград.

2. Свитолина преодолела первый круг US Open, размявшись на квалифаере. Элина одержала уверенную победу над Ребеккой Марино из Канады.

3. Джейк Пол выиграл у Тайрона Вудли. Но это все еще далеко от профибокса. Лев Кравцив – о боксерском поединке не боксеров.

4. ФОТО. На синтетике. Сборная Украины провела тренировку в Казахстане. Яремчук, Зубков, Харатин и Качараба присоединились к команде Петракова.

5. Калинина уверенно вышла во второй раунд US Open. Ангелина проиграла стартовый сет египтянке Майяр Шериф, после чего не оставила сопернице шансов.

6. Семь мячей Динамо, отставка Костышина, Шахтер теряет очки. Самые интересные события шестого тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

7. Шахтер рассчитывает, что сумеет купить Пирани за 4 миллиона евро. На Transfermarkt молодой хавбек оценивается в 2,5 миллиона евро.

8. Журналист: Динамо готовит на вторник два трансфера. Киевляне покупают вингера на замену Жерсону Родригешу.

9. Журналист: Милевский вскоре завершит футбольную карьеру. В прошлом сезоне форвард выступал за «Минай», а ныне находится без клуба.

10. Травмы легенд, 100% зрителей на трибунах и новые надежды на Свитолину. Превью к US Open.