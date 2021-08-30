Журналист: Динамо готовит на вторник два трансфера

Киевское «Динамо» до окончания трансферного окна планирует завершить два трансфера. Об этом сообщил известный журналист Игорь Цыганык.
«Витиньо (футболист «Атлетико Паранаэнсе») сейчас находится в Киеве и проходит медосмотр. Если все будет хорошо, то завтра будет объявлено о его трансфере в киевское «Динамо».
Относительно Жерсона Родригеша идут серьезные переговоры с «Салернитаной». Вполне возможно, что завтра люксембуржец поедет в Италию. Однако этот вопрос еще не окончательно решен.
Мирча Луческу в Бухаресте. Тренер дал добро и на трансфер Витиньо и на переход Родригеша. Как оказалось, именно наставник «Динамо» имел претензии к игре Родригеша», - сказал Цыганик.
Ранее сообщалось, что Витиньо успешно прошел медосмотр в «Динамо».
Отметим, что трансферное окно в Украине закрывается третьего сентября.
Источник — Циганик LIVE
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Уже отошло???
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Уже отошло???
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Ой, не смешите по поводу серьёзности. Динамо - клуб клоунов по менеджменту. С них ржёт уже Европа, Азия, Кипр и берега Слоновой Кости
———« Шахтер отсудил у Зинченко 8 тысяч евро
Завершился суд между Шахтером и футболистом Манчестер Сити Александром Зинченко.«————-
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После этого , шахтёр умывшись начинает петь Сане дифирамбы
И все 4 , от донецких обитателей моей аватарки
А что вы знаете о комплексах и неполноценности?
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Ой, не смешите по поводу серьёзности. Динамо - клуб клоунов по менеджменту. С них ржёт уже Европа, Азия, Кипр и берега Слоновой Кости
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