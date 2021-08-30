Журналист: Динамо готовит на вторник два трансфера

Киевляне покупают вингера на замену Жерсону Родригешу

  • 30.08.2021 18:47
  • 3222 просмотра
  • 14 комментариев
Журналист: Динамо готовит на вторник два трансфера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Витиньо

Киевское «Динамо» до окончания трансферного окна планирует завершить два трансфера. Об этом сообщил известный журналист Игорь Цыганык.
 
«Витиньо (футболист «Атлетико Паранаэнсе») сейчас находится в Киеве и проходит медосмотр. Если все будет хорошо, то завтра будет объявлено о его трансфере в киевское «Динамо».
 
Относительно Жерсона Родригеша идут серьезные переговоры с «Салернитаной». Вполне возможно, что завтра люксембуржец поедет в Италию. Однако этот вопрос еще не окончательно решен.
 
Мирча Луческу в Бухаресте. Тренер дал добро и на трансфер Витиньо и на переход Родригеша. Как оказалось, именно наставник «Динамо» имел претензии к игре Родригеша», - сказал Цыганик.

Ранее сообщалось, что Витиньо успешно прошел медосмотр в «Динамо».

Отметим, что трансферное окно в Украине закрывается третьего сентября.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Циганик LIVE

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    kaka
    kaka, 30.08.2021 19:19
    0
    BUCH, 30.08.2021 19:16
    А как там вчера с Минаем???
    Уже отошло???
    а как там Ингулец-великий еврогранд?
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 30.08.2021 19:19
    0
    Face Control, 30.08.2021 18:50
    известный журналист Игорь Цыганык
    —————————————
    ну, кроме Денисова еще есть оказывается журналисты... Я тебе больше скажу, кроме Леоненка есть еще эксперты....
    Ссылка
    BUCH
    online
    BUCH, 30.08.2021 19:16
    0
    Face Control, 30.08.2021 18:50
    известный журналист Игорь Цыганык
    —————————————
    А как там вчера с Минаем???
    Уже отошло???
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 30.08.2021 19:12
    -3
    MAD_М0le, 30.08.2021 19:07
    после первого матча будут на базе закрыты и опозорины яремчуком
    Ссылка
    ___Funny___Cat___
    online
    ___Funny___Cat___, 30.08.2021 19:12
    0
    Face Control, 30.08.2021 18:55
    Макс, не, он чует, что скоро с ними будет в Еврокубках.
    Ты бы лучше за автобус имени Палкина волновался ,
    Ссылка
    Phantom1993
    Phantom1993, 30.08.2021 19:11 (изменен)
    +2
    Донецкие клоуны где вы вчера были во время игры Шахтера, что то вас на ветке не было видно, попрятались в норы?
    Ссылка
    MAD_М0le
    online
    MAD_М0le, 30.08.2021 19:07
    -3
    Face Control, 30.08.2021 18:55
    Макс, не, он чует, что скоро с ними будет в Еврокубках.
    после первого матча будут на базе закрыты и опозорины яремчуком
    Ссылка
    Андрій Гусак
    Андрій Гусак, 30.08.2021 19:07
    +2
    Новина про Динамо. А тут 3 блогера спілкуються. Хлопці! У вас що? Роботи немає? Тільки срати десь на сайті в любій новині
    Ссылка
    ___Funny___Cat___
    online
    ___Funny___Cat___, 30.08.2021 19:07
    +1
    -smart--Forever, 30.08.2021 18:55
    ...Относительно Жерсона Родригеша идут серьезные переговоры с «Салернитаной».... (с)
    *
    Ой, не смешите по поводу серьёзности. Динамо - клуб клоунов по менеджменту. С них ржёт уже Европа, Азия, Кипр и берега Слоновой Кости
    Клуб колунов , форевка , это те , кто сначала носится по судам , визжа что дисквалифицирует игрока ( Зинченко) и наедает клуб в который тот перешел( МС) а в результате:
    ———« Шахтер отсудил у Зинченко 8 тысяч евро
    Завершился суд между Шахтером и футболистом Манчестер Сити Александром Зинченко.«————-
    ———-
    После этого , шахтёр умывшись начинает петь Сане дифирамбы
    Ссылка
    ___Funny___Cat___
    online
    ___Funny___Cat___, 30.08.2021 19:04
    +5
    4 коммента на ветке о трансферах Динамо
    И все 4 , от донецких обитателей моей аватарки
    А что вы знаете о комплексах и неполноценности?
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 30.08.2021 18:55
    -8
    MAD_М0le, 30.08.2021 18:54
    Один хочет сбежать после того как за косички женские подергали второй хочет в болоте утонуть разпятилетнем
    Макс, не, он чует, что скоро с ними будет в Еврокубках.
    Ссылка
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 30.08.2021 18:55
    -10
    ...Относительно Жерсона Родригеша идут серьезные переговоры с «Салернитаной».... (с)
    *
    Ой, не смешите по поводу серьёзности. Динамо - клуб клоунов по менеджменту. С них ржёт уже Европа, Азия, Кипр и берега Слоновой Кости
    Ссылка
    MAD_М0le
    online
    MAD_М0le, 30.08.2021 18:54
    -12
    Один хочет сбежать после того как за косички женские подергали второй хочет в болоте утонуть разпятилетнем
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 30.08.2021 18:50
    -11
    известный журналист Игорь Цыганык
    —————————————
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности