Журналист: Динамо готовит на вторник два трансфера

Киевское «Динамо» до окончания трансферного окна планирует завершить два трансфера. Об этом сообщил известный журналист Игорь Цыганык.



«Витиньо (футболист «Атлетико Паранаэнсе») сейчас находится в Киеве и проходит медосмотр. Если все будет хорошо, то завтра будет объявлено о его трансфере в киевское «Динамо».



Относительно Жерсона Родригеша идут серьезные переговоры с «Салернитаной». Вполне возможно, что завтра люксембуржец поедет в Италию. Однако этот вопрос еще не окончательно решен.



Мирча Луческу в Бухаресте. Тренер дал добро и на трансфер Витиньо и на переход Родригеша. Как оказалось, именно наставник «Динамо» имел претензии к игре Родригеша», - сказал Цыганик.

Ранее сообщалось, что Витиньо успешно прошел медосмотр в «Динамо».

Отметим, что трансферное окно в Украине закрывается третьего сентября.