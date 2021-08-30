Шахтер рассчитывает, что сумеет купить Пирани за 4 миллиона евро

На Transfermarkt молодой хавбек оценивается в 2,5 миллиона евро

  • 30.08.2021 16:30
  • 4664 просмотра
  • 15 комментариев
Шахтер рассчитывает, что сумеет купить Пирани за 4 миллиона евро
© ФК Сантос. Габриэл Пирани

Донецкий «Шахтер» сохраняет интерес к 19-летнему атакующему полузащитнику «Сантоса» Габриэлу Пирани.

Ожидается, что донецкий клуб предпримет конкретные шаги по покупке футболиста уже в следующее трансферное окно.

При этом, в «Шахтере» рассчитывают, что на трансфер Пирани хватит 4 миллионов евро.

Сам футболист пока предпочитает не вмешиваться в вопрос потенциальной смены клуба, а отдал эти вопросы на откуп агентам и руководству «Сантоса».

На счету Габриэла Пирани 45 матчей за первую команду «Сантоса», в которых он отличился 4 забитыми мячами и 2 результативными передачами.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Bolavip Brasil

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    faraon
    online
    faraon, 30.08.2021 17:48
    0
    ___Funny___Cat___, 30.08.2021 17:38
    Кого подали за последние пару лет ?
    Много смеха слышал , но сравнить копанку и Аякс - это хохма дня
    фофан,ты уже и эту ветку туалетом своим завонял.
    Ссылка
    ___Funny___Cat___
    online
    ___Funny___Cat___, 30.08.2021 17:38
    0
    LupinZ, 30.08.2021 17:35
    Шахтёр это проект не для побед на европейской арене, а проект по типу Аякса, вырастить, продать, заработать, повторить цикл. Это самоокупаемый проект, и он работает. Брать футболистов из топ чемпионатов это уже не самоокупаемый проект, в реалиях Укра.
    Кого подали за последние пару лет ?
    Много смеха слышал , но сравнить копанку и Аякс - это хохма дня
    Ссылка
    LupinZ
    online
    LupinZ, 30.08.2021 17:36
    0
    ALKOSruLKA, 30.08.2021 17:32
    Палка озвучивал 10-15... 100 лям - это уже как Троцкий
    да мало ли что он там озвучивал, ты предпочитаешь верить Палкину?
    Ссылка
    LupinZ
    online
    LupinZ, 30.08.2021 17:35
    0
    Nordenus, 30.08.2021 17:24
    А может в защиту кого то а??? Я может чего то не понимаю, но уже для ВСЕХ очевидно что самая большая проблемы Шахты, это защита - это просто проходной двор!!! Так кого же нам купить... конечно атакующего полузащитника!!! Будем атаковать весь матч, чтобы мяч до наших ворот не доходил? Они вообще видели это позорную игру против Монако, где кротам тупо фартануло???
    Шахтёр это проект не для побед на европейской арене, а проект по типу Аякса, вырастить, продать, заработать, повторить цикл. Это самоокупаемый проект, и он работает. Брать футболистов из топ чемпионатов это уже не самоокупаемый проект, в реалиях Укра.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 30.08.2021 17:34
    0
    zhyr, 30.08.2021 16:37
    Шукайте краще голкіпера і захисника замість Матвієнка. Бо через них і всі проблеми в команди
    Марлон не краще...
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 30.08.2021 17:32
    0
    LupinZ, 30.08.2021 17:27
    это пацан на перспективу, ему всего 19. купить бразильца не только проще, но и выгоднее, на академию тратится 80-100 млн в год, а какой выхлоп, Бондаренко, Кирюханцев, Мудрик и Сикан, каждый стоимостью по 25 млн
    Палка озвучивал 10-15... 100 лям - это уже как Троцкий
    Ссылка
    LupinZ
    online
    LupinZ, 30.08.2021 17:27
    -4
    Burevestnik, 30.08.2021 17:19
    ФК Шахтер часто рапортует об открытии футбольных школ. Это хорошо для страны.
    У клуба есть и своя академия.
    Но когда в составе выходят 8 выходцев из Бразилии, 1 из Израиля и 2 (два) украинца!!!???
    Неужели не могут найти, научить и т.п. и подготовить хотя бы одного игрока в год для основного состава своей команды на разные позиции?
    Наверное проще купить бразильца...третьесортного...
    это пацан на перспективу, ему всего 19. купить бразильца не только проще, но и выгоднее, на академию тратится 80-100 млн в год, а какой выхлоп, Бондаренко, Кирюханцев, Мудрик и Сикан, каждый стоимостью по 25 млн
    Ссылка
    Nordenus
    online
    Nordenus, 30.08.2021 17:24
    +1
    А может в защиту кого то а??? Я может чего то не понимаю, но уже для ВСЕХ очевидно что самая большая проблемы Шахты, это защита - это просто проходной двор!!! Так кого же нам купить... конечно атакующего полузащитника!!! Будем атаковать весь матч, чтобы мяч до наших ворот не доходил? Они вообще видели это позорную игру против Монако, где кротам тупо фартануло???
    Ссылка
    VAD
    VAD, 30.08.2021 17:24
    0
    Burevestnik, 30.08.2021 17:19
    ФК Шахтер часто рапортует об открытии футбольных школ. Это хорошо для страны.
    У клуба есть и своя академия.
    Но когда в составе выходят 8 выходцев из Бразилии, 1 из Израиля и 2 (два) украинца!!!???
    Неужели не могут найти, научить и т.п. и подготовить хотя бы одного игрока в год для основного состава своей команды на разные позиции?
    Наверное проще купить бразильца...третьесортного...
    Школы это маркетингдлятех кто не понимает ничего в влспитании юных футболистов
    Ссылка
    LupinZ
    online
    LupinZ, 30.08.2021 17:22
    -2
    -smart--Forever, 30.08.2021 16:56
    "Деточка, а вам не кажется, что ваше место...." (с) в будке которая на твоей аватарке
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 30.08.2021 17:19
    +1
    ФК Шахтер часто рапортует об открытии футбольных школ. Это хорошо для страны.
    У клуба есть и своя академия.
    Но когда в составе выходят 8 выходцев из Бразилии, 1 из Израиля и 2 (два) украинца!!!???
    Неужели не могут найти, научить и т.п. и подготовить хотя бы одного игрока в год для основного состава своей команды на разные позиции?
    Наверное проще купить бразильца...третьесортного...
    Ссылка
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 30.08.2021 16:56
    -1
    ___Funny___Cat___, 30.08.2021 16:39
    На месте Сантоса нужно просить минимум 15
    "Деточка, а вам не кажется, что ваше место...." (с) в будке которая на твоей аватарке
    Ссылка
    bullyUA
    bullyUA, 30.08.2021 16:42
    +2
    zhyr, 30.08.2021 16:37
    Шукайте краще голкіпера і захисника замість Матвієнка. Бо через них і всі проблеми в команди
    Вся защита Шахтера насмерть дырявая.
    Ссылка
    ___Funny___Cat___
    online
    ___Funny___Cat___, 30.08.2021 16:39
    -2
    На месте Сантоса нужно просить минимум 15
    Ссылка
    zhyr
    zhyr, 30.08.2021 16:37
    +4
    Шукайте краще голкіпера і захисника замість Матвієнка. Бо через них і всі проблеми в команди
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности