Шахтер рассчитывает, что сумеет купить Пирани за 4 миллиона евро

Донецкий «Шахтер» сохраняет интерес к 19-летнему атакующему полузащитнику «Сантоса» Габриэлу Пирани.
Ожидается, что донецкий клуб предпримет конкретные шаги по покупке футболиста уже в следующее трансферное окно.
При этом, в «Шахтере» рассчитывают, что на трансфер Пирани хватит 4 миллионов евро.
Сам футболист пока предпочитает не вмешиваться в вопрос потенциальной смены клуба, а отдал эти вопросы на откуп агентам и руководству «Сантоса».
На счету Габриэла Пирани 45 матчей за первую команду «Сантоса», в которых он отличился 4 забитыми мячами и 2 результативными передачами.
Источник — Bolavip Brasil
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Много смеха слышал , но сравнить копанку и Аякс - это хохма дня
Много смеха слышал , но сравнить копанку и Аякс - это хохма дня
У клуба есть и своя академия.
Но когда в составе выходят 8 выходцев из Бразилии, 1 из Израиля и 2 (два) украинца!!!???
Неужели не могут найти, научить и т.п. и подготовить хотя бы одного игрока в год для основного состава своей команды на разные позиции?
Наверное проще купить бразильца...третьесортного...
У клуба есть и своя академия.
Но когда в составе выходят 8 выходцев из Бразилии, 1 из Израиля и 2 (два) украинца!!!???
Неужели не могут найти, научить и т.п. и подготовить хотя бы одного игрока в год для основного состава своей команды на разные позиции?
Наверное проще купить бразильца...третьесортного...
У клуба есть и своя академия.
Но когда в составе выходят 8 выходцев из Бразилии, 1 из Израиля и 2 (два) украинца!!!???
Неужели не могут найти, научить и т.п. и подготовить хотя бы одного игрока в год для основного состава своей команды на разные позиции?
Наверное проще купить бразильца...третьесортного...
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