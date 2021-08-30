Шахтер рассчитывает, что сумеет купить Пирани за 4 миллиона евро

Донецкий «Шахтер» сохраняет интерес к 19-летнему атакующему полузащитнику «Сантоса» Габриэлу Пирани.

Ожидается, что донецкий клуб предпримет конкретные шаги по покупке футболиста уже в следующее трансферное окно.

При этом, в «Шахтере» рассчитывают, что на трансфер Пирани хватит 4 миллионов евро.

Сам футболист пока предпочитает не вмешиваться в вопрос потенциальной смены клуба, а отдал эти вопросы на откуп агентам и руководству «Сантоса».

На счету Габриэла Пирани 45 матчей за первую команду «Сантоса», в которых он отличился 4 забитыми мячами и 2 результативными передачами.