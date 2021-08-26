Шахтер собирает информацию по 19-летнему хавбеку Сантоса Пирани

Донецкий «Шахтер» проявляет определенную заинтересованность в 19-летнем атакующем полузащитнике «Сантоса» Габриэле Пирани, который способен сыграть как в центре, так и на флангах.

По информации Jornal A Tribuna, представители донецкого клуба в последнее время активно собирали информацию о воспитаннике «Сантоса», однако не делали бразильскому клубу предложений по трансферу.

Также в услугах Пирани заинтересован ряд других иностранных клубов, среди которых есть даже представители Канады.

Оценочная стоимость Пирани на Transfermarkt составляет 2,5 миллиона евро. Его контракт с «Сантосом» рассчитан до конца 2025 года.