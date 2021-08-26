Шахтер собирает информацию по 19-летнему хавбеку Сантоса Пирани

В прессу попало имя еще одного молодого бразильца, находящегося на «карандаше» у «горняков»

  • 26.08.2021 16:57
  • 1286 просмотров
  • 12 комментариев
Шахтер собирает информацию по 19-летнему хавбеку Сантоса Пирани
© Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Пирани

Донецкий «Шахтер» проявляет определенную заинтересованность в 19-летнем атакующем полузащитнике «Сантоса» Габриэле Пирани, который способен сыграть как в центре, так и на флангах.

По информации Jornal A Tribuna, представители донецкого клуба в последнее время активно собирали информацию о воспитаннике «Сантоса», однако не делали бразильскому клубу предложений по трансферу.

Также в услугах Пирани заинтересован ряд других иностранных клубов, среди которых есть даже представители Канады.

Оценочная стоимость Пирани на Transfermarkt составляет 2,5 миллиона евро. Его контракт с «Сантосом» рассчитан до конца 2025 года.

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Источник — Jornal A Tribuna

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 26.08.2021 17:32
    0
    А представляете такую фантасмагорию Николай Матвиенко получил бразильское гражданство и теперь может играть во фламенго и не считаться легионером.
    Интересно как бы это выглядело.))))
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    kolobok
    kolobok, 26.08.2021 17:31
    0
    Ниочем
    Ссылка
    folomkin99
    online
    folomkin99, 26.08.2021 17:27
    0
    dd dent, 26.08.2021 17:14
    Так рассказывают о интересе к ним топов и огромные суммы $ или то не правда?)
    это когда рассказывали, сезон-два назад.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 26.08.2021 17:26
    0
    Скорее всего утка, хотя всё может быть, Шахтёру виднее.
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 26.08.2021 17:14
    -1
    folomkin99, 26.08.2021 17:11
    чтобы купить что-нибудь ненужное, надо продать что-нибудь ненужное. куда девать Додо, Исмаили, Матвиенко, они денег стоят. Шахтёр это же не дыра, деньгами не разбрасываются.
    Так рассказывают о интересе к ним топов и огромные суммы $ или то не правда?)
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 26.08.2021 17:13
    -1
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 26.08.2021 17:07
    Не подсказывайте, все нормально.
    Прекрасный парень пусть берут
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    Алексей Ильин
    Алексей Ильин, 26.08.2021 17:13
    +2
    Шахтёр в последнее время используют все бразильские агенты, чтобы набить цену какому то игроку, 100 процентная утка.
    Ссылка
    folomkin99
    online
    folomkin99, 26.08.2021 17:11
    +1
    dd dent, 26.08.2021 17:01
    Защитой бы лучше занялись
    чтобы купить что-нибудь ненужное, надо продать что-нибудь ненужное. куда девать Додо, Исмаили, Матвиенко, они денег стоят. Шахтёр это же не дыра, деньгами не разбрасываются.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 26.08.2021 17:07
    -2
    dd dent, 26.08.2021 17:01
    Защитой бы лучше занялись
    Не подсказывайте, все нормально.
    Прекрасный парень пусть берут
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 26.08.2021 17:06
    +2
    Шли годы на воротах стоял 46 летний Пятов, в центре играл 40 летний Матвиенко, а в опорной зоне играл Тарас который недавно в 45 лет получил новенький айди паспорт
    Ссылка
    folomkin99
    online
    folomkin99, 26.08.2021 17:02
    0
    игрок уровня карпат, когда они ещё были в упл.
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 26.08.2021 17:01
    0
    Защитой бы лучше занялись
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