Шахтер собирает информацию по 19-летнему хавбеку Сантоса Пирани

Донецкий «Шахтер» проявляет определенную заинтересованность в 19-летнем атакующем полузащитнике «Сантоса» Габриэле Пирани, который способен сыграть как в центре, так и на флангах.
По информации Jornal A Tribuna, представители донецкого клуба в последнее время активно собирали информацию о воспитаннике «Сантоса», однако не делали бразильскому клубу предложений по трансферу.
Также в услугах Пирани заинтересован ряд других иностранных клубов, среди которых есть даже представители Канады.
Оценочная стоимость Пирани на Transfermarkt составляет 2,5 миллиона евро. Его контракт с «Сантосом» рассчитан до конца 2025 года.
Источник — Jornal A Tribuna
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Интересно как бы это выглядело.))))
Прекрасный парень пусть берут
Прекрасный парень пусть берут
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