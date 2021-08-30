ФОТО. На синтетике. Сборная Украины провела тренировку в Казахстане

Яремчук, Зубков, Харатин и Качараба присоединились к команде Петракова

  • 30.08.2021 22:10
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  • 11 комментариев
ФОТО. На синтетике. Сборная Украины провела тренировку в Казахстане
© УАФ

Сборная Украины прибыла в Казахстан в 18:30 по местному времени. Перелет из Киева в Нур-Султана длился 5 часов 15 минут. Международный терминал столичного аэропорта поразил полной пустотой: Нур-Султан только что вышел из красной зоны, и, очевидно, рейсов из-за границы сейчас мало. Поэтому быстро пройдя паспортный контроль и получив багаж, сине-желтые выехали в направлении отеля.

Во время получасового путешествия автобусом сборники смогли увидеть высоченные ультрасовременные здания казахстанской столицы, которые поражают своим монументализмом. К тому же, в отличие от автотрафика в Киеве, машины в Нур-Султане едут вежливо и тихо, никуда не спеша, и при этом ни малейшего намека на пробки. Словом, первое впечатление от нового места дислокации – положительное. Приятных эмоций добавил и отель St. Regis, который станет резиденцией украинский на три дня, – новое модерновое сооружение с просторными покоями, прекрасными видами из окна и высококлассным сервисом.

Правда, первое пребывание в отеле было кратковременным: на перекус и подготовку к тренировке у игроков было около полутора часов. Переодевшись в тренировочную одежду, сине-желтые отправились на первое теоретическое занятие под руководством Александра Петракова. Сразу после теории сборная выехала на вечернюю тренировку, которая началась в 21:30 по местному времени, или в 18:30 по Киеву. Учитывая тот факт, что проснулась команда по украинскому времени, именно этот временное измерение более корректно на сегодня.

Манеж с искусственным газоном является частью здания Казахстанской федерации футбола, перед входом в которое установлена символическая композиция в виде мяча и бутсы. Пройдя сквозь холл возле рецепции, сразу оказываешься непосредственно на покрытии, постеленном здесь три года назад. После разминки футболисты поработали с мячом в квадратах, почувствовав специфику работы на синтетике. Часть тренировки была посвящена тактической работе. В занятии приняли участие 15 полевых игроков и три вратаря. Тарас Степаненко и Сергей Кривцов сегодня ограничились беговой работой, поскольку вчера провели полноценный матч за свой клуб.

Вернувшись в гостиницу, ребята встретились на ужине с четырьмя партнерами по команде, которые только что приехали из аэропорта, – Романом Яремчуком, Александром Зубковым, Игорем Харатин и дебютантом сборной, Тарасом Качараба. Еще чуть позже должны прибыть Руслан Малиновский и Эдуард Соболь.

Завтра, 31 августа, команда в полном составе проведет официальную тренировку на, опять же, искусственном покрытии, но уже на месте будущей игры – «Астана-Арене». Начало – в 20:30 по местному времени (17:30 по Киеву). За полчаса до этого и.о. главного тренера Александр Петраков и один из лидеров команды Андрей Ярмоленко встретятся со СМИ в режиме пресс-конференции. Для украинских медиа будет организовано зум-связь, что даст им возможность задать свои вопросы наставнику и футболисту.

Состав сборной Украины на сентябрьский сбор

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Дмитрий Резник («Ворскла» Полтава), Денис Бойко («Динамо» Киев).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – «Шахтер» Донецк), Александр Караваев, Илья мешкотно, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота (все – «Динамо» Киев), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Тарас Качараба («Славия», Чехия).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все – «Динамо» Киев), Тарас Степаненко («Шахтер» Донецк), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Александр Зубков, Игорь Харатин (оба – «Ференцварош», Венгрия), Евгений Макаренко («Фехервар», Венгрия).

Нападающие: Роман Яремчук ( «Бенфика», Португалия), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк).

ФОТО. На синтетике. Сборная Украины провела тренировку в Казахстане

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Davidson
    online
    Davidson, 30.08.2021 23:22
    0
    Pavelgorov, 30.08.2021 23:20
    Заря тоже будет играть на синтетике с норвежцами
    И лететь в Буде 4-5 часов.Жесть
    Ссылка
    maverik
    maverik, 30.08.2021 23:22
    0
    У нас новый футболист в сборной Илья мешкотно )))
    Ссылка
    Pavelgorov
    Pavelgorov, 30.08.2021 23:20
    +1
    bullyUA, 30.08.2021 22:41
    За пару дней к синтетике не привыкнешь.
    Заря тоже будет играть на синтетике с норвежцами
    Ссылка
    BekXan
    BekXan, 30.08.2021 23:19
    0
    Прикольно почти 6 часов плюс дорога и потом искуственное поле после травы посадили малёхо ноги.Ох красота ай да Казахи молодца....
    Ссылка
    Сергій Поліщук
    online
    Сергій Поліщук, 30.08.2021 22:51
    0
    Машины едут тихо и никакого намека на пробки!? Эх, поездил бы ты там в обычный день, а не в выходной в честь Дня Конституции Казахстана...
    Ссылка
    DIiMax2
    online
    DIiMax2, 30.08.2021 22:47
    +6
    Взагалі якого .... ця азійська країна грає в евро зоні
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    MAd__Mole__
    online
    MAd__Mole__, 30.08.2021 22:47
    0
    Удачи ,втрое место нужно брать трудно будет конечно ,ну нужно,,но может ещё и за первое замахнуться
    Ссылка
    Alexander Fandeev
    online
    Alexander Fandeev, 30.08.2021 22:45
    0
    О,новий захисник на ім'я Ілля! Спорт.юа?
    Ссылка
    wladimir_skidan
    wladimir_skidan, 30.08.2021 22:42
    0
    А играть тоже на синтетике будут? Иначе летом тренировки на синтетике попахивают в лучшем случае непрофесионализмом.
    Ссылка
    bullyUA
    bullyUA, 30.08.2021 22:41
    0
    За пару дней к синтетике не привыкнешь.
    Ссылка
    united)
    united), 30.08.2021 22:26
    -5
    Значит будет гибридный футбол. Но с нами Ярмоленко! И у казахов уже ноги дрожат.
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