ФОТО. На синтетике. Сборная Украины провела тренировку в Казахстане

Сборная Украины прибыла в Казахстан в 18:30 по местному времени. Перелет из Киева в Нур-Султана длился 5 часов 15 минут. Международный терминал столичного аэропорта поразил полной пустотой: Нур-Султан только что вышел из красной зоны, и, очевидно, рейсов из-за границы сейчас мало. Поэтому быстро пройдя паспортный контроль и получив багаж, сине-желтые выехали в направлении отеля.

Во время получасового путешествия автобусом сборники смогли увидеть высоченные ультрасовременные здания казахстанской столицы, которые поражают своим монументализмом. К тому же, в отличие от автотрафика в Киеве, машины в Нур-Султане едут вежливо и тихо, никуда не спеша, и при этом ни малейшего намека на пробки. Словом, первое впечатление от нового места дислокации – положительное. Приятных эмоций добавил и отель St. Regis, который станет резиденцией украинский на три дня, – новое модерновое сооружение с просторными покоями, прекрасными видами из окна и высококлассным сервисом.

Правда, первое пребывание в отеле было кратковременным: на перекус и подготовку к тренировке у игроков было около полутора часов. Переодевшись в тренировочную одежду, сине-желтые отправились на первое теоретическое занятие под руководством Александра Петракова. Сразу после теории сборная выехала на вечернюю тренировку, которая началась в 21:30 по местному времени, или в 18:30 по Киеву. Учитывая тот факт, что проснулась команда по украинскому времени, именно этот временное измерение более корректно на сегодня.

Манеж с искусственным газоном является частью здания Казахстанской федерации футбола, перед входом в которое установлена символическая композиция в виде мяча и бутсы. Пройдя сквозь холл возле рецепции, сразу оказываешься непосредственно на покрытии, постеленном здесь три года назад. После разминки футболисты поработали с мячом в квадратах, почувствовав специфику работы на синтетике. Часть тренировки была посвящена тактической работе. В занятии приняли участие 15 полевых игроков и три вратаря. Тарас Степаненко и Сергей Кривцов сегодня ограничились беговой работой, поскольку вчера провели полноценный матч за свой клуб.

Вернувшись в гостиницу, ребята встретились на ужине с четырьмя партнерами по команде, которые только что приехали из аэропорта, – Романом Яремчуком, Александром Зубковым, Игорем Харатин и дебютантом сборной, Тарасом Качараба. Еще чуть позже должны прибыть Руслан Малиновский и Эдуард Соболь.

Завтра, 31 августа, команда в полном составе проведет официальную тренировку на, опять же, искусственном покрытии, но уже на месте будущей игры – «Астана-Арене». Начало – в 20:30 по местному времени (17:30 по Киеву). За полчаса до этого и.о. главного тренера Александр Петраков и один из лидеров команды Андрей Ярмоленко встретятся со СМИ в режиме пресс-конференции. Для украинских медиа будет организовано зум-связь, что даст им возможность задать свои вопросы наставнику и футболисту.

Состав сборной Украины на сентябрьский сбор

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Дмитрий Резник («Ворскла» Полтава), Денис Бойко («Динамо» Киев).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – «Шахтер» Донецк), Александр Караваев, Илья мешкотно, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота (все – «Динамо» Киев), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Тарас Качараба («Славия», Чехия).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все – «Динамо» Киев), Тарас Степаненко («Шахтер» Донецк), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Александр Зубков, Игорь Харатин (оба – «Ференцварош», Венгрия), Евгений Макаренко («Фехервар», Венгрия).

Нападающие: Роман Яремчук ( «Бенфика», Португалия), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк).

ФОТО. На синтетике. Сборная Украины провела тренировку в Казахстане