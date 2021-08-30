Травмы легенд, 100% зрителей на трибунах и новые надежды на Свитолину

141-й розыгрыш Открытого чемпионата США по теннису будет в чем-то похож на усеченный последствиями пандемии коронавируса US Open-2020. В этом году вернулась квалификация и даже подняли призовые на уровень двухлетней давности, но на кортах Нью-Йорка снова не сыграет множество топовых теннисистов. На американском мейджоре мы не увидим Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Доминика Тима, которые досрочно завершили сезон из-за травм. На секундочку, эта троица выиграла 10 из 17 последних розыгрышей турнира. Из мужчин-чемпионов не будет еще и Стэна Вавринки, который никак не может восстановиться после операции на левой ноге. Всего на корты выйдут лишь три обладателя титулов на Шлемах (Новак Джокович, Энди Маррей и Марин Чилич), в прошлом году была аналогичная ситуация, это антирекорд соревнований.



Что касается женщин, то во Флашинг-Медоус на этот раз не будут выступать сестры Уильямс, восемь раз в сумме поднимавшие над головой главный американский теннисный трофей. Как бы это ни было грустно, но US Open станет первым ТБШ за 24 года, на котором не сыграют Серена, Федерер и Надаль. Пролетает мимо заключительного мейджора в сезоне и первая ракетка США София Кенин, у нее обнаружили ковид. Несмотря на то, что после вакцинации 22-летняя спортсменка переносит болезнь в легкой форме, участвовать ей все равно запретили. У мужчин, к примеру, не допустили к соревнованиям Жиля Симона. Тренер 36-летнего француза заразился коронавирусом, игрок сдал отрицательный тест, но отсутствие вакцинации у Симона не оставило ему шансов.



Из приятного стоит отметить тот факт, что трибуны можно заполнять на 100%. Ограничения планировались совсем минимальные, но мэрия Нью-Йорка настояла на более строгих правилах: зрителям в возрасте от 12 лет и старше придется документально подтвердить получение хотя бы первой дозы вакцины от коронавируса. Что любопытно, власти просили ввести данное ограничение лишь для посещения центральной арены – стадиона Артура Эша, но USTA приняла решение проверять абсолютно всех. К большой радости всех зрителей, ношение масок обязательным не будет.



Мужчины



Основные подводящие турниры



ATP Tour 500 - Вашингтон. Финал

Янник Синнер (Италия) – Маккензи Макдональд (США) – 7:5, 4:6, 7:5



ATP Tour Masters 1000 - Торонто. Финал

Даниил Медведев (Россия) – Рейлли Опелка (США) – 6:4, 6:3



ATP Tour Masters 1000 - Цинциннати. Финал

Александр Зверев (Германия) – Андрей Рублев (Россия) – 6:2, 6:3



После двух «деревянных» медалей на Олимпиаде в Токио лидер мирового рейтинга Новак Джокович, кажется, окончательно осознал, что успеть выиграть все уже не удастся. Из-за этого он пропустил оба Мастерса в Северной Америке, позволив молодому поколению улучшать статистику. Серба уже давно практически не волнуют такие соревнования, его главная цель – статус величайшего теннисиста всех времен. После выигрыша второго Ролан Гаррос в этом почти не осталось сомнений, ожидаемая победа на Уимблдоне лишь приблизила этот момент. Сейчас у всех членов Большой тройки по 20 выигранных турниров Grand Slam, в Нью-Йорке Ноле может впервые в карьере возглавить эту гонку, оформив при этом календарный Большой Шлем.

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Рафаэль Надаль еще год назад казался непобедимым на грунтовых кортах, но хронические травмы в этом сезоне настигли его с новой силой. Сначала он проиграл главный турнир жизни, после чего так и не смог разобраться со здоровьем. Из-за этого испанец пропустит окончание сезона, конец блистательной карьеры как никогда близок. Возвращение Роджера Федерера после двух операций было неплохим, почти в 40 лет удалось дойти до 1/4 финала Уимблдона, но давайте будем реалистами: еще одна операция на колене, еще полгода восстановления... Скорее всего, мы увидим легенду на корте где-то в следующем году, но это будут его прощальные матчи.



Из-за того, что US Open проводится ближе к концу сезона, здесь довольно часто бывали неожиданные лица в финалах. Даже четыре титула Надаля на хардовом Шлеме – из этой оперы. А представить себе финалы Чилич - Нисикори или Тим - Зверев в Австралии, например, не представляется возможным. Все из-за того, что к этому времени часто в строю остаются не сильнейшие, а здоровейшие. В этом году, как видите, тенденции частично сохраняются.



Букмекеры считают Джоковича главным и практически безальтернативным фаворитом на победу (1.65), в этом никто и не сомневался. Но выиграть на харде ему будет немного сложнее, чем на траве. И причина не только в линейных судьях с отличными актерскими данными. Дело в том, что молодое поколение уже научилось играть и выигрывать на харде, а на траве – пока нет. В четверку фаворитов также входят Даниил Медведев (4.75), Александр Зверев (6.5) и Стефанос Циципас (8.5). Но действительно реальными конкурентами, пожалуй, могут стать только первые два.



Если взглянуть на турнирную сетку, то у Джоковича не должно возникнуть особых проблем для выхода в полуфинал. Берреттини может и сам не добраться до 1/4, как и все остальные сеяные в этой четверти. У Зверева на пути к Джоковичу в 1/2 есть определенные препятствия. Вероятно, что потенциально опасными соперниками можно считать молодого итальянца Янника Синнера и испанца Пабло Карреньо Бусту. Того же Карена Хачанова немец не так давно разобрал на запчасти в финале Олимпиады, хотя пятисетовый формат Шлемов для Зверева – испытание не из легких. В который раз стоит отметить, что представителей топ-10 на ТБШ он еще не обыгрывал (0-10). Но сейчас на счету немца стрик из 12 побед подряд, после Уимблдона он проиграл всего два сета, выиграв «золото» в Токио и Мастерс в Цинциннати.



В третьей четверти будет интересно. Здесь основными претендентами на путевки в полуфинал станут Стефанос Циципас и Андрей Рублев. Кстати, в первом круге будут два матча с красивой вывеской. Циципас сразится в Энди Марреем, а Роберто Баутиста Агут с Ником Кирьосом. В четвертой четверти Даниилу Медведеву попытается помешать выйти в полуфинал камера Каспер Рууд, но на харде шансов у норвежца крайне мало. Россиянин в шутку или нет пообещал, что не даст Джоковичу выиграть еще один Шлем, будет интересно за этим наблюдать.



Ориентировочный состав полуфиналов



Джокович [1] – Зверев [4]

Циципас [3] / Рублев [5] – Медведев [2]



Наши



Илья Марченко и Сергей Стаховский участвовали в квалификации, но преодолеть ее не сумели. Сергей завершил борьбу в первом раунде, Илья успел выиграть один матч. Наши ветераны доигрывают, а молодые все еще не могут достичь даже нынешнего уровня лидеров украинской сборной.



Женщины



Основные подводящие турниры



WTA 500 - Сан-Хосе. Финал

Даниэль Коллинс (США) – Дарья Касаткина (Россия) – 6:3, 6:7(10), 6:1



WTA 1000 - Монреаль. Финал

Камила Джорджи (Италия) – Каролина Плишкова (Чехия) – 6:3, 7:5



WTA 1000 - Цинциннати. Финал

Эшли Барти (Австралия) – Жиль Тайхман (Швейцария) – 6:3, 6:1



У женщин как всегда все более интересно и запутанно в плане интриги. Если взять в расчет два турнира WTA 250, которые прошли параллельно с квалификацией US Open, и соревнования в Румынии (2-8 августа), то после Олимпиады в финалах всех шести турниров WTA сыграли 12 разных теннисисток. Это уже никого не удивляет, как и отсутствие на Шлемах матчей между представительницами топ-10.



За этот промежуток свои самые крупный титулы выиграли Камила Джорджи из Италии и Даниэль Коллинс из США, хотя американка более известна полуфиналом Australian Open-2019. Камила в последнее время больше радовала болельщиков своими снимками в социальных сетях, но внезапно у нее полетело. Остроатакующий стиль позволяет выдавать такие временные промежутки, некоторые персонажи так даже выигрывали Шлемы. В Цинциннати похожий путь могла повторить более мастеровитая швейцарка Жиль Тайхман, но в финале ей преградила путь Эшли Барти. Австралийка сейчас главный доминатор женского тенниса, который умеет играть на всех покрытиях. Пожалуй, со времен топовой Серены Уильямс больше не было никого, кто бы мог сравниться с нынешней Барти. 10+ тысяч очков в рейтинге WTA и весомое преимущество над вторым местом, которое составляет более трех тысяч зачетных баллов, – прямое подтверждение этого тезиса.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эшли Барти

По мнению букмекеров, именно лидер мирового рейтинга и является главной фавориткой на победу (4.0). Двукратная чемпионка турнира Наоми Осака после всех недавних скандалов и отсутствия весомых результатов расположилась на втором месте (6.5). Еще тремя потенциальными кандидатками на победу конторы считают Арину Соболенко (13), Игу Свёнтек и Каролину Плишкову (по 15). Некоторые букмекеры выдают большие авансы еще и 17-летней Кори Гауфф. Если вас интересуют стартовые позиции Элины Свитолиной, то коэффициент на победу украинки – около 35.



В верхней части турнирной сетки Свёнтек попала в четверть к Барти. Там же сыграют Контавейт, Тайхман, Пегула, Бенчич и прошлогодняя полуфиналистка Брэди. Кстати, Дженнифер на старте проэкзаменует 18-летнюю квалифаерку Эмму Радукану, которая стала настоящим открытием на Уимблдоне, где дошла до четвертого круга. Во второй четверти, где наивысший номер посева достался Плишковой, выступят Бадоса, Квитова, Остапенко и Андрееску. Есть еще и Мария Саккари, с которой предстоит начинать Марте Костюк.



Свитолина расположилась в третьей четверти, здесь также можно увидеть еще двух украинок: Калинину и Ястремскую. Среди потенциальных кандидаток на вторую неделю можно выделить Осаку, Кербер, Гауфф и Касаткину. Симоне Халеп снова не повезло со жребием в Нью-Йорке, на старте придется играть против Джорджи. С 2016-го года румынка не может здесь пройти дальше дальше второго круга, ситуация может снова повториться. В последней четверти ко второй сеяной Соболенко жребий отправил Коллинс, Жабер, Мугурусу и Крейчикову. Есть еще несколько хороших теннисисток, но на данный момент их результаты оставляют желают лучшего.



Ориентировочный состав полуфиналов

Барти [1] – Плишкова [4]

Осака [3] – Соболенко [2] / Крейчикова [8]



Наши



В основу по рейтингу попали четыре украинских теннисистки: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Ангелина Калинина. В квалификации вели борьбу Леся Цуренко, Катерина Козлова и Катарина Завацкая, но добыть путевку хотя бы в финал отбора им не удалось.



Свитолина стартует поединком против квалифаера Ребекки Марино. 30-летняя представительница Канады – своеобразная компенсация за потраченные силы в Чикаго, проигрывать ей нельзя. Серьезные соперницы могут начаться с третьего круга, где предстоит потенциальная встреча против Маркеты Вондроушовой или Дарьи Касаткиной. Для четвертого раудна есть несколько вариантов (Халеп, Джорджи, Рыбакина), далее, вероятно, Кербер, Осака или Гауфф. В этом году Элине предстоит защищать полуфинал 2019 года, а это 780 очков (15% от общего количества). Будет очень сложно, но медаль Олимпиады и титул в Чикаго должны добавить Элине позитивных эмоций и настроя. К примеру, Плишкова после финала Уимблдона снова расцвела и начала чувствовать радость от игры в теннис. Результат пришел мгновенно, она снова топ.