ВИДЕО. Медведев сбил камеру на турнире в Цинциннати

Вчера Даниил Медведев в полуфинале Мастерса в Цинциннати в трех сетах проиграл Андрею Рублеву – 6:2, 3:6, 3:6.
Во втором сете с Медведевым случился неприятный инцидент – он врезался в камеру, которая находилась позади него:
Расположение камеры явно не понравилось российскому теннисисту. После того, как ее установили обратно на место, он пнул ее ногой и требовал убрать с корта:
«Я чуть не сломал руку. Я в суд подам. Я не могу играть», - сказал Медведев судье на вышке. После этого столкновения Медведеву пришлось вызывать на корт врача.
Источник — Sport.ua
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