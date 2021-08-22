ВИДЕО. Медведев сбил камеру на турнире в Цинциннати

Неприятный инцидент случился в матче с Андреем Рублевым

  • 22.08.2021 14:45
  • 1577 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Медведев сбил камеру на турнире в Цинциннати
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера Даниил Медведев в полуфинале Мастерса в Цинциннати в трех сетах проиграл Андрею Рублеву – 6:2, 3:6, 3:6.

Во втором сете с Медведевым случился неприятный инцидент – он врезался в камеру, которая находилась позади него:

Расположение камеры явно не понравилось российскому теннисисту. После того, как ее установили обратно на место, он пнул ее ногой и требовал убрать с корта:

«Я чуть не сломал руку. Я в суд подам. Я не могу играть», - сказал Медведев судье на вышке. После этого столкновения Медведеву пришлось вызывать на корт врача.

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Олег Судак
    online
    Олег Судак, 22.08.2021 15:24
    -1
    Чого ж ще чекати від недолюдей?
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    Энди Мир
    online
    Энди Мир, 22.08.2021 15:06
    +1
    Чувак под препаратами - это видят все, просто пока не вычислили под какими. Появился из ниоткуда и вдруг за год стал 2ой ракеткой мира. Совпадение? Постоянно бредит,сам с собой разговаривает , кидается ракетками, спорит из судьями, ламает табло, угрожает зрителям, теперь камеру разбил, угрожает засудить всех. Он явно уколотый или психопат. Если не закончит с позором как шарапа так прийдёт ему конец в дурке.
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    alex73776
    online
    alex73776, 22.08.2021 14:56
    +2
    все виноваты,и зрителей с судьями на фиг они только мешают играть)))
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