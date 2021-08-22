ВИДЕО. Медведев сбил камеру на турнире в Цинциннати

Вчера Даниил Медведев в полуфинале Мастерса в Цинциннати в трех сетах проиграл Андрею Рублеву – 6:2, 3:6, 3:6.

Во втором сете с Медведевым случился неприятный инцидент – он врезался в камеру, которая находилась позади него:

Расположение камеры явно не понравилось российскому теннисисту. После того, как ее установили обратно на место, он пнул ее ногой и требовал убрать с корта:

«Я чуть не сломал руку. Я в суд подам. Я не могу играть», - сказал Медведев судье на вышке. После этого столкновения Медведеву пришлось вызывать на корт врача.