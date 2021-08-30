Семь мячей Динамо, отставка Костышина, Шахтер теряет очки

Результативный тур: забито 25 мячей. Семь из них – в ворота «Колоса» отправили динамовцы. После разгрома тренер «аграриев» Костышин подал в отставку. «Десна» второй матч подряд пропускает четыре «сухих» мяча. Главная сенсация тура – «Шахтер» не смог переиграть «Минай» - 1:1.

Акция тура

«Да ты, я вижу, не уймешься» - это о фанах «Черноморца». Ни нового тренера команды, Юрия Мороза, ни арендованных у «Динамо» футболистов они не приняли. И от тура к туру разными способами показывают свое «фе». Перед игрой с «Александрией» ультрас «моряков» пытались остановить автобус с командой. А когда это не удалось, то забросали его петардами и файерами.

Ничья тура

Ничто не предвещало «грозы» в Одессе: первый тайм между «Черноморцем» и «Александрией» - очей разочарованье. Но второй тайм – настоящий шик. Соперники заметно активизировались, создавали много опасных моментов. И выдали убойную 16-минутку, в течение которой забили сразу четыре гола. Причем на разный вкус: и после дальних ударов, и после ближних, и после ошибок голкипера, и фантастическим ударом. В общем, игра удалась. Вот только ее итог вряд ли порадовал обоих тренеров – они хотели большего.

Гол тура

За шесть минут до конца матча «Черноморец» - «Александрия» форвард гостей Устименко сравнял счет. И сделал это Денис великолепным ударом. Он принял мяч в метре от линии штрафной площади и красивым обводящим ударом отправил футбольный снаряд в правую «девятку». Голкипер одесситов Кучерук сделал все, чтобы достать этот мяч, но он по немыслимой дуге влетел в самый угол ворот.

ВАР тура

Наиболее интересный момент в матче между «Металлистом-1925» и «Днепром-1» случился уже в компенсированное ко второму тайму время. На 92-й минуте встречи гости получили право на штрафной удар. Билл пробил по воротам, Коваленко мяч не удержал, и на дальней штанге Гуцуляк переправил футбольный снаряд в сетку ворот. Арбитр Арановский долго советовался с видеоассистентами на предмет возможного офсайда, но в конце концов зафиксировал взятие ворот.

Откровение тура

Наставник днепрян Игор Йовичевич признал, что его команда не заслужила на победу в Харькове: «Должен признать, что это первый раз за весь период нашей работы с тренерским штабом здесь, когда мы не заслужили победу. Просто не попали в игру. Не было командной энергии. Казалось, что у нас не было плана на игру, но он был, и был он очень понятным и простым. Хотели немного упростить игру, играть больше через фланги, потому что видели, что игра через пас уже не идет. Это был не тот день, когда мы кайфовали от игры».

Отмазка тура

Уже в который раз главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич главной причиной неудачной игры своей команды называет «необходимость усиления». Вот и после разгрома от «Ингульца» Остап Миронович продолжил старую песню о главном: «Нам необходимо в пожарном порядке усиление, и усиление не молодыми игроками, а опытными футболистами, которые смогут вытянуть эту ситуацию. Я говорил три-четыре человека нужно, но я так вижу, что, видимо, надо больше».

Возвращение тура

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу впервые в нынешнем сезоне присутствовал на тренерском мостике своей команды. До этого опытнейший румын из-за перенесенной операции руководил действиями подопечных из ВИП-ложи, через своих помощников. Эффект присутствия Луческу на игре оказался более чем убедительным: его команда разорвала соперника 7:0.

Разгром тура

«Это был удачный день для «Динамо» и неудачный – для «Колоса», - так аргументировал разгромную победу своей команды наставник «бело-синих» Мирча Луческу. Но в этих словах – лишь часть правды. «Колос» очень много ошибался, причем ошибались опытные футболисты, и киевляне сразу же использовали оплошности оппонента. К тому же, хозяева вышли заряженными на игру, тогда как гости сделали ставку на «авось». Как следствие – уже в первом тайме 6:0. А могло быть и 10:0. «Динамо» сейчас набрало отличный ход. Чего явно не скажешь о «Колосе».

Объяснение тура

В игре против «Колоса» за «Динамо» не сыграли Сидклей и Родригеш. Наставник динамовцев Мирча Луческу объяснил после матча, что к чему: «Сидклей умолял отпустить его, чуть не плакал. Говорил, что хочет уехать в ПАОК и хочет играть. Его понять можно: ему 27 лет, а Миколенко на его позиции играет хорошо. Жерсон хочет играть в чемпионате Италии. А как оно будет, я пока не знаю. Не использовал Родригеша в двух последних матчах, чтобы играли те, кто хочет быть в нашей команде».

«Цой» тура

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин после разгрома его команды от «Динамо» понимает, что нужно что-то делать: «Есть понимание, в чем наши проблемы. Как там Цой пел: «Команда требует перемен». Сегодня катастрофа. Быстрые голы, ошибки. Первый гол – индивидуальная ошибка, это не тактическая ошибка. Когда ты на 5-й или 7-й минуте проигрываешь 0:2 – все зависит от многих факторов. От характера команды, от всего. Сегодня «Колос» был не похож на себя. В принципе, он вообще в этом сезоне на себя не похож. Команде необходимы какие-то изменения, это очевидно. Завтра будет встреча с президентом».

Отставка тура



ФК Колос. Руслан Костышин

Следствием встречи президента «Колоса» Андрея Засухи и главного тренера команды Руслана Костышина стала отставка наставника. Тренер сам принял это решение, президент клуба не отговаривал. Столь радикальный шаг сделан после разгромного поражения «Колоса» в игре с «Динамо». Исполняющим обязанности главного тренера «Колоса» будет Сергей Кузнецов, который доселе был ассистентом Костышина. Сам же Руслан Владимирович остается работать в структуре ковалевского клуба.

Сенсация тура



ФК Верес

К прошлому туру «Десна» подходила не только в статусе лидера, но и без очковых потерь. Но в Киеве пришлось непросто – 0:4 от «Динамо». Казалось, что в игре против более скромного «Вереса» черниговцы реабилитируются. Но не тут-то было. Уже в первом тайме все было предрешено: гости из Ровно забили сразу четыре безответных мяча в ворота Литовки. Причем, как показалось, они это сделали визуально очень легко, при полном попустительстве защиты «Десны». Во втором тайме подопечные Рябоконя засуетились, забегали, но было уже поздно: не удалось даже забить гол престижа.

Удаления тура

16 минут – ровно столько отыграл против «Миная» защитник «Шахтера» Марлон. За это время бразилец успел схлопотать от Катерины Монзуль две желтые карточки. Первую – на девятой минуте, за отмашку на Селезневе. Вторую – спустя семь минут, за толчок Ахмедзаде. В конце матча Монзуль удалила еще двух игроков – по одному из каждой команды. Кулиев получил второй «горчичник» за задержку Додо. Додо ответил – и получил прямую красную.

Бой тура

Неожиданно сложным для «Шахтера» оказался вояж на Закарпатье. «Минай» оказал достойное сопротивление и как минимум в настрое и мотивации не уступил «горнякам». Ощутимое влияние на игру оказал эпизод в дебюте матча, когда за две желтые карточки был удален Марлон. Тем не менее, «Шахтер» до перерыва смог выйти вперед – Траоре заработал пенальти и сам же его реализовал. Но удержать победный счет гостям не удалось. На 76-й минуте Ахмедзаде ударом в падении головой сравнял счет. Вырвать победу «горнякам» не удалось – и времени не хватило, и моментов. «Минай» выстоял. Тренер «Шахтера» Де Дзерби после игры не пришел на флеш-интервью. То ли расстроился очень, то ли очень спешил в аэропорт.



ФК Шахтер

Дерби тура

На «Арене Львов» встретились две львовские команды – «Рух» и ПФК «Львов». Обе команды не отличаются стабильностью, обе провели тренерские рокировки, причем «горожане» - буквально за несколько дней до игры. Но принципиальность противостояния от этих пертурбаций не пострадала. Правда, первая половина игры оказалась достаточно осторожной. Да и скучной. Игра несколько оживилась после того, как «Рух» открыл счет. Точнее, то был «самострел» Ренана после подачи с углового. Шансы имели и номинальные гости, чтобы сравнять счет, и хозяева, чтобы забить второй гол. Но игра так и закончилась минимальной победой подопечных Кучука.

Джокер тура

Форвард «Зари» Овусу-Фримпонг вышел на замену на 79-й минуте матча против «Ворсклы», при счете 0:0. А спустя лишь четыре минуты счет стал 1:0 в пользу команды Скрипника. Забил Овусу-Фримпонг, использовав передачу Аллахьяра. Фартовый.

Символическая сборная тура: Панькив - Салем, Билый, Гончаренко, Миколенко - Буяльский, Де Пена, Шарай, Цыганков – Ахмедзаде, Сергийчук.